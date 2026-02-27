Goal.com
Canlı
Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26 Champions LeagueGetty

Çeviri:

Real Madrid, sakatlanan Kylian Mbappe'nin Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracağından endişe duyuyor, diye itiraf etti

Real Madrid, Nyon'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından gergin bir bekleyişe girdi. Kulüp direktörü Emilio Butragueno, Kylian Mbappe'nin Manchester City ile oynayacakları maçta forma giyemeyeceğinin büyük bir ihtimal olduğunu itiraf etti. Fransız süperstarın sağlık durumu, kura çekiminin heyecanını gölgede bıraktı. Forvet, şu anda kesin bir iyileşme süresi belli olmayan bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak.

  • Madrid, sağlık departmanından daha fazla netlik bekliyor

    Avrupa'nın devleri, 2019-20 sezonundan bu yana altıncı kez eleme turlarında eşleşerek, bir başka ağır siklet kıtasal mücadelenin sahnesini hazırladı. Bu karşılaşma, turnuvanın sonraki turlarının vazgeçilmezi haline gelen modern Avrupa rekabetinin devamı niteliğinde. Her iki takım da bu sezonun grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Aralık ayında City 2-1'lik bir geri dönüş galibiyeti elde etmişti, ancak eleme turlarında riskler çok daha yüksek. Real Madrid yetkilileri, kulüp iki maçlık seride forma giyipgiyemeyeceği konusunda sağlık departmanından daha net bir bilgi beklerken, takımın sembolü olan 9 numaralı oyuncunun Pep Guardiola'nın takımına karşı forma giymeye hazır olup olmayacağı konusunda endişeli.

    • Reklam
  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Real Madrid direktörü Mbappe ile ilgili endişelerini dile getirdi

    Kura çekiminin hemen ardından konuşan Butragueno, forvetin durumuyla ilgili endişesini gizleyemedi. Fransız milli oyuncunun yokluğu, kontra ataklarda maçı belirleme yeteneği göz önüne alındığında, Alvaro Arbeloa'nın taktik planları için büyük bir darbe olacaktır. Real Madrid yönetimi, oyuncunun hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyor, ancak geri dönüş tarihi belli olmadığı için Santiago Bernabeu'da ilk maçın başlamasına az bir süre kala önemli bir endişe yaşanıyor.

    Kura çekiminin ardından verdiği röportajda Butragueno, forvet oyuncusunun durumu hakkında açık sözlüydü ve şöyle dedi: "Umarız ciddi bir şey değildir, çünkü o bizim için çok önemli. Şu anda Manchester City maçında oynayabilecek mi bilmiyoruz."

  • Manchester City rekabetinin aşinalığı

    Sakatlık endişelerinin ötesinde, kura bir kez daha Los Blancos'u son on yılda çok iyi tanıdıkları bir takımla karşı karşıya getiriyor. Taktiksel satranç maçı, Şampiyonlar Ligi'nin tekrar eden bir teması haline geldi ve her iki takım da turnuva tarihinin en unutulmaz maçlarından bazılarında birbirlerine karşı mücadele etti. Butragueno, kuraların tekrarlayan doğasını ve iki futbol devinin birbirlerine duydukları saygıyı kabul etti.

    Bu eşleşmenin sıklığını değerlendiren direktör, "Her sezon onlarla oynamamız komik. Sanırım bu beşinci sezon oldu. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Harika bir takımları ve kadroları var, bu da Guardiola'ya birçok seçenek sunuyor. İlk maçı evimizde oynayacağız, bu da Manchester'da savunabileceğimiz iyi bir sonuç almamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Bir başka Avrupa klasiği için beklentiler

    Mbappe'nin olası yokluğunun gölgesi çökmüş olsa da, bu maç Avrupa kulüp futbolunun zirvesi olarak kabul ediliyor. Her iki takım da hücum gücü ve teknik mükemmellikle özdeşleşmiş durumda ve dünyanın dikkatini çekecek bir gösteri vaat ediyor. İlk değerlendirmeler, maçın her zamanki gibi dengeli geçeceğini gösteriyor, ancak City, sezonun başlarında grup aşamasında elde ettiği galibiyetle psikolojik olarak hafif bir üstünlüğe sahip olabilir.

    Real Madrid için görev açık: Fransız süperstarları oynasa da oynamasa da City engelini aşmanın bir yolunu bulmak. Butragueno, böyle yüksek profilli bir maçın küresel sahneye kattığı eğlence değerini vurgulayarak sözlerini tamamladı. "Genellikle goller olur, bu dünyada izleyebileceğiniz en iyi maçlardan biridir. İnsanlar bu maçı çok sevecekler çünkü iki takım da hakimiyet kurmak isteyen hücum futbolu oynuyor."

Premier Lig
Leeds United crest
Leeds United
LEE
M.City crest
M.City
MCI
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Getafe crest
Getafe
GET
0