Real Madrid, transfer hedefi Rodri'nin Manchester City'den ayrılması halinde başka bir kulübe katılmayı tercih edeceği konusunda uyarıda bulundu

Ancak Mendieta, Rodri'nin Manchester'daki geleceğini düşünmesine neden olabilecek bir şey olduğuna inanıyor: Pep Guardiola'nın ayrılması. Seri galibiyetler elde eden teknik direktörün, Etihad Stadyumu'ndaki 10. sezonunun sonunda City'den ayrılabileceği tahmin ediliyor. Guardiola, sözleşmesinin bir yıl daha sürdüğünü belirterek bu spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Aralık ayında şunları söyledi: "Son üç dört yıldır, belirli bir dönemde her zaman biri bana bu soruyu soruyor. Er ya da geç, 75 ya da 76 yaşında olduğumda Manchester City'den ayrılacağım. Sözleşmem sona erdiğinde bu soruyu anlıyorum, ancak 18 ayım kaldı ve takımın gelişimi ve orada olmaktan çok memnun, mutlu ve heyecanlıyım. Söyleyebileceğim tek şey bu.

"Bu soru her sezon belirli bir noktada soruluyor ve benim için sorun yok. Kulüp ve ben, almamız gereken kararlar konusunda inanılmaz derecede bağlıyız ve ne zaman olacaksa, o zaman olacak. Tartışılacak bir konu yok - konu kapanmıştır. Tartışılacak bir konu yok. Sonsuza kadar burada olmayacağım, ama daha önce de söylediğim gibi, sonsuza kadar burada olmayacağım. Hiçbirimiz bu dünyada sonsuza kadar yaşamayacağız, ama tartışılacak bir konu yok."

Guardiola, City ile sekiz denemede altı Premier League şampiyonluğu kazandı ve 2023'te kulübün ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Onun ayrılması kaçınılmaz olarak kulüpte büyük bir boşluk bırakacak ve Mendieta, bunun Rodri'nin de ayrılmasına yol açabileceğine inanıyor.

Eski Barcelona, Valencia ve Middlesbrough orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Herhangi bir değişiklik olacaksa, Pep'in kulüpten ayrılmasıyla Rodri'nin de geleceğini düşünme zamanı gelecektir."