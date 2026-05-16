Resmi: Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılacak
Blaugrana'ya duygusal bir veda
The Athletic'in haberine göre, 37 yaşındaki forvet, bu hafta başlarında bir antrenman sırasında yaptığı dokunaklı konuşma ile takım arkadaşlarına ve teknik kadroya kararını çoktan bildirdi. Kulüp genelinde yankı uyandıran mesajında, bu ünlü formayla geçirdiği dört sezonu, parlak profesyonel kariyerinin "en inanılmaz bölümü" olarak nitelendirdi.
Cumartesi günü sosyal medya üzerinden haberi doğrulayan Lewandowski, çeşitli teknik direktörler altında hücumun temel taşı olarak kaldığı kulüpte geçirdiği zaman için minnettarlığını dile getirdi. Kısa süre önce bir başka lig şampiyonluğunu kutlamasına rağmen, Polonyalı ikon, kulübün Hansi Flick yönetiminde yeni bir döneme doğru ilerlerken, ayrılmanın doğru zaman olduğunu düşünüyor.
Oyuncu şöyle yazdı: "Zorluklar ve sıkı çalışmayla dolu dört yılın ardından, yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamladığım hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim dünyadaki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumda karşılaştığım herkese teşekkür ederim. Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşamama fırsat verdiği için Başkan Laporta'ya özel bir teşekkür ederim. Barça ait olduğu yere geri döndü. Visca el Barça. Visca Catalunya."
Dünya çapında bir nişancının mirası
Polonyalı tecrübeli oyuncu, kulübün tarihine kalıcı bir iz bırakarak Barcelona'dan ayrılıyor. Katalan devi, onun muazzam katkılarına saygı göstererek şu resmi açıklamayı yayınladı: “Robert Lewandowski, sezonun sonunda FC Barcelona'daki kariyerine son verecek. Polonyalı forvet, Blaugrana formasıyla geçirdiği dört sezonun ardından ayrılıyor; bu süre zarfında golleri, liderliği ve örnek niteliğindeki rekabetçi ruhuyla iz bırakmıştır.”
2022 yılında 50 milyon euroya transfer olan Lewandowski, 191 maçta 119 gol atarak kulübün tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde 14. sıraya yerleşti. İlk sezonunda özellikle etkileyici bir performans sergileyen Lewandowski, Pichichi Ödülü'nü kazanarak Barça'yı lig şampiyonluğuna taşıdı. Ancak etkisi ilk yılıyla sınırlı kalmadı. Kulübün 2024-25 sezonundaki üçlü kupada kilit rol oynadı ve tek bir sezonda 42 gol attı. İspanya'da geçirdiği dört yıl boyunca, üç La Liga şampiyonluğu ve üç İspanya Süper Kupası dahil olmak üzere yedi kupa kazandı ve kazanma ruhunun her zamanki gibi keskin olduğunu kanıtladı.
Şaşırtıcı teklifler ve Suudi ilgisi
Forvet oyuncusu serbest oyuncu pazarına girmeye hazırlanırken, bir sonraki durağıyla ilgili spekülasyonlar doruk noktasına ulaşıyor. Juventus ve birkaç MLS takımıyla adı anılsa da, en somut ilgi Orta Doğu’dan geliyor gibi görünüyor. Haberlere göre, Suudi Pro Ligi'nin devlerinden Al-Hilal, tecrübeli oyuncuya resmi bir sözleşme teklifi sundu. Masadaki mali şartların eşi benzeri görülmemiş olduğu söyleniyor; Riyad merkezli kulüp, sezon başına 90 milyon avro civarında bir maaş teklif etmeye hazır. Transfer gerçekleşirse Lewandowski, Karim Benzema ve Kalidou Koulibaly gibi eski Avrupa yıldızlarıyla yeniden bir araya gelecek ve kariyerini, iddialı bir Asya projesinin yüzü olarak sonlandırabilir.
Daha alt bir lige geçmeyi düşünüyor
Suudi Arabistan’da alacağı devasa maaşın cazibesine rağmen Lewandowski, fiziksel yoğunluğun daha az olduğu bir lige transfer olma olasılığından da bahsetti. Son zamanlarda sık sık MLS takımı Chicago Fire ile adı anılan oyuncu, 38. yaş gününe yaklaşırken seçeneklerini dikkatle değerlendirdiğini itiraf etti. Son kararını vermeden önce mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ 51 gün kaldığını belirtti.
"Daha alt bir ligde bir seçenek olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum," dedi. Şu an için odak noktası, Spotify Camp Nou'daki son vedası olmaya devam ediyor. Burada Real Betis karşısında son bir gol ustalığı gösterisiyle veda etmeyi hedefliyor.