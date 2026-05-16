Resmi: Robert Lewandowski, Barcelona'dan ayrılacak

The Athletic'in haberine göre, 37 yaşındaki forvet, bu hafta başlarında bir antrenman sırasında yaptığı dokunaklı konuşma ile takım arkadaşlarına ve teknik kadroya kararını çoktan bildirdi. Kulüp genelinde yankı uyandıran mesajında, bu ünlü formayla geçirdiği dört sezonu, parlak profesyonel kariyerinin "en inanılmaz bölümü" olarak nitelendirdi.

Cumartesi günü sosyal medya üzerinden haberi doğrulayan Lewandowski, çeşitli teknik direktörler altında hücumun temel taşı olarak kaldığı kulüpte geçirdiği zaman için minnettarlığını dile getirdi. Kısa süre önce bir başka lig şampiyonluğunu kutlamasına rağmen, Polonyalı ikon, kulübün Hansi Flick yönetiminde yeni bir döneme doğru ilerlerken, ayrılmanın doğru zaman olduğunu düşünüyor.

Oyuncu şöyle yazdı: "Zorluklar ve sıkı çalışmayla dolu dört yılın ardından, yoluma devam etme zamanı geldi. Görevimi tamamladığım hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimden itibaren taraftarlardan gördüğüm sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim dünyadaki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca yolumda karşılaştığım herkese teşekkür ederim. Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşamama fırsat verdiği için Başkan Laporta'ya özel bir teşekkür ederim. Barça ait olduğu yere geri döndü. Visca el Barça. Visca Catalunya."