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Resmi: Fas Ligi'nden Premier Lig'e emsalsiz bir transfer

Transfers
Crystal Palace
Crystal Palace - Ipswich Town
Ipswich Town
Premier Lig
Union Touarga Sport
Union Touarga
T. Majni
Fas
İngiltere

Çok yönlü savunmacı

İngiliz Crystal Palace kulübü, bugün pazartesi akşamı, Fas Ligi üzerinden gerçekleştirmeyi başardığı "eşi görülmemiş" bir transferi duyurdu.

Londra ekibi resmi sitesi aracılığıyla resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Crystal Palace Akademisi, Faslı oyuncu Taha Majni'nin Faslı Ittihad Touarga kulübünden transferini teyit etmekten memnuniyet duyar."

Kulüp, bunun eşi görülmemiş bir transfer olduğunu vurgulayarak, "18 yaşındaki oyuncu, Fas Ligi'nden doğrudan İngiltere Premier Lig kulüplerinden birine transfer olan ilk oyuncu oldu" dedi.



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    Mejni, İttihad Tavarga kulübünde altyapı kademelerinde yetişti ve ilk takımla ilk maçını Haziran 2025'te oynadı. Bu maçta takımının Kupa dö Ekselans yarı finalinde Vidad Fes'i yendiği karşılaşmada forma giydi.

    İngiliz kulübü, "Stoper veya sağ bek pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Faslı kulübünün ilk takımıyla 17 maça çıktı; bunların 15'i geçen sezondaydı ve 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca geçen yıl Şili'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Fas'ın tarihi başarısının bir parçasıydı ve ülkesinin bu unvanı ilk kez kazanmasına yardımcı oldu" dedi.

    On yedi yaşında, Brezilya, İspanya, Fransa ve Arjantin'i eleyerek şampiyonluğa uzanan Fas genç takımının kadrosunda yer aldı. O günden bu yana Mejni, Fas 23 Yaş Altı Milli Takımı'na katıldı ve mart ayında iki uluslararası maç oynadı; bunlardan biri Fildişi Sahili ile 2-2 berabere kalınan maçta ilk 11'de forma giydiği karşılaşmaydı.

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  • Çok yönlü savunmacı

    Açıklamada şöyle devam edildi: "Mejni kendisini teknik kapasiteye sahip, aynı zamanda fiziksel oyundan keyif alan bir savunmacı olarak tanımlıyor. Şimdi Darren Powell'ın 21 yaş altı takımına katılarak Premier League 2, Premier League International Cup ve EFL Trophy'de mücadele edecek."

    Mejni sözleşmeyi imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Crystal Palace, Premier League'in ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Son yıllarda birçok başarıya imza attılar, bu yüzden kulüple bu yeni maceraya başlamak için çok heyecanlıyım."

    Crystal Palace akademi direktörü Gary Issott ise şunları kaydetti: "Taha, 25-26 sezonunda harika bir dönem geçirdi, Fas Birinci Ligi'nde değerli bir tecrübe kazandı ve henüz sadece 17 yaşındayken Fas'ın 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Performansıyla bizi büyüleyen çok yönlü bir savunmacı. Crystal Palace'ın onun gelişimini sürdürmesi için doğru ortam olduğuna inanıyoruz. Hoş geldin, Taha!"

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  • Veda mesajı: "Hikaye devam ediyor"

    Taha Majni, İnstagram üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kulübü İttihad Tevarga'ya veda etti. Hesabında şunları yazdı: "5 harika yılın ardından hayatımda yeni ve önemli bir sayfa açmanın zamanı geldi."

    Ve ekledi: "Bana duyduğu güven için, sunduğu fırsatlar için ve sahanın içinde olsun dışında olsun gelişmeme yardımcı olan tüm anılar için kulübe teşekkür ederim. Ayrıca hem bir oyuncu hem de bir insan olarak gelişmeme yardımcı olan öğütleri, sabırları ve güvenleri için antrenörlerime de teşekkürlerimi sunarım."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Unutulmaz anlar paylaştık ve bazılarınız benim için kardeş gibi oldu."

    Şunun altını çizdi: "Büyük bir minnet, gurur ve güzel anılarla ayrılıyorum. Bana inanan ve kulübün ruhunu her gün yeniden yaşatmayı sürdüren herkese teşekkür ederim."



    Taha Majni mesajını şöyle tamamladı: "Her şey için teşekkürler, İttihad Tanca. Bu formayı giymiş olmaktan her zaman gurur duyacağım. Yeni bir sayfa açılıyor ama hikâye devam ediyor. Sonsuza dek minnettarım."

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