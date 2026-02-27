Getty
Real Madrid, sakatlanan Kylian Mbappe'nin Manchester City ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracağından endişe duyuyor, diye itiraf etti
Madrid, sağlık departmanından daha fazla netlik bekliyor
Avrupa'nın devleri, 2019-20 sezonundan bu yana altıncı kez eleme turlarında eşleşerek, bir başka ağır siklet kıtasal mücadelenin sahnesini hazırladı. Bu karşılaşma, turnuvanın sonraki turlarının vazgeçilmezi haline gelen modern Avrupa rekabetinin devamı niteliğinde. Her iki takım da bu sezonun grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Aralık ayında City 2-1'lik bir geri dönüş galibiyeti elde etmişti, ancak eleme turlarında riskler çok daha yüksek. Real Madrid yetkilileri, kulüp iki maçlık seride forma giyipgiyemeyeceği konusunda sağlık departmanından daha net bir bilgi beklerken, takımın sembolü olan 9 numaralı oyuncunun Pep Guardiola'nın takımına karşı forma giymeye hazır olup olmayacağı konusunda endişeli.
Real Madrid direktörü Mbappe ile ilgili endişelerini dile getirdi
Kura çekiminin hemen ardından konuşan Butragueno, forvetin durumuyla ilgili endişesini gizleyemedi. Fransız milli oyuncunun yokluğu, kontra ataklarda maçı belirleme yeteneği göz önüne alındığında, Alvaro Arbeloa'nın taktik planları için büyük bir darbe olacaktır. Real Madrid yönetimi, oyuncunun hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyor, ancak geri dönüş tarihi belli olmadığı için Santiago Bernabeu'da ilk maçın başlamasına az bir süre kala önemli bir endişe yaşanıyor.
Kura çekiminin ardından verdiği röportajda Butragueno, forvet oyuncusunun durumu hakkında açık sözlüydü ve şöyle dedi: "Umarız ciddi bir şey değildir, çünkü o bizim için çok önemli. Şu anda Manchester City maçında oynayabilecek mi bilmiyoruz."
Manchester City rekabetinin aşinalığı
Sakatlık endişelerinin ötesinde, kura bir kez daha Los Blancos'u son on yılda çok iyi tanıdıkları bir takımla karşı karşıya getiriyor. Taktiksel satranç maçı, Şampiyonlar Ligi'nin tekrar eden bir teması haline geldi ve her iki takım da turnuva tarihinin en unutulmaz maçlarından bazılarında birbirlerine karşı mücadele etti. Butragueno, kuraların tekrarlayan doğasını ve iki futbol devinin birbirlerine duydukları saygıyı kabul etti.
Bu eşleşmenin sıklığını değerlendiren direktör, "Her sezon onlarla oynamamız komik. Sanırım bu beşinci sezon oldu. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Harika bir takımları ve kadroları var, bu da Guardiola'ya birçok seçenek sunuyor. İlk maçı evimizde oynayacağız, bu da Manchester'da savunabileceğimiz iyi bir sonuç almamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.
Bir başka Avrupa klasiği için beklentiler
Mbappe'nin olası yokluğunun gölgesi çökmüş olsa da, bu maç Avrupa kulüp futbolunun zirvesi olarak kabul ediliyor. Her iki takım da hücum gücü ve teknik mükemmellikle özdeşleşmiş durumda ve dünyanın dikkatini çekecek bir gösteri vaat ediyor. İlk değerlendirmeler, maçın her zamanki gibi dengeli geçeceğini gösteriyor, ancak City, sezonun başlarında grup aşamasında elde ettiği galibiyetle psikolojik olarak hafif bir üstünlüğe sahip olabilir.
Real Madrid için görev açık: Fransız süperstarları oynasa da oynamasa da City engelini aşmanın bir yolunu bulmak. Butragueno, böyle yüksek profilli bir maçın küresel sahneye kattığı eğlence değerini vurgulayarak sözlerini tamamladı. "Genellikle goller olur, bu dünyada izleyebileceğiniz en iyi maçlardan biridir. İnsanlar bu maçı çok sevecekler çünkü iki takım da hakimiyet kurmak isteyen hücum futbolu oynuyor."
