Resmi: Hansi Flick, Barcelona ile 2028'e kadar sözleşme uzattı
Katalan projesine bağlılık
Anlaşma Pazartesi günü kulübün yönetim ofislerinde resmileştirildi; Flick burada başkan yardımcısı Rafa Yuste ve sportif direktör Deco gibi kilit isimlerle bir araya geldi. Önceki sözleşmesi 2027 yılına kadar sürmesine rağmen, kulüp ve teknik direktör, sahada devam eden başarı döneminin ardından ortaklıklarını sağlamlaştırmak istiyordu. Önemli bir nokta olarak, yeni sözleşme şartları arasında bir sezonluk uzatma opsiyonu da yer alıyor; bu da Flick’in 2029 yılına kadar teknik direktörlük koltuğunda kalmasını mümkün kılıyor.
Kazanan bir kültürün oluşturulması
Xavi Hernandez'in yerine geçtiğinden beri Flick, sekiz kupa fırsatından beşini kazanarak bir galibiyet makinesinin mimarı oldu. Kazandığı kupalar arasında iki La Liga şampiyonluğu, iki İspanya Süper Kupası ve bir Copa del Rey bulunuyor; bu başarılarla Barcelona'yı rakibi Real Madrid'in önünde İspanyol futbolunun en güçlü takımı konumuna geri taşıdı.
Başkan Joan Laporta da dahil olmak üzere kulüp yönetimi, teknik direktörün kulübün hücum kimliğini korurken aynı zamanda sonuçlar elde etme becerisinden çok memnun. Alman teknik adamın, spor hedeflerine odaklanmak için en son lig şampiyonluğunun matematiksel olarak kesinleşmesini beklemek istediği bildirildi.
La Masia'da yeni neslin yetiştirilmesi
Kupaların ötesinde, Flick genç oyuncuları takıma entegre etme konusundaki başarısıyla büyük övgüler topladı. Ünlü La Masia akademisinden 13 oyuncuyu A takımda ilk kez sahaya sürerek, sadece yüksek profilli transferlere güvenmek yerine kulübün kendi yetenek havuzuna güvenmeye istekli olduğunu kanıtladı.
Gençlere olan bu bağlılık, yeni nesil yıldızların köklü tecrübeli oyuncularla birlikte parlamasına olanak sağlamıştır. Flick, bu taktiksel disiplini kulübün geleneksel felsefesiyle harmanlayarak, Barça'nın DNA'sının kendi liderliği altındaki takımın evriminde ön planda kalmasını sağlamıştır.
Parlak bir geleceğe doğru
Bu anlaşma, kulübün Avrupa'daki hedeflerine dair bir niyet beyanı niteliğinde. Yurtiçinde hakimiyet büyük ölçüde yeniden tesis edildiğine göre, odak noktası artık kıtasal elitlerin en tepesindeki yerini geri kazanmaya kayıyor.
Flick, sözleşme uzatımını imzaladıktan sonra Barça'nın resmi ofisinde şunları söyledi: "Hedefimiz daha fazla şampiyonluk kazanmak, belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu hayalin gerçekleşmesi için çalışacağız. Barça bir kulüpten daha fazlasıdır ve bu yolculuğa devam etmek benim için bir zevk."