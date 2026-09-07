İngiliz kulübü Crystal Palace, bugün pazartesi akşamı, Fas Ligi üzerinden gerçekleştirmeyi başardığı "eşi görülmemiş" bir transferi duyurdu.
Londra kulübü resmi internet sitesi üzerinden resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Crystal Palace akademisi, Faslı oyuncu Taha Majni'yi Fas kulübü Union Touarga'dan kadrosuna kattığını memnuniyetle doğrular."
Kulüp, bunun eşi görülmemiş bir transfer olduğunu vurgulayarak "18 yaşındaki oyuncu, Fas Ligi'nden doğrudan İngiltere Premier Lig kulüplerinden birine transfer olan ilk oyuncu oldu" ifadelerini kullandı.