Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, 'korkak' Gianluca Prestianni'yi ırkçı hakaretle suçlayan bir açıklama yaptı. Kylian Mbappe ise Benfica kanat oyuncusunun ömür boyu Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini talep etti
Benfica ile Real Madrid arasındaki maç, iddia nedeniyle durduruldu
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turu ilk maçında Benfica'yı 1-0 yendi, ancak maç ırkçılık iddialarıyla gölgelendi. Vinicus Jr muhteşem bir galibiyet golü attı, ancak kutlamaları nedeniyle sarı kart gördü. Ardından Vinicius ve Prestianni arasında bir tartışma çıktı ve Real Madrid yıldızı, ırkçı taciz iddiasını bildirmek için hakeme koştu. Vinicius ve takım arkadaşları, FIFA'nın ırkçılık protokolü devreye girince sahayı terk etti ve maç yeniden başladı.
- (C)Getty Images
Vinicius açıklama yaptı
Vinicius maçtan sonra olayla ilgili bir açıklama yaptı. Instagram hikayelerinde şunları paylaştı: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için tişörtlerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan diğerlerinin koruması altındadırlar. Bugün olanlar benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece hiçbir amaca hizmet etmeyen, kötü uygulanan bir protokoldu. Özellikle büyük bir galibiyetin ardından ve manşetlerin Real Madrid ile ilgili olması gerektiği bir zamanda bu tür durumlarda görünmek istemiyorum, ama bu gerekli."
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), sosyal medyada bir mesajla Vinicius'a destek verdi: "CBF, Salı günü Lizbon'da Real Madrid'in Benfica'ya attığı golün ardından bir kez daha ırkçılığın kurbanı olan Vinícius Júnior ile dayanışma içinde. Irkçılık bir suçtur. Kabul edilemez. Futbolda veya başka hiçbir yerde var olmamalıdır. Haydi, yalnız değilsin. Eylem veya protokol konusundaki tutumu cesaret ve onurun bir örneğidir. Seninle gurur duyuyoruz. Her türlü ayrımcılığa karşı mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Senin yanındayız. Her zaman."
Prestianni iddiaları reddediyor
Prestianni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Vinicius'un iddialarını yalanladı ve şöyle dedi: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."
Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, olayla ilgili sorulduğunda şunları söyledi: "Bağımsız olmak istiyorum. 'Prestianni'ye inanıyorum ya da Vinicius'a inanmıyorum' demek istemiyorum, çünkü ikisi tamamen farklı şeyler söyledi."
Mbappe, Prestianni'ye ömür boyu UCL yasağı uygulanmasını istiyor
Real Madrid takım arkadaşı Kylian Mbappe maçtan sonra durum hakkında konuştu ve Prestianni'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini istedi. Teledeporte'ye şunları söyledi: "Prestianni açıkça Vini Jr'a maymun dedi, bu beş kez oldu. Bunu gördüm. UEFA'nın en iyi kameraları var, şimdi bekliyoruz. Bu kabul edilemez. Benim tarzım bir insan değil. Benfica en iyi kulüplerden biri, onlara karşı bir şeyim yok, ama Prestianni artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamamalı."
Blancos'un menajeri Alvaro Arbeloa da ırkçı taciz konusunda "sıfır tolerans" olması gerektiğini söyledi. Gazetecilere şunları söyledi: "Hakem bana hiçbir şey duymadığını ve bu tür durumlarda hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Vini Jr. ne karar verirse versin, biz onun yanında olacaktık. Elbette onu destekliyoruz ve bu tür davranışları, özellikle de futbol sahasında, tolere edemeyiz. Vini Jr. ne karar verse, biz onun yanında olurduk. Vini Jr.'ın sevincini görmedim, ama muhteşem golünü gördüm. Mourinho olanları ve oyuncusunun söylediklerini öğrendiğinde, buna izin vermeyeceğini ilk söyleyen kişi olacaktır. Bu konuda sıfır tolerans ve takımın performansından çok memnunuz. Tüm oyuncular çok sağlam bir maç çıkardı ve bu, görmek istediğimiz Real Madrid.
"Üzücü olan, bunun ilk kez yaşanmaması. O sadece muhteşem bir oyuncu değil, aynı zamanda herkesin sevdiği harika bir insan ve harika bir adam. Onunla tanışır tanışmaz, ne kadar iyi bir insan olduğunu ve bu tür durumlarla kaç kez mücadele etmek zorunda kaldığını hemen anlıyorsunuz. O her zaman bir savaşçı olmuştur, her zaman da öyle olacak ve biz her zaman onun yanında olacağız."
- getty
'Futbol için bir utanç'
Madrid'in bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold da bu "iğrenç" olay hakkında konuştu. Eski Liverpool yıldızı, "Muhtemelen soruşturma devam ettiği için bu konuda fazla yorum yapamam... ama bence bu gece olanlar futbol için bir utanç. Özellikle böylesine muhteşem bir golün ardından, performansın gölgesinde kaldı. Vini kariyeri boyunca birkaç kez buna maruz kaldı ve bu akşam da aynı şeyin olması ve gecemizi mahvetmesi futbol için bir utanç, bir rezalet. Toplumda buna yer yok. İğrenç bir şey."
UEFA'nın, futbol için bir başka çirkin gecenin ardından iddiaları soruşturması bekleniyor. İki takım, önümüzdeki Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak play-off rövanş maçında tekrar karşı karşıya gelecek.
Reklam