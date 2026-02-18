Getty/GOAL
Real Madrid, transfer hedefi Rodri'nin Manchester City'den ayrılması halinde başka bir kulübe katılmayı tercih edeceği konusunda uyarıda bulundu
Rodri, City ile olan sözleşmesinin son yılına yaklaşıyor
Ancak Rodri'nin City'deki uzun vadeli geleceği hiç de kesin değil. Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesinin son yılına girmek üzere olan Rodri'nin bir sonraki durağının Real Madrid olacağı uzun süredir konuşuluyor. Madrid, Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold ve Antonio Rudiger gibi oyuncuları ücretsiz transferle Bernabeu'ya transfer etmek için sözleşmelerini tamamlamaya ikna etme konusunda uzmandır. Ancak İspanya efsanesi Gaizka Mendieta, Rodri'nin aklında başka bir hedef olabileceğine inanıyor.
Mendieta: Rodri'nin Barcelona ile büyük bir bağı var.
Mendieta, BetBrothers'a şunları söyledi: "Man City'den ayrıldığında, kulüple bir anlaşma yapacağını düşünüyorum. Barcelona ile de büyük bir bağlantısı var. Orada Txiki Begiristain ve tabii ki Pep Guardiola vardı, ama yine de karar Rodri'ye kalmış. Hala Real Madrid'e transfer olmasının zor olacağını düşünüyorum."
Rodri'nin City'de kalması bekleniyor
Mendieta, Rodri'nin aslında City'de kalmak isteyeceğini ve 2024'te, Ballon d'Or'u kazanmadan bir ay önce geçirdiği ciddi sakatlıktan önceki formuna geri döneceğini öngörüyor.
"Şahsen, bunun (ayrılmasının) olacağını düşünmek zor, özellikle Rodri'yi tanıyarak, kulübe ve her şeye ne kadar bağlı olduğunu bilerek. Bu, kendi isteğiyle ayrılmak yerine, ayrılmaya zorlandığı çok aşırı bir durum olmalı. Bence orada kalmak ve Ballon d'Or ve Şampiyonlar Ligi madalyaları için yarıştığı zamanki performansını sergilemek istiyor. Bu yüzden bence bir oyuncu olarak bu onun için bir meydan okuma ve bunu kendisine, kulübe ve taraftarlara kanıtlamak istiyor."
Guardiola'nın ayrılması Rodri'nin geleceğini yeniden düşünmesine neden olacak
Ancak Mendieta, Rodri'nin Manchester'daki geleceğini düşünmesine neden olabilecek bir şey olduğuna inanıyor: Pep Guardiola'nın ayrılması. Seri galibiyetler elde eden teknik direktörün, Etihad Stadyumu'ndaki 10. sezonunun sonunda City'den ayrılabileceği tahmin ediliyor. Guardiola, sözleşmesinin bir yıl daha sürdüğünü belirterek bu spekülasyonlar hakkında yorum yapmayı reddetti.
Aralık ayında şunları söyledi: "Son üç dört yıldır, belirli bir dönemde her zaman biri bana bu soruyu soruyor. Er ya da geç, 75 ya da 76 yaşında olduğumda Manchester City'den ayrılacağım. Sözleşmem sona erdiğinde bu soruyu anlıyorum, ancak 18 ayım kaldı ve takımın gelişimi ve orada olmaktan çok memnun, mutlu ve heyecanlıyım. Söyleyebileceğim tek şey bu.
"Bu soru her sezon belirli bir noktada soruluyor ve benim için sorun yok. Kulüp ve ben, almamız gereken kararlar konusunda inanılmaz derecede bağlıyız ve ne zaman olacaksa, o zaman olacak. Tartışılacak bir konu yok - konu kapanmıştır. Tartışılacak bir konu yok. Sonsuza kadar burada olmayacağım, ama daha önce de söylediğim gibi, sonsuza kadar burada olmayacağım. Hiçbirimiz bu dünyada sonsuza kadar yaşamayacağız, ama tartışılacak bir konu yok."
Guardiola, City ile sekiz denemede altı Premier League şampiyonluğu kazandı ve 2023'te kulübün ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti. Onun ayrılması kaçınılmaz olarak kulüpte büyük bir boşluk bırakacak ve Mendieta, bunun Rodri'nin de ayrılmasına yol açabileceğine inanıyor.
Eski Barcelona, Valencia ve Middlesbrough orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Herhangi bir değişiklik olacaksa, Pep'in kulüpten ayrılmasıyla Rodri'nin de geleceğini düşünme zamanı gelecektir."
