Real Madrid savunma oyuncusu Dean Huijsen, saldırgan bir paylaşım yaptıktan sonra Çin sosyal medya platformunda özür diledi

Özür hızlı bir şekilde geldi, ancak orijinal gönderinin içeriği birçok kişi için acı bir tat bıraktı. Raporlara göre, paylaşılan görselin yanında internet kullanıcıları tarafından son derece saldırgan yorumlar yer alıyordu. Bu yorumlardan birinde, konunun "diş ipi ile gözleri bağlanabilir" olduğu iddia ediliyordu. Ekran görüntüsünde yer alan bir başka yorumda ise "Çinliler bile ona Çinli diyor" deniyordu ve bu da gönderiyi çevreleyen gerginliği daha da artırdı. Bu olay, Bernabeu'da gelişimini sürdüren yükselen yıldızın itibarına gölge düşürdü.

Resmi özür açıklamasına rağmen, Çin'deki birçok taraftar kulübün durumu ele alış biçiminden memnun değil. Eleştirmenler, açıklamanın yalnızca Çin pazarına yönelik bir platform olan Weibo'da yayınlandığını ve Huijsen'in ve Real Madrid'in küresel Instagram veya X hesaplarında yer almadığını belirttiler. Bu durum, daha şeffaf, dünya çapında bir özür veya video açıklaması taleplerine yol açarken, taraftarlar pişmanlığın samimi mi yoksa kulübün bölgedeki büyük ticari çıkarlarını korumak için yapılan bir marka çalışması mı olduğunu sorguladılar.