Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'a sahip olduğu için 'şanslı' diyor menajer Alvaro Arbeloa, eski Liverpool yıldızı geri dönüş asistini yaptıktan sonra
Trent, Cumartesi günü yılın ilk lig maçına çıktı.
Alexander-Arnold, Cumartesi günü Real Sociedad'ı 4-1 yendikleri maçta sezonun altıncı lig maçına çıktı ve Los Blancos, sekizinci lig galibiyetini alarak İspanya'da liderliğe yükseldi. 27 yaşındaki oyuncu, evinde aldığı büyük galibiyetin beşinci dakikasında Gonzalo Garcia'ya asist yaparak sezonun ikinci lig asistini yaptı.
Sağ bek, Real Madrid'de inişli çıkışlı bir sezon geçirdi ve maç süresi ve istikrar eksikliği nedeniyle Alexander-Arnold'un Premier League'e geri dönme ihtimali gündeme geldi. Nitekim, Manchester City'nin Alexander-Arnold ile ilgilendiği söyleniyor, çünkü Cityzens yaz aylarında savunmasını yenilemeye hazırlanıyor ve Pep Guardiola'nın takımı için yeni bir sağ bek öncelikli hedef.
Yılın ilk lig maçında parlayan Arbeloa, eski Liverpool oyuncusunu överek, İspanyol devlerinin Alexander-Arnold'u kadrolarına katabildikleri için "şanslı" olduklarını vurguladı.
Real Madrid, Trent gibi bir oyuncuya sahip olduğu için 'şanslı'
Cumartesi günü Real Sociedad'ı yendikten sonra Real Madrid TV'ye konuşan Arbeloa, "Trent hakkında yeni bir şey keşfetmeyeceğiz. Onun oyunu nasıl anladığını, boşlukları nasıl gördüğünü görmek güzel bir sürprizdi. Bunlar bir teknik direktör için çok önemli, ne istediğimizi anlayan oyunculara sahip olmak."
"Sadece takımı harekete geçiren paslar değil, ondan istediğimiz her şey."
Alexander-Arnold, takım arkadaşıyla aynı zamanda forma giymeye başlayan Dani Carvajal'ın yerine seçildi ve Federico Valverde orta sahaya geri çekildi. İspanyol bek, son yarım saatte Trent'in yerine oyuna girdi ve Arbeloa, yaratıcı bek hakkında övgü dolu sözler sarf ederek şunları ekledi: "Alexander-Arnold ile çalışırken, bana çok zeki, oyunu çok iyi anlayan ve bizden ne istediğimizi çabucak kavrayan birisi olarak göründü.
"O, her zaman kanatta oynayan tipik bir bek değil, merkezde de oynayabilir. Oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirebilmesini istiyoruz. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız."
Los Blancos'un teknik direktörü, Valencia'ya karşı 2-0 kazanılan maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Vinicius Junior'u da övdü ve şunları söyledi: "Sadece bu maçta değil, bir aydır harika bir Vinicius görüyorum. Çok yüksek bir seviyede oynuyor ve oyunun gidişatını değiştiriyor. Benim için o, rakamların ötesine geçen, maçları etkileyebilen bir oyuncu."
Arbeloa, Mbappe'nin yokluğunu ele alıyor
Kylian Mbappe, Real Sociedad'ı yendikleri maçta yedek kulübesinde kaldı. Bu maçtan sadece altı gün önce Valencia'yı yendikleri maçta 90 dakika boyunca sahada kalmış ve sezonun 23. lig golünü atmıştı.
Ancak Arbeloa, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alması beklenen Fransız oyuncu ile ilgili endişeleri hemen yatıştırdı.
Arbeloa, "Mbappe bir süredir [sol dizinde] rahatsızlık yaşıyor" dedi. "Sahaya her çıktığında büyük bir çaba gösteriyor. Bugün, Salı gününü düşünerek herhangi bir risk almamaya karar verdik."
Real Madrid Salı günü Benfica ile karşılaşacak
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi playofflarında Benfica ile karşı karşıya gelecek ve her iki takım da turnuvanın son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Bu eşleşmenin galibi, gelecek ay Sporting CP veya Manchester City ile karşılaşacak.
İlk maç Salı gecesi Estadio da Luz'da oynanacak ve Real Madrid, geçen ay Anatoliy Trubin'in unutulmaz 98. dakika kafa golünden bu yana ilk kez Lizbon'a geri dönecek. Kaleci'nin son dakika golü, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi grup aşamasını Marsilya'nın pahasına playoff pozisyonunda bitirmesini sağlarken, Real Madrid'in son anda ilk sekizden düşmesine neden oldu.
