Resmi: David Alaba, Real Madrid'den ayrılıyor

Alaba’nın Real Madrid’deki son derece başarılı kariyerinin perdesi kapanıyor. 2021 yılında Bayern Münih’ten bedelsiz transferle geldiğinden bu yana, Avusturya milli takım oyuncusu Bernabéu’da modern bir efsane olarak adını yazdırdı ve iki La Liga şampiyonluğu ile iki Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere toplam dokuz kupa kazandı. Ancak kulüp, Cuma günüyaptığı açıklamada, süresi dolan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini doğrulayarak oyuncunun yeni bir macera arayışına çıkmasına olanak tanıdı.

Madrid başkanı Florentino Perez, ayrılan yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı ve onun kulübün Avrupa mirası üzerindeki etkisini vurguladı. Perez, "David Alaba, adanmışlığı, çalışkanlığı ve 14. Avrupa Kupası yolundaki yolculuğumuzda zaferin kutlanmasını simgeleyen ve artık kulübümüzün tarihinin bir parçası olan ikonik imajıyla tüm Madrid taraftarlarının sevgisini kazandı" dedi. "Real Madrid her zaman onun evi olacak."