Real Madrid, sözleşmesinin sona ermesinden önce Ibrahima Konate'nin transfer planını Liverpool'a bildirdi

Fabrizio Romano, Caught Offside'averdiği demeçte, Real Madrid'in Konate transferiyle ilgili tutumunu Liverpool'a resmi olarak bildirdiğini söyledi.

İspanyol devi, Fransız savunma oyuncusuyla sıkı bir şekilde anılsa da, aslında birkaç ay önce Premier League kulübüne o aşamada aktif olarak bir transfer peşinde olmayacaklarını bildirmişti. Ancak, Los Blancos'un özellikle David Alaba'nın sezon sonunda ayrılması beklendiği için savunma takviyesi için piyasayı taramaya devam etmesi nedeniyle durum belirsizliğini koruyor.

Son zamanlarda resmi bir girişimde bulunulmamış olsa da, Los Blancos, Fransız oyuncunun savunma hattına önemli bir katkı sağlayabileceğinin farkında olarak durumu yakından takip ediyor. İspanya'dan somut bir teklif gelmemesi Liverpool'a biraz nefes aldırsa da, sözleşme görüşmelerinde kısa sürede bir ilerleme sağlanamazsa, son anda bir hamle yapma tehdidi devam ediyor.