Jude Bellingham Kylian Mbappe Rodrygo Real Madrid 2024-25Getty
İdil Erin Tetik

Real Madrid soyunma odası karıştı: Rodrygo, Bellingham ve Mbappe'ye karşı

RodrygoReal MadridK. MbappeJ. BellinghamLa LigaTransfers

Rodrygo, Real Madrid'de Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'ye olan ilgiden rahatsız.

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  • Brezilyalı forvet takımda oynamak istemiyor
  • Takım arkadaşlarının gördüğü ilgiden rahatsız
  • Yaz aylarında Real Madrid'den transfer olabilir
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