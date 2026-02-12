Real Madrid, sakatlanan Jude Bellingham'ın ilk tahmin edilenden çok daha uzun süre sahalardan uzak kalabileceğinden endişe ediyor.

Madrid'in sağlık ekibi tarafından yapılan tıbbi testlerin ardından, 22 yaşındaki oyuncunun sol bacağındaki semitendinosus kasında bir yaralanma olduğu teşhis edildi. İlk tıbbi değerlendirmeler, kulübün 5 numaralı oyuncusu için yaklaşık bir aylık bir iyileşme süresi öngörerek umut ışığı yaktı. Bu durumda, Madrid'in tüm cephelerde mücadelesini sürdürmeye çalıştığı sezonun sonuna doğru zamanında sahalara dönebilecekti.

Ancak bu umutlar sönmeye başlıyor gibi görünüyor. İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'a göre, kulüp içinde iyileşme süresinin iki aya kadar uzayabileceğine dair endişeler artıyor. Bu revize edilen prognoz, Bellingham'ı ilk tahmin edilenden çok daha uzun süre sahalardan uzak tutacak ve yönetilebilir bir yokluğu tam anlamıyla bir krize dönüştürecek.

Semitendinosus, patlayıcı hareketler için çok önemli bir kastır ve Madrid'in sağlık ekibi, hamstring sakatlıklarının nüksetmesi konusunda çok temkinli davranmasıyla bilinir. İki aylık süre doğrulanırsa, Bellingham nisan ortasına kadar beyaz formayla sahaya çıkamayacak ve Madrid'in yurt içi ve Avrupa'daki başarısını belirleyecek zorlu bir dönemi kaçıracak.