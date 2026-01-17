AFP
Real Madrid taraftarları, Vinicius Jr ile Jude Bellingham'a tepki gösterdi
Alonso ile Real Madrid'in yolları ayrıldı
Real Madrid’in geçtiğimiz hafta sonu İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya kaybetmesinin ardından, Xabi Alonso’nun teknik sorumluluk dönemi sona erdi. İspanyol çalıştırıcı, kulüpten “karşılıklı anlaşmayla” ayrıldı.
İspanyol dev kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Real Madrid CF, kulüp ile Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak A takım teknik sorumluluğu görevine son verilmesine karar verildiğini duyurur. Xabi Alonso, bir Real Madrid efsanesi olarak kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve saygısını daima üzerinde taşıyacaktır. Real Madrid onun için her zaman bir yuva olacaktır. Kulübümüz, bu süreçte gösterdikleri emek ve özveri için Xabi Alonso’ya ve tüm teknik ekibine teşekkür eder, yaşamlarının bu yeni döneminde kendilerine başarılar diler.”
Bu ayrılık, eski bir Real Madrid oyuncusu olan Alonso için elbette büyük bir hayal kırıklığı olsa da, İspanyol teknik insan vedasında son derece zarif bir mesaj paylaştı.
Alonso, Instagram hesabından şu sözleri yazdı: “Bu profesyonel dönem sona eriyor ve işler istediğimiz gibi gitmedi. Real Madrid’i çalıştırmak benim için hem büyük bir onur hem de ciddi bir sorumluluktu. Kulübe, oyunculara ve her şeyden önce bana güvenen ve destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığım duygusuyla; saygı, minnettarlık ve gururla ayrılıyorum.”
Kulübün B takımı teknik sorumlusu Álvaro Arbeloa, kısa süre içinde Alonso’nun halefi olarak açıklandı. Ancak eski Liverpool oyuncusu, alt ligden bir rakibe karşı kupada alınan mağlubiyetle görevine en kötü başlangıçlardan birini yaptı.
Bellingham, Madrid’deki eleştirilere yanıt verdi
Real Madrid’in en golcü ismi Kylian Mbappé, Alonso’nun ayrılığının ardından veda mesajı paylaşan ilk yıldızlardan biri oldu. Takım arkadaşı Jude Bellingham ise mesajını biraz daha geç paylaştığı için bazı çevreler tarafından “hain” olmakla suçlandı.
Eski Borussia Dortmund oyuncusu, sosyal medyada Alonso’ya “Teşekkürler hocam. Birlikte çalışmak bir zevkti, gelecekte her şey gönlünüzce olsun” mesajını iletmiş olsa da, Alonso kulübedeyken kendisini yeterince desteklemediğine dair iddialara sert çıktı.
Bellingham bu hafta yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar bunların pek çoğunu görmezden geldim, gerçeklerin zamanı gelince ortaya çıkacağını umarak. Ama açıkçası… Tam bir saçmalık. Bu soytarıların ve sözde ‘kaynaklarının’ ağzından çıkan her şeye inanan insanlar adına gerçekten üzülüyorum. Okuduğunuz her şeye inanmayın. Zaman zaman bu kişiler, tıklanma ve yapay gündem yaratmak uğruna böylesine zararlı yanlış bilgiler yaydıkları için hesap vermeli.”
Bellingham ve Vinicius Jr ıslıklandı
Muhtemelen bu gelişmelerin ve Vinicius Jr’ın, Xabi Alonso’nun yönetim tarzından pek hoşnut olmadığına dair söylentilerin de etkisiyle, Real Madrid taraftarları cumartesi günü La Liga’da Levante ile oynanan maç öncesinde kadrolar açıklanırken Bellingham ve Vinicius Jr’ı ıslıkladı.
Kulüp başkanı Florentino Pérez de tribünlerden gelen tepkilerden nasibini aldı; bazı taraftarlar istifaya davet etti. Vinicius Jr’ın, kendisine yönelen özellikle yüksek ıslıkları çok ciddiye aldığı ve bu sırada takım arkadaşlarının kendisini teselli ettiği görüldü. Karşılaşma boyunca da Brezilyalı yıldıza yönelik tepkiler zaman zaman oldukça sertti.
Madrid için sırada ne var?
Maçın sonunda Real Madrid sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve bu sonuçla La Liga lideri Barcelona ile arasındaki puan farkını bire indirdi. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, pazar günü Real Sociedad’ı mağlup etmesi halinde farkı yeniden dörde çıkarabilir. Ancak bu galibiyet, Madrid cephesindeki eleştirileri en azından kısa süreliğine de olsa susturmuş olabilir.
