Real Madrid ve Süper Lig organizatörleri UEFA'ya 4.5 milyar euro'luk dava açtı

AS’in haberine göre Avrupa Süper Ligi’nin organizatörleri ve Real Madrid, UEFA’ya karşı ayrı davalar açıyor. İki taraf da UEFA’nın eylemlerinin bu tartışmalı projeye büyük ölçüde mali zarar verdiğini savunuyor. Kıtanın en güçlü takımlarını birbirine karşı yarıştırarak Şampiyonlar Ligi’ne rakip olmayı amaçlayan organizasyonu engelleme girişimleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 2023’te verdiği kararla boşa düşmüştü. Mahkeme, UEFA ve FIFA’nın Süper Lig’in kurulmasını engelleyerek hukuka aykırı davrandığına hükmetmişti.

Ekim ayında ise Madrid Eyalet Mahkemesi, UEFA, La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) yaptığı itirazları reddederek önceki kararı onadı. A22, UEFA’ya gönderdiği yeni bir mektupta, kurumun bu karara uymaması ve iki ay içinde resmi onay vermemesi halinde hukuki sonuçlarla karşılaşacağını bildirdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Kayda değer tavizler vermemize rağmen herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bu nedenle UEFA’dan, teklifimizin (yukarıda bahsedilen müzakereleri yansıtacak şekilde revize edilmiş haliyle) mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda bu mektubun tarihinden itibaren sekiz haftayı geçmeyecek şekilde resmen kabul edilmesini yeniden talep ediyoruz.”

Bu arada Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Genel Kurul’da kulübün kendi davasını da açacağını doğruladı. Böylece UEFA’ya karşı toplam talep miktarı 4.5 milyar avroya ulaşacak.