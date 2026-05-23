Resmi: David Alaba, Real Madrid'den ayrılıyor
Bir dönem sona eriyor
Alaba’nın Real Madrid’deki son derece başarılı kariyerinin perdesi kapanıyor. 2021 yılında Bayern Münih’ten bedelsiz transferle geldiğinden bu yana, Avusturya milli takım oyuncusu Bernabéu’da modern bir efsane olarak adını yazdırdı ve iki La Liga şampiyonluğu ile iki Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere toplam dokuz kupa kazandı. Ancak kulüp, Cuma günüyaptığı açıklamada, süresi dolan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini doğrulayarak oyuncunun yeni bir macera arayışına çıkmasına olanak tanıdı.
Madrid başkanı Florentino Perez, ayrılan yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı ve onun kulübün Avrupa mirası üzerindeki etkisini vurguladı. Perez, "David Alaba, adanmışlığı, çalışkanlığı ve 14. Avrupa Kupası yolundaki yolculuğumuzda zaferin kutlanmasını simgeleyen ve artık kulübümüzün tarihinin bir parçası olan ikonik imajıyla tüm Madrid taraftarlarının sevgisini kazandı" dedi. "Real Madrid her zaman onun evi olacak."
Sakatlıklar ve kadro derinliği sorunları
Statüsüne rağmen, Alaba’nın son sezonları sakatlık sorunları nedeniyle ciddi şekilde sekteye uğradı. 2024-25 sezonu onun için özellikle zorlu geçti; Ocak 2025’te geçirdiği ağır ön çapraz bağ sakatlığından sonra sadece 14 maça çıkabildi. O yılın Nisan ayında menisküs yırtığı geçirmesi, onu bir kez daha talihsiz bir duruma düşürdü ve bu sakatlık, lig sezonunun son aşamalarını ve Kulüpler Dünya Kupası’nı kaçırmasına neden oldu. Bu sezon da benzer bir seyir izledi ve çok yönlü savunma oyuncusu, La Liga'da sadece 15 maça çıkabildi ve bunlardan dördünde ilk 11'de yer aldı. Genç yeteneklerin yükselişi ve köklü yıldızların istikrarlı performansı, Alaba'nın takımdaki önceliğini kaybetmesine neden oldu. Şu anda, kulüp daha genç bir geleceğe yönelirken, Antonio Rudiger, Eder Militao, Raul Asencio ve Dean Huijsen, savunma rotasyonunda Alaba'nın önünde yer alıyor.
Alaba'nın bir sonraki durağı
Son dönemdeki sakatlık geçmişine rağmen Alaba, transfer piyasasında hâlâ çok rağbet gören bir isim olmaya devam ediyor. Tecrübesi ve çok yönlülüğü, onu artık transfer ücreti ödemeden kadrolarına katabilecek birçok Avrupa devi için cazip bir seçenek haline getiriyor. İtalyan devi AC Milan’ın 33 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği söyleniyor.
Ancak onun transferi için rekabet sadece Avrupa ile sınırlı değil. Haberlere göre, ABD'deki MLS veya Suudi Pro Ligi'ne yapılacak kazançlı transferler de Avusturya kaptanı için potansiyel seçenekler arasında yer alıyor. Bir sonraki yurt içi transferine karar vermeden önce Alaba, Ralf Rangnick'in turnuva için belirlediği son kadroda yer alarak bu yaz Dünya Kupası'nda ülkesini temsil edecek.
Bernabéu'da değişim dolu bir yaz
Real Madrid kadrosunu yenilemeye devam ederken, bu yaz beklenen tek yüksek profilli ayrılık Alaba değil. Defans oyuncusu, serbest oyuncu olarak ayrılacağı da teyit edilen kulüp kaptanı Dani Carvajal’ın izinden gidiyor. Bu kadro değişikliği, soyunma odasında önemli bir dönüşümü temsil ediyor ve geçen yıl Álvaro Carreras ile Huijsen’e yapılan büyük yatırımların ardından maaş bütçesinde yer açıyor.
Avusturyalı oyuncu, bu hafta sonu Madridistas'ın önünde son bir kez takdir edilecek. Real Madrid, Athletic Club ile oynanacak son iç saha maçı öncesinde Bernabeu'da bir veda töreni düzenleneceğini doğruladı. Bu tören, taraftarların kulübün başarılı dönemlerinden birinde kulübün kazanma DNA'sını somutlaştıran bir oyuncuya teşekkür etmek için son bir fırsat olacak.