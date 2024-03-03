Ancelotti - Arda - BellinghamGetty/GOAL
Can Özer

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti açıkladı: "Küfür etmedi, sakin olmalıyız"

Jude BellinghamCarlo AncelottiReal MadridValencia - Real MadridLaLiga

Real Madrid, Arda Güler'in süre alamadığı maçta Valencia ile deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Maç sonu ise karıştı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Bellingham son düdükten birkaç saniye sonra golü buldu
  • Hakem top hâlâ oyundayken maçı bitirdi
  • Ancelotti direkt kırmızı karttan sonra oyuncusunu savundu

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