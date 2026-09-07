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Resmen: Fas Ligi'nden Premier Lig'e görülmemiş bir transfer

Transfers
Crystal Palace
Crystal Palace - Ipswich Town
Ipswich Town
Premier Lig
Union Touarga Sport
Union Touarga
T. Majni
Fas
İngiltere

Çok yönlü savunmacı

İngiliz kulübü Crystal Palace, bugün pazartesi akşamı, Fas Ligi üzerinden gerçekleştirmeyi başardığı "eşi görülmemiş" bir transferi duyurdu.

Londra kulübü resmi internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Crystal Palace akademisi, Faslı oyuncu Taha Majni'yi Fas kulübü Union Touarga'dan kadrosuna kattığını memnuniyetle doğrular."

Kulüp, bunun eşi görülmemiş bir transfer olduğunu vurgulayarak "18 yaşındaki oyuncu, Fas Ligi'nden doğrudan İngiltere Premier Lig kulüplerinden birine transfer olan ilk oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.



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    Mejni, İttihad Tavarga takımının altyapısında yetişti ve 2025 yılının haziran ayında A takımla ilk maçına çıktı. Bu maçta takımının, Kadınlığın Kupası (Kâsu't-Temayyüz) yarı finalinde Wydad Fes'i mağlup ettiği karşılaşmada forma giydi.

    İngiliz kulübü, oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabilen çok yönlü bir futbolcu. Faslı kulübünün A takımıyla 17 maça çıktı, bunlardan 15'i geçen sezondaydı ve 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Ayrıca geçen yıl Şili'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fas'ın tarihi zaferinin bir parçasıydı ve ülkesinin bu kupayı ilk kez kazanmasına yardımcı oldu."

    On yedi yaşında, şampiyonluğa giden yolda Brezilya, İspanya, Fransa ve Arjantin'i geçen Fas genç millî takımının kadrosunda yer aldı. O günden bu yana Mejni, Fas 23 Yaş Altı Millî Takımı'na katıldı ve mart ayında iki millî maça çıktı; bunlar arasında Fildişi Sahili ile oynanan ve 2-2 sona eren maçta ilk 11'de yer alması da vardı.

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  • Çok yönlü savunmacı

    Açıklamada şöyle devam edildi: "Mejni kendisini teknik becerilere sahip bir savunmacı olarak tanımlıyor ve fiziksel oyundan da keyif alıyor. Kendisi artık Darren Powell'in 21 yaş altı takımına katılarak Premier League 2, Premier League International Cup ve EFL Trophy'de mücadele edecek."

    Mejni, sözleşmeyi imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Crystal Palace, Premier League'in ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Son yıllarda çok şey başardılar, bu yüzden kulüpte bu yeni maceraya başlamak için son derece heyecanlıyım."

    Crystal Palace akademi direktörü Gary Issott ise şöyle konuştu: "Taha 25-26 sezonunda muhteşem bir dönem geçirdi, Fas Birinci Lig'inde değerli tecrübe kazandı ve henüz 17 yaşındayken Fas'ın 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Performansıyla bizi büyüleyen, çok yönlü bir savunmacı. Crystal Palace'ın onun gelişimini sürdürmesi için doğru ortam olduğuna inanıyoruz. Hoş geldin, Taha!"

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  • Veda mesajı: "Hikâye devam ediyor"

    Taha Mecni, Instagram üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kulübü İttihad Tavarga'ya veda etti. Hesabında şunları yazdı: "5 harika yılın ardından hayatımda yeni ve önemli bir sayfa açmanın zamanı geldi."

    Şöyle devam etti: "Bana gösterdiği güven, sunduğu fırsatlar ve sahada da saha dışında da büyümeme yardımcı olan tüm anılar için kulübe teşekkür ediyorum. Ayrıca bir oyuncu ve bir insan olarak gelişmeme yardımcı olan tavsiyeleri, sabırları ve güvenleri için antrenörlerime de teşekkür ederim."

    Sözlerine şöyle ekledi: "Takım arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Unutulmaz anlar paylaştık ve bazılarınız benim için kardeş gibi oldu."

    Şunları vurguladı: "Buradan büyük bir minnet, gurur ve güzel anılarla ayrılıyorum. Bana inanan ve kulübün ruhunu her gün yaşatmaya devam eden herkese teşekkür ederim."



    Taha Mecni mesajını şu sözlerle noktaladı: "Her şey için teşekkürler, İttihad Tanca. Bu formayı giymiş olmaktan her zaman gurur duyacağım. Yeni bir sayfa açılıyor ama hikaye devam ediyor. Sonsuza dek minnettarım."

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