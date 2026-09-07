Açıklamada şöyle devam edildi: "Mejni kendisini teknik becerilere sahip bir savunmacı olarak tanımlıyor ve fiziksel oyundan da keyif alıyor. Kendisi artık Darren Powell'in 21 yaş altı takımına katılarak Premier League 2, Premier League International Cup ve EFL Trophy'de mücadele edecek."

Mejni, sözleşmeyi imzaladıktan sonra şunları söyledi: "Crystal Palace, Premier League'in ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Son yıllarda çok şey başardılar, bu yüzden kulüpte bu yeni maceraya başlamak için son derece heyecanlıyım."

Crystal Palace akademi direktörü Gary Issott ise şöyle konuştu: "Taha 25-26 sezonunda muhteşem bir dönem geçirdi, Fas Birinci Lig'inde değerli tecrübe kazandı ve henüz 17 yaşındayken Fas'ın 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Performansıyla bizi büyüleyen, çok yönlü bir savunmacı. Crystal Palace'ın onun gelişimini sürdürmesi için doğru ortam olduğuna inanıyoruz. Hoş geldin, Taha!"