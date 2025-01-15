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Soham Mukherjee ve Can Özer

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den çarpıcı Kylian Mbappe sözleri!

K. MbappeReal MadridLa LigaC. Ancelotti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Bernabeu'daki kariyerine istediği gibi başlayamayan Kylian Mbappe hakkında çarpıcı sözler söyledi.

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