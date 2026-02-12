AFP
Real Madrid, sakatlanan Jude Bellingham'ın ilk tahmin edilenden çok daha uzun süre sahalardan uzak kalabileceğinden endişe ediyor.
Yeni sakatlık endişesi Bernabeu'yu sarsıyor
Kulübün talisman orta saha oyuncusu, bir hafta önce Rayo Vallecano ile oynanan derbi maçında, maçın ilk 10 dakikasında bir sakatlık geçirdi.
Olay, Bellingham'ın yan çizgiye doğru hızla koşarken aniden durup, uyluk arkasındaki keskin bir ağrı hissetmesiyle gerçekleşti. Tepkisi anında ve endişe vericiydi; çimlere yığılırken eli doğrudan hamstringine gitti ve yüzünde endişesini gizleyemedi.
Ardından gelen sahneler Madrid taraftarları için kötüye işaretti. Bellingham hemen oyundan çıkmak zorunda kaldı ve televizyon kameraları, İngiltere milli takım oyuncusunun saha kenarında tedavi edilirken yüzünü formasıyla kapattığını görüntüledi. İlk başta hafif bir incinme olduğu umulsa da, o günden bu yana durum önemli ölçüde değişti.
- Getty Images Sport
İyileşme süresi iki aya kadar uzayabilir
Madrid'in sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi testlerin ardından, 22 yaşındaki oyuncunun sol bacağındaki semitendinosus kasında bir yaralanma olduğu teşhis edildi. İlk tıbbi değerlendirmeler, kulübün 5 numaralı oyuncusu için yaklaşık bir aylık bir iyileşme süresi öngörerek umut ışığı yaktı. Bu durumda, Madrid'in tüm cephelerde mücadelesini sürdürmeye çalıştığı sezonun sonuna doğru zamanında sahalara dönebilecekti.
Ancak bu umutlar sönmeye başlıyor gibi görünüyor. İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'a göre, kulüp içinde iyileşme süresinin iki aya kadar uzayabileceğine dair endişeler artıyor. Bu revize edilen prognoz, Bellingham'ı ilk tahmin edilenden çok daha uzun süre sahalardan uzak tutacak ve yönetilebilir bir yokluğu tam anlamıyla bir krize dönüştürecek.
Semitendinosus, patlayıcı hareketler için çok önemli bir kastır ve Madrid'in sağlık ekibi, hamstring sakatlıklarının nüksetmesi konusunda çok temkinli davranmasıyla bilinir. İki aylık süre doğrulanırsa, Bellingham nisan ortasına kadar beyaz formayla sahaya çıkamayacak ve Madrid'in yurt içi ve Avrupa'daki başarısını belirleyecek zorlu bir dönemi kaçıracak.
Los Blancos için kabus gibi fikstür
Bu en kötü senaryo gerçekleşirse, orta saha oyuncusu La Liga'nın birçok önemli maçını kaçıracak. Kaçırması beklenen maçlar arasında Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo ve Elche ile oynanacak zorlu karşılaşmalar yer alıyor. En önemlisi, şampiyonluk yarışında belirleyici olabilecek ezeli rakibi Atletico Madrid ile oynanacak başkent derbisinde forma giyemeyecek.
Ancak, bu durumun etkisi ülke sınırlarının ötesine uzanıyor. Bellingham, Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçında kesinlikle forma giyemeyecek. Ayrıca, Real Madrid onun yokluğunda Portekiz deviyi geçmeyi başarırsa, Avrupa'nın ağır topları Manchester City veya Sporting CP'nin beklediği 16 turu maçlarını da kaçırabilir.
- Getty Images Sport
Arbeloa, yıldız oyuncusu olmadan belirleyici bir sınava giriyor
Bu uzun süreli yokluk, Arbeloa'nın teknik direktörlük görevine büyük bir darbe vuruyor. Ocak ayında Xabi Alonso'nun yerine göreve gelen yeni teknik direktör, sezonun en belirleyici aşamalarından birinde ilk büyük sakatlık krizini yaşıyor.
Bellingham, bu sezon şu ana kadar 28 maçta 6 gol atarak Madrid ekibinin kalbi oldu ve onun yokluğu, Arbeloa'yı bu sezon zaten eleştiriye maruz kalan orta sahayı yeniden düzenlemeye zorlayacak. Arda Güler'in durumunun gergin olduğu ve takımın yeni bir taktik düzenine uyum sağladığı bildirildiğinden, Bellingham'ın gollerini ve motivasyonunu kaybetmek teknik direktör için bir baş ağrısı.
Bu, yeni teknik direktörün, La Liga lideri Barcelona ile aralarındaki bir puanlık farkı kapatmaya ve Lig aşamasında ilk sekize giremeyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmaya çalışırken, hiç de hoşuna gitmeyecek bir durum.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam