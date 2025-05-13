Real Madrid soyunma odası karıştı: Rodrygo, Bellingham ve Mbappe'ye karşı

Gettyİdil Erin TetikReal Madrid soyunma odası karıştı: Rodrygo, Bellingham ve Mbappe'ye karşıRodrygoReal MadridK. MbappeJ. BellinghamLa LigaTransfersRodrygo, Real Madrid'de Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'ye olan ilgiden rahatsız.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaBrezilyalı forvet takımda oynamak istemiyorTakım arkadaşlarının gördüğü ilgiden rahatsızYaz aylarında Real Madrid'den transfer olabilirWhatsApp üzerinden GOAL'u takip edin! 🟢📱