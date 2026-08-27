Real Madrid'in gözlemcileri, Roma'nın 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné'nin performansını izlemeye devam ediyor.

AS gazetesi, Koné'nin gelecekte orta sahayı güçlendirmek için Real Madrid'in ilgilendiği isimler listesinde halihazırda yer aldığını belirtti.

Real Madrid yetkilileri, Roma'nın geçtiğimiz pazartesi İtalya Serie A'daki açılış maçında Koné'nin performansını takip etti; söz konusu karşılaşma, Fiorentina karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyetle sonuçlandı.

Manu Koné, 2024 yılında katıldığı Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmeyle bağlı bulunuyor. Bu İtalyan takımına, Mourinho'nun teknik direktörlük görevinden ayrılmasının hemen ardından transfer olmuştu.

Fransız Koné'nin piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Bundan önce Koné, Toulouse ve Borussia Mönchengladbach forması giymiş, Fransa Milli Takımı ile şu ana kadar 19 maça çıkmıştı. Tchouaméni'nin sakatlanmasının ardından 2026 Dünya Kupası'nda Irak, Norveç, Paraguay ve Fas karşısında ilk 11'de yer alarak iyi bir izlenim bıraktı.

Koné, daha çok savunma yönüne meyilli olup ikili mücadeleleri ve top kapmaları kazanma konusunda büyük bir yeteneğe sahip; ayrıca rakip üzerinde baskı kurmada büyük zeka gösteriyor.

Fiziksel gücü, yüksek çalışkanlığı ve saha içindeki varlığı sayesinde topla iyi başa çıkma ve doğru kararlar alma becerisine de sahip; öyle ki geçen sezon İtalya Serie A'da pas isabet oranı %90'a ulaştı.

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