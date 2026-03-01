Arbeloa, Pazartesi günü Getafe ile oynanacak maçta Rodrygo'nun tekrar forma giyebilecek olmasından dolayı çok mutlu. Yıldız forvet Kylian Mbappe'nin şu anda forma giyememesi nedeniyle, İspanyol teknik adam geri dönen Brezilyalı oyuncunun öne çıkıp oyunun gidişatını değiştireceğine inanıyor ve onun son üçte bir alanda sergilediği muazzam çok yönlülüğünü övüyor. Maç öncesinde basına konuşan teknik adam, "Rodrygo çok önemli olmalı. Sakatlanmadan önce de öyleydi ve temel, belirleyici bir oyuncu olabilir. Yıllardır Real Madrid'de kalitesini gösteriyor.

Sağ kanat, sol kanat, forvet... Üç hücum pozisyonunda da bize sahip olduğu kaliteyi, oyun görüşünü ve ceza sahasına girme yeteneğini sunabilir. Çok komple bir oyuncu ve savunması çok zor" diye ekledi Arbeloa. "Bize birçok olasılık sunuyor ve ben onun geri dönmesini çok istedim, böylece daha fazla süre alıp takımda daha önemli bir rol üstlenebilir."