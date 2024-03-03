Getty/GOALCan ÖzerReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti açıkladı: "Küfür etmedi, sakin olmalıyız"Jude BellinghamCarlo AncelottiReal MadridValencia - Real MadridLaLigaReal Madrid, Arda Güler'in süre alamadığı maçta Valencia ile deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Maç sonu ise karıştı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBellingham son düdükten birkaç saniye sonra golü bulduHakem top hâlâ oyundayken maçı bitirdiAncelotti direkt kırmızı karttan sonra oyuncusunu savundu