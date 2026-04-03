Real Madrid, sözleşmesinin sona ermesinden önce Ibrahima Konate'nin transfer planını Liverpool'a bildirdi
Real Madrid, Konate konusundaki tutumunu açıkladı
Fabrizio Romano, Caught Offside'averdiği demeçte, Real Madrid'in Konate transferiyle ilgili tutumunu Liverpool'a resmi olarak bildirdiğini söyledi.
İspanyol devi, Fransız savunma oyuncusuyla sıkı bir şekilde anılsa da, aslında birkaç ay önce Premier League kulübüne o aşamada aktif olarak bir transfer peşinde olmayacaklarını bildirmişti. Ancak, Los Blancos'un özellikle David Alaba'nın sezon sonunda ayrılması beklendiği için savunma takviyesi için piyasayı taramaya devam etmesi nedeniyle durum belirsizliğini koruyor.
Son zamanlarda resmi bir girişimde bulunulmamış olsa da, Los Blancos, Fransız oyuncunun savunma hattına önemli bir katkı sağlayabileceğinin farkında olarak durumu yakından takip ediyor. İspanya'dan somut bir teklif gelmemesi Liverpool'a biraz nefes aldırsa da, sözleşme görüşmelerinde kısa sürede bir ilerleme sağlanamazsa, son anda bir hamle yapma tehdidi devam ediyor.
Anfield'da sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girildi
Liverpool ile Konate arasındaki görüşmeler, iki tarafın mali şartlar konusunda ortak bir noktada buluşmakta zorlanması nedeniyle tıkanma noktasına geldi. 26 yaşındaki oyuncunun, Arne Slot’un savunma hattındaki kilit ismi konumunu yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı talep ettiği bildiriliyor. Haberlere göre, menajerleri, haftalık yaklaşık 150.000 sterlin değerindeki mevcut maaşının, onu kulübün en yüksek maaşlı oyuncularına yaklaştırmak için artırılması gerektiğini düşünüyor. Oyuncunun Merseyside'da kalmaya açık olduğu söylense de, anlaşma sağlanamaması, geleceği hakkında spekülasyonların artmasına neden oldu.
Bernabeu'nun cazibesi hâlâ devam ediyor
Real Madrid'in şu anki bekle-gör yaklaşımına rağmen, Bernabeu'ya transfer olma fikri, İspanya'nın başkentinde vatandaşı Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni ile bir araya gelme fırsatı bulabilecek olan Fransız milli oyuncu için hâlâ cazip bir olasılık olarak duruyor. Bu kültürel uyum, Avrupa'nın efsanevi şampiyonlarının prestijiyle birleştiğinde, Madrid'den gelen herhangi bir ilgiyi görmezden gelmeyi zorlaştırıyor.
Liverpool, bu stoperi kadrosunda tutma isteğini proaktif bir şekilde dile getiriyor, ancak oyuncu henüz kararını vermiş değil. Bu belirsizlik, Reds'i, bu yılın başlarında Rennes'ten genç Fransız yetenek Jeremy Jacquet'yi kadrosuna katmış olmasına rağmen, potansiyel uzun vadeli alternatifleri aramaya zorladı.
Nisan ayındaki kritik son tarih yaklaşıyor
Yaklaşan uluslararası maç takvimi göz önüne alındığında, bu görüşmelerin zamanlaması hayati önem taşıyor. Konate, Dünya Kupası öncesinde kulüpteki geleceğinin netleşmesini arzuluyor; zira sözleşmesi kesinleşmeden büyük bir turnuvaya katılmak ciddi riskler barındırıyor. Milli takımda görev yaparken yaşayacağı herhangi bir sakatlık, Anfield’da yüksek profilli bir transfer ya da kazançlı bir sözleşme uzatması şansını tehlikeye atabilir.