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Real Madrid, Serie A'daki Fransız cevherini takibe aldı

Transfers
M. Kone
Real Madrid
Roma
La Liga
Serie A
Fransa
İspanya
İtalya

Real Madrid'in gözlemcileri, Roma'nın 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné'nin performansını izlemeye devam ediyor.

AS gazetesi, Koné'nin gelecekte orta sahayı güçlendirmek için Real Madrid'in ilgilendiği isimler listesinde halihazırda yer aldığını belirtti. 

Real Madrid yetkilileri, Roma'nın geçtiğimiz pazartesi İtalya Serie A'daki açılış maçında Koné'nin performansını takip etti; söz konusu karşılaşma, Fiorentina karşısında 4-0'lık farklı bir galibiyetle sonuçlandı.

Manu Koné, 2024 yılında katıldığı Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmeyle bağlı bulunuyor. Bu İtalyan takımına, Mourinho'nun teknik direktörlük görevinden ayrılmasının hemen ardından transfer olmuştu.

Fransız Koné'nin piyasa değeri yaklaşık 60 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

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Bundan önce Koné, Toulouse ve Borussia Mönchengladbach forması giymiş, Fransa Milli Takımı ile şu ana kadar 19 maça çıkmıştı. Tchouaméni'nin sakatlanmasının ardından 2026 Dünya Kupası'nda Irak, Norveç, Paraguay ve Fas karşısında ilk 11'de yer alarak iyi bir izlenim bıraktı.

Koné, daha çok savunma yönüne meyilli olup ikili mücadeleleri ve top kapmaları kazanma konusunda büyük bir yeteneğe sahip; ayrıca rakip üzerinde baskı kurmada büyük zeka gösteriyor. 

Fiziksel gücü, yüksek çalışkanlığı ve saha içindeki varlığı sayesinde topla iyi başa çıkma ve doğru kararlar alma becerisine de sahip; öyle ki geçen sezon İtalya Serie A'da pas isabet oranı %90'a ulaştı.

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  • AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid'in Konaté ile anlaşma planı

    Koné'nin özellikleri Mourinho'nun önceliklerine uygun düşüyor; ancak onunla ya da başka herhangi bir oyuncuyla anlaşma, mevcut yaz transfer döneminde gerçekleşmeyecek. Zira Real Madrid, transfer dönemi kapanmadan önce takımdan herhangi bir ayrılık yaşansa bile, transfer dosyasını kapanmış sayıyor.

    Bununla birlikte Real Madrid, Premier Lig kulüplerinden birinin güçlü bir hamle yapma ihtimalini göz ardı etmiyor; bu nedenle kulüp, kendini dayatabilecek her senaryoya karşı hazırlanıyor.

    Manchester United, Liverpool ve Chelsea kulüpleri orta saha oyuncusu ararken, bu bağlamda Camavinga ve Tchouaméni gibi isimler gündeme geliyor.

    Ancak Camavinga ya da Tchouaméni ile ne olursa olsun, Real Madrid'in şu anki fikri, mevcut transfer döneminde ek herhangi bir oyuncuyla anlaşmamak yönünde.

    Kulüp, Koné'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye karar verirse, bu ancak gelecekteki transfer dönemlerinde olacak.

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