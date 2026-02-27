Real Madrid, sakatlanan Kylian Mbappe'nin Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracağından endişe duyuyor, diye itiraf etti

Kura çekiminin hemen ardından konuşan Butragueno, forvetin durumuyla ilgili endişesini gizleyemedi. Fransız milli oyuncunun yokluğu, kontra ataklarda maçı belirleme yeteneği göz önüne alındığında, Alvaro Arbeloa'nın taktik planları için büyük bir darbe olacaktır. Real Madrid yönetimi, oyuncunun hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyor, ancak geri dönüş tarihi belli olmadığı için Santiago Bernabeu'da ilk maçın başlamasına az bir süre kala önemli bir endişe yaşanıyor.

Kura çekiminin ardından verdiği röportajda Butragueno, forvet oyuncusunun durumu hakkında açık sözlüydü ve şöyle dedi: "Umarız ciddi bir şey değildir, çünkü o bizim için çok önemli. Şu anda Manchester City maçında oynayabilecek mi bilmiyoruz."