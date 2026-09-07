İngiliz Crystal Palace kulübü, bugün pazartesi akşamı, Fas Ligi üzerinden gerçekleştirmeyi başardığı "eşi görülmemiş" bir transferi duyurdu.
Londra ekibi resmi sitesi aracılığıyla resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Crystal Palace Akademisi, Faslı oyuncu Taha Majni'nin Faslı Ittihad Touarga kulübünden transferini teyit etmekten memnuniyet duyar."
Kulüp, bunun eşi görülmemiş bir transfer olduğunu vurgulayarak, "18 yaşındaki oyuncu, Fas Ligi'nden doğrudan İngiltere Premier Lig kulüplerinden birine transfer olan ilk oyuncu oldu" dedi.