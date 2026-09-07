Açıklamada şöyle devam edildi: "Mejni kendisini teknik kapasiteye sahip, aynı zamanda fiziksel oyundan keyif alan bir savunmacı olarak tanımlıyor. Şimdi Darren Powell'ın 21 yaş altı takımına katılarak Premier League 2, Premier League International Cup ve EFL Trophy'de mücadele edecek."

Mejni sözleşmeyi imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Crystal Palace, Premier League'in ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Son yıllarda birçok başarıya imza attılar, bu yüzden kulüple bu yeni maceraya başlamak için çok heyecanlıyım."

Crystal Palace akademi direktörü Gary Issott ise şunları kaydetti: "Taha, 25-26 sezonunda harika bir dönem geçirdi, Fas Birinci Ligi'nde değerli bir tecrübe kazandı ve henüz sadece 17 yaşındayken Fas'ın 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Performansıyla bizi büyüleyen çok yönlü bir savunmacı. Crystal Palace'ın onun gelişimini sürdürmesi için doğru ortam olduğuna inanıyoruz. Hoş geldin, Taha!"