Real Madrid ve Süper Lig organizatörleri UEFA'ya 4.5 milyar euro'luk dava açtı
4,5 milyar euro'luk dava
AS’in haberine göre Avrupa Süper Ligi’nin organizatörleri ve Real Madrid, UEFA’ya karşı ayrı davalar açıyor. İki taraf da UEFA’nın eylemlerinin bu tartışmalı projeye büyük ölçüde mali zarar verdiğini savunuyor. Kıtanın en güçlü takımlarını birbirine karşı yarıştırarak Şampiyonlar Ligi’ne rakip olmayı amaçlayan organizasyonu engelleme girişimleri, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) 2023’te verdiği kararla boşa düşmüştü. Mahkeme, UEFA ve FIFA’nın Süper Lig’in kurulmasını engelleyerek hukuka aykırı davrandığına hükmetmişti.
Ekim ayında ise Madrid Eyalet Mahkemesi, UEFA, La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu’nun (RFEF) yaptığı itirazları reddederek önceki kararı onadı. A22, UEFA’ya gönderdiği yeni bir mektupta, kurumun bu karara uymaması ve iki ay içinde resmi onay vermemesi halinde hukuki sonuçlarla karşılaşacağını bildirdi.
Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Kayda değer tavizler vermemize rağmen herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bu nedenle UEFA’dan, teklifimizin (yukarıda bahsedilen müzakereleri yansıtacak şekilde revize edilmiş haliyle) mümkün olan en kısa sürede ve her hâlükârda bu mektubun tarihinden itibaren sekiz haftayı geçmeyecek şekilde resmen kabul edilmesini yeniden talep ediyoruz.”
Bu arada Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Genel Kurul’da kulübün kendi davasını da açacağını doğruladı. Böylece UEFA’ya karşı toplam talep miktarı 4.5 milyar avroya ulaşacak.
Yeni önerilen format
Süper Lig ilk olarak 12 kurucu kulüp ile “kapalı lig” modeli şeklinde duyurulmuş, bu durum Avrupa genelinde büyük tepki çekmişti. Yoğun eleştiriler ve UEFA ile yapılan görüşmelerin ardından organizatörler projeyi daha açık ve rekabetçi hale getirmek için önemli reformlar sundu. Revize edilen format, turnuvanın 36 takıma genişletilmesini ve 18’er takımdan oluşan iki gruba ayrılmasını öngörüyordu. “Süper Şampiyonlar” tarzı bu ligde grupların üst sıralarındaki takımlar eleme aşamalarına yükselecekti.
Yönetim konusunda da reform önerildi; katılımcı kulüpler, UEFA veya Avrupa Futbol Konseyi ve oyuncu temsilcilerinden oluşan yeni bir kurul planlandı. Özellikle üç oyuncu temsilcisinin gelir dağılımı ve turnuva formatı gibi kritik konularda oy hakkına sahip olması öngörülüyordu. A22 ayrıca “Unify” adlı tek bir dijital platform kurarak taraftarlara dünya çapında ücretsiz futbol içeriği sunmayı önerdi. Tüm bu değişikliklere rağmen UEFA projeyi reddetti ve bu durum Madrid ile A22’nin yeni adımlar atmasına yol açtı.
Mücadelede Madrid tek başına kaldı
Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Liverpool ve Chelsea gibi devlerin 2021’de başlattığı Avrupa Süper Ligi projesi; büyük taraftar protestoları ve futbol otoritelerinin yoğun baskısı nedeniyle neredeyse hemen çöktü. İngiliz kulüpleri birkaç gün içinde projeden çekildi ve Madrid, Barcelona ile Juventus projeyi destekleyen son kulüpler olarak kaldı.
Ancak zaman içinde Juventus ve Barcelona’nın tutumu değişti. UEFA’nın daha yüksek gelir, daha rekabetçi bir yapı ve çeşitli yapısal iyileştirmeler vaat eden yeni Şampiyonlar Ligi formatını duyurmasıyla birlikte; İtalyan ekibi Haziran 2024’te, diğer takımlardan üç yıl önce projeden tamamen çekildi. Barcelona ise bu yıl Ekim ayında ayrıldı. Katalan ekibinin çıkışıyla birlikte, El Clásico’nun diğer tarafı Real Madrid Süper Lig’i açıkça savunan tek kulüp olarak kaldı.
Madrid yeniden galibiyet yoluna dönmeyi hedefliyor
UEFA’nın, yenilenmiş Süper Lig’e resmi tanınma vermeden önce A22 ve Real Madrid ile ortak bir zemin bulmaya çalışması bekleniyor. Taraftarlar, futbolun genel çıkarlarını gözeten bir çözüm ortaya çıkmasını umuyor. Bu arada Real Madrid, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos’u konuk etmeye hazırlanıyor. Real Madrid, Liverpool, Rayo Vallecano ve Elche karşısında alınan bir yenilgi ve iki beraberliğin ardından yeniden galibiyete dönmeyi hedefliyor.
