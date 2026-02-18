Real Madrid yıldızı Vinicius Junior, 'korkak' Gianluca Prestianni'yi ırkçı hakaretle suçlayan bir açıklama yaptı. Kylian Mbappe ise Benfica kanat oyuncusunun ömür boyu Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini talep etti

Real Madrid takım arkadaşı Kylian Mbappe maçtan sonra durum hakkında konuştu ve Prestianni'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini istedi. Teledeporte'ye şunları söyledi: "Prestianni açıkça Vini Jr'a maymun dedi, bu beş kez oldu. Bunu gördüm. UEFA'nın en iyi kameraları var, şimdi bekliyoruz. Bu kabul edilemez. Benim tarzım bir insan değil. Benfica en iyi kulüplerden biri, onlara karşı bir şeyim yok, ama Prestianni artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamamalı."

Blancos'un menajeri Alvaro Arbeloa da ırkçı taciz konusunda "sıfır tolerans" olması gerektiğini söyledi. Gazetecilere şunları söyledi: "Hakem bana hiçbir şey duymadığını ve bu tür durumlarda hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Vini Jr. ne karar verirse versin, biz onun yanında olacaktık. Elbette onu destekliyoruz ve bu tür davranışları, özellikle de futbol sahasında, tolere edemeyiz. Vini Jr. ne karar verse, biz onun yanında olurduk. Vini Jr.'ın sevincini görmedim, ama muhteşem golünü gördüm. Mourinho olanları ve oyuncusunun söylediklerini öğrendiğinde, buna izin vermeyeceğini ilk söyleyen kişi olacaktır. Bu konuda sıfır tolerans ve takımın performansından çok memnunuz. Tüm oyuncular çok sağlam bir maç çıkardı ve bu, görmek istediğimiz Real Madrid.

"Üzücü olan, bunun ilk kez yaşanmaması. O sadece muhteşem bir oyuncu değil, aynı zamanda herkesin sevdiği harika bir insan ve harika bir adam. Onunla tanışır tanışmaz, ne kadar iyi bir insan olduğunu ve bu tür durumlarla kaç kez mücadele etmek zorunda kaldığını hemen anlıyorsunuz. O her zaman bir savaşçı olmuştur, her zaman da öyle olacak ve biz her zaman onun yanında olacağız."