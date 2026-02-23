Getty Images Sport
Real Madrid savunma oyuncusu Dean Huijsen, saldırgan bir paylaşım yaptıktan sonra Çin sosyal medya platformunda özür diledi
Tartışmaların artması üzerine, 20 yaşındaki yıldız Real Madrid'in resmi Weibo hesabından Doğu Asya'daki takipçilerine resmi bir açıklama yaptı. Aylık 582 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan platformda olayın etkisini hafifletmek isteyen savunma oyuncusu, olaydan dolayı pişmanlığını dile getirdi.
"Çinli dostlarımdan içtenlikle özür dilerim" diyen oyuncu, "Daha önce istemeden saldırgan mesajlar içeren içerikleri paylaştım. Bu tamamen kasıtsız bir hareketti ve neden olduğu üzüntüden dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.
Irkçı söylemler Weibo'da öfkeye yol açtı
Özür hızlı bir şekilde geldi, ancak orijinal gönderinin içeriği birçok kişi için acı bir tat bıraktı. Raporlara göre, paylaşılan görselin yanında internet kullanıcıları tarafından son derece saldırgan yorumlar yer alıyordu. Bu yorumlardan birinde, konunun "diş ipi ile gözleri bağlanabilir" olduğu iddia ediliyordu. Ekran görüntüsünde yer alan bir başka yorumda ise "Çinliler bile ona Çinli diyor" deniyordu ve bu da gönderiyi çevreleyen gerginliği daha da artırdı. Bu olay, Bernabeu'da gelişimini sürdüren yükselen yıldızın itibarına gölge düşürdü.
Resmi özür açıklamasına rağmen, Çin'deki birçok taraftar kulübün durumu ele alış biçiminden memnun değil. Eleştirmenler, açıklamanın yalnızca Çin pazarına yönelik bir platform olan Weibo'da yayınlandığını ve Huijsen'in ve Real Madrid'in küresel Instagram veya X hesaplarında yer almadığını belirttiler. Bu durum, daha şeffaf, dünya çapında bir özür veya video açıklaması taleplerine yol açarken, taraftarlar pişmanlığın samimi mi yoksa kulübün bölgedeki büyük ticari çıkarlarını korumak için yapılan bir marka çalışması mı olduğunu sorguladılar.
Diplomatik gerginliklerin tarihi
İspanyol devi, Çin ile ilişkilerinde zorlu diplomatik sorunlarla ilk kez karşılaşmıyor. 2024 yılında kulüp, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile oynanacak maç öncesinde Çin karşıtı sözler içeren bir şarkı söyleyen bir taraftardan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. İspanya'daki Çin Büyükelçiliği, taraftarın davranışını "Çin'e hakaret içeren, kaba ve kötü karakterli" olarak nitelendirerek olağan dışı bir adım atarak resmi bir protesto dilekçesi sunmuştu. Kulüp, videoyu kınayarak ve bir bireyin davranışlarının Real Madrid'in temel değerlerini yansıtmadığını vurgulayarak yanıt verdi.
Benfica maçı öncesinde ırkçılık tartışması gündemde
Huijsen'in sosyal medyadaki hatası, Real Madrid yönetimi için özellikle uygunsuz bir zamanda gerçekleşti. Kulüp şu anda, Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni'nin son maçta yıldız forvet Vinicius Junior'a yönelik ırkçı taciz iddialarına ilişkin UEFA soruşturmasının sonuçlarını bekliyor. Los Blancos', sık sık ayrımcılığın hedefi olan Brezilyalı oyuncuyu açıkça destekliyor ve bu da benzer konularla ilgili iç disiplin sorunlarını başkan Florentino Perez ve yönetim kurulu için büyük bir baş ağrısı haline getiriyor.
Futbol dünyası giderek küreselleşirken, sosyal medyada oyuncuların davranışları hiç olmadığı kadar yakından takip ediliyor. Real Madrid için Asya'da kusursuz bir imaj sürdürmek, finansal büyümeleri için hayati önem taşıyor ve Huijsen'in hatası, ünlü beyaz formayı giymenin getirdiği sorumlulukları hatırlatıyor. 20 yaşındaki oyuncunun daha fazla iç yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz belli değil, ancak şimdilik odak noktası, Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi play-off ikinci maçının yaklaşmasıyla birlikte, sahadaki performansının daha fazla konuşulmasını sağlamak olacak.
