Real Madrid taraftarları, Vinicius Jr ile Jude Bellingham'a tepki gösterdi

Real Madrid’in geçtiğimiz hafta sonu İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona’ya kaybetmesinin ardından, Xabi Alonso’nun teknik sorumluluk dönemi sona erdi. İspanyol çalıştırıcı, kulüpten “karşılıklı anlaşmayla” ayrıldı.

İspanyol dev kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Real Madrid CF, kulüp ile Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak A takım teknik sorumluluğu görevine son verilmesine karar verildiğini duyurur. Xabi Alonso, bir Real Madrid efsanesi olarak kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm Madrid taraftarlarının sevgisini ve saygısını daima üzerinde taşıyacaktır. Real Madrid onun için her zaman bir yuva olacaktır. Kulübümüz, bu süreçte gösterdikleri emek ve özveri için Xabi Alonso’ya ve tüm teknik ekibine teşekkür eder, yaşamlarının bu yeni döneminde kendilerine başarılar diler.”

Bu ayrılık, eski bir Real Madrid oyuncusu olan Alonso için elbette büyük bir hayal kırıklığı olsa da, İspanyol teknik insan vedasında son derece zarif bir mesaj paylaştı.

Alonso, Instagram hesabından şu sözleri yazdı: “Bu profesyonel dönem sona eriyor ve işler istediğimiz gibi gitmedi. Real Madrid’i çalıştırmak benim için hem büyük bir onur hem de ciddi bir sorumluluktu. Kulübe, oyunculara ve her şeyden önce bana güvenen ve destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptığım duygusuyla; saygı, minnettarlık ve gururla ayrılıyorum.”

Kulübün B takımı teknik sorumlusu Álvaro Arbeloa, kısa süre içinde Alonso’nun halefi olarak açıklandı. Ancak eski Liverpool oyuncusu, alt ligden bir rakibe karşı kupada alınan mağlubiyetle görevine en kötü başlangıçlardan birini yaptı.