Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı söylentileri dolaşan Rodrygo hakkında güçlü bir mesaj verdi

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Rodrygo'nun geleceği konusunda meydan okuyan bir tavır sergiledi ve transfer söylentileri dolaşmasına rağmen Brezilyalı forvetin planlarının temel bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı. Kylian Mbappe'nin şu anda sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla, dikkatler 25 yaşındaki kanat oyuncusuna çevrildi. Arbeloa, Getafe ile oynanacak La Liga maçında sahalara dönecek olan oyuncuyu kadroya geri döndürecek.

  • Rodrygo söylentilerden etkilenmiyor

    Arbeloa, eski Santos yıldızının Bernabeu'da gereksiz olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti, özellikle de birkaç Premier League devi yaz transfer dönemi öncesinde onunla ilgilendiği bildirildiğinden. Rodrygo'nun Real Madrid'deki uzun vadeli geleceği sorgulanmaya devam ederken, her transfer döneminde beklendiği gibi ayrılma söylentileri ortaya çıkıyor.

    Ancak Brezilyalı forvet, sürekli çıkan söylentilerden hiç etkilenmediğini ısrarla vurguluyor. Rodrygo, 2025 yılı boyunca süren spekülasyonları değerlendirirken, "Buna alıştım; her yıl ayrılacağım söyleniyor" dedi. "Transfer döneminde her hafta farklı bir takımda oynuyordum. Ailem ve arkadaşlarımla şaka bile yapıyordum, 'Bakın, bugün bu takımdayım, yarın o takımdayım' diyordum. Her hafta farklı bir takımdaydım, ama dediğim gibi, zihinsel olarak çok sakindim ve bu beni hiç etkilemedi. Bu formayı giydiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."

    Rodrygo, Getafe karşılaşmasına hazır

    Arbeloa, Pazartesi günü Getafe ile oynanacak maçta Rodrygo'nun tekrar forma giyebilecek olmasından dolayı çok mutlu. Yıldız forvet Kylian Mbappe'nin şu anda forma giyememesi nedeniyle, İspanyol teknik adam geri dönen Brezilyalı oyuncunun öne çıkıp oyunun gidişatını değiştireceğine inanıyor ve onun son üçte bir alanda sergilediği muazzam çok yönlülüğünü övüyor. Maç öncesinde basına konuşan teknik adam, "Rodrygo çok önemli olmalı. Sakatlanmadan önce de öyleydi ve temel, belirleyici bir oyuncu olabilir. Yıllardır Real Madrid'de kalitesini gösteriyor.

    Sağ kanat, sol kanat, forvet... Üç hücum pozisyonunda da bize sahip olduğu kaliteyi, oyun görüşünü ve ceza sahasına girme yeteneğini sunabilir. Çok komple bir oyuncu ve savunması çok zor" diye ekledi Arbeloa. "Bize birçok olasılık sunuyor ve ben onun geri dönmesini çok istedim, böylece daha fazla süre alıp takımda daha önemli bir rol üstlenebilir."

  • Taktiksel esneklik ve Vinicius Junior'un formu

    Blancos'un teknik direktörü, taktiksel düzeninin oyuncuları katı bir sisteme zorlamak yerine kadrosundaki oyuncuların benzersiz yeteneklerine uyum sağlamak için tasarlandığını vurguladı ve kararlarının her zaman maçın gerekliliklerine göre verildiğini, formda ve hazır olan her yüksek kaliteli forvetin rotasyonunda yer bulduğundan emin olduğunu belirtti.

    Arbeloa şunları ekledi: "İyi olan şey, oyuncuların farklı yetenekleri ve koşulları sayesinde bize farklı şeyler sunmalarıdır. Değişiklik yaptığınızda, birini kötü oynadığı için oyundan almazsınız, başka şeyler istediğiniz için alırsınız. Rodrygo'nun dönüşü farklı pozisyonlarda birçok şeye katkı sağlayacak ve her pozisyonda, o bizim sahip olduklarımızdan farklıdır."

    Ayrıca Vinicius Junior'u övme fırsatını da kaçırmadı, ancak kanat oyuncusunun son dönemdeki başarılı performansının kendisinin eseri olduğunu kabul etmedi ve şöyle dedi: "Bir anahtar dokunduğumu bilmiyorum; bu başarı fantastik bir futbolcu olan Vinicius'a ait. Benim tek başarım ona çok fazla güven ve sevgi vermek."

    Arbeloa için her maç ayrı bir maç

    Kampanyanın geri kalan kısmı için yol haritası zorlu görünüyor, çünkü Manchester City ile oynanacak heyecan verici Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ufukta beliriyor. Taraftarlar Pep Guardiola'nın adamlarıyla yapılacak olan maç hakkında şimdiden heyecanlanırken, Arbeloa Getafe ve Celta Vigo ile oynanacak La Liga maçları ile başlayarak önündeki yerel engellere odaklanmış durumda. 

    Arbeloa, "Rakibimizin ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz, koçu her zaman oyuncularından en iyi performansı alan bir koç. Çok zorlu bir rakip, çok çekişmeli maçlar çıkarabilen ve sizi kendi oyununuza zorlayan bir rakip. Çok konsantre olmalıyız. Taraftarlarımızın önünde, evimizde oynamayı ve üç puanı almayı gerçekten çok istiyoruz" dedi. 

