Getty ImagesSoham Mukherjee ve Can ÖzerReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den çarpıcı Kylian Mbappe sözleri!K. MbappeReal MadridLa LigaC. AncelottiReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Bernabeu'daki kariyerine istediği gibi başlayamayan Kylian Mbappe hakkında çarpıcı sözler söyledi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMbappe en iyi günlerine geri dönebilecek mi?Real'e katıldığından beri 14 gol attıAncelotti, Fransız yıldıza övgüler yağdırdıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱