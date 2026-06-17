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grafica bernardo silva man city 2025 2026Getty Images

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Real Madrid, resmi açıklama: Bernardo Silva transfer edildi

Transfers
Real Madrid
B. Silva

Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu, şimdi de resmi olarak açıklandı. Bernardo Silva, 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayarak Real Madrid’in yeni oyuncusu oldu. Resmi açıklama şöyle: “Real Madrid C.F. ve Bernardo Silva, oyuncunun önümüzdeki iki sezon boyunca, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Real Madrid’in bir üyesi olarak kalmasını öngören bir anlaşmaya vardı.”


  • MOURINHO KARAR VERİCİ OLDU

    1994 doğumlu Portekizli oyuncu, 460 maçta forma giyip 76 gol attığı Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalmıştı. Bernardo Silva’nın, Juventus’un teklifi de dahil olmak üzere başka teklifleri vardı, ancak onunla çalışmak için ısrar eden José Mourinho’nun ikna etmesiyle Real Madrid’i tercih etti.

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