Cumartesi günü Real Sociedad'ı yendikten sonra Real Madrid TV'ye konuşan Arbeloa, "Trent hakkında yeni bir şey keşfetmeyeceğiz. Onun oyunu nasıl anladığını, boşlukları nasıl gördüğünü görmek güzel bir sürprizdi. Bunlar bir teknik direktör için çok önemli, ne istediğimizi anlayan oyunculara sahip olmak."

"Sadece takımı harekete geçiren paslar değil, ondan istediğimiz her şey."

Alexander-Arnold, takım arkadaşıyla aynı zamanda forma giymeye başlayan Dani Carvajal'ın yerine seçildi ve Federico Valverde orta sahaya geri çekildi. İspanyol bek, son yarım saatte Trent'in yerine oyuna girdi ve Arbeloa, yaratıcı bek hakkında övgü dolu sözler sarf ederek şunları ekledi: "Alexander-Arnold ile çalışırken, bana çok zeki, oyunu çok iyi anlayan ve bizden ne istediğimizi çabucak kavrayan birisi olarak göründü.

"O, her zaman kanatta oynayan tipik bir bek değil, merkezde de oynayabilir. Oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirebilmesini istiyoruz. Böyle bir oyuncuya sahip olduğumuz için şanslıyız."

Los Blancos'un teknik direktörü, Valencia'ya karşı 2-0 kazanılan maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Vinicius Junior'u da övdü ve şunları söyledi: "Sadece bu maçta değil, bir aydır harika bir Vinicius görüyorum. Çok yüksek bir seviyede oynuyor ve oyunun gidişatını değiştiriyor. Benim için o, rakamların ötesine geçen, maçları etkileyebilen bir oyuncu."