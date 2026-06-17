Real Madrid, resmi açıklama: Bernardo Silva transfer edildi

Bu haber bir süredir ortalıkta dolaşıyordu, şimdi de resmi olarak açıklandı. Bernardo Silva, 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayarak Real Madrid’in yeni oyuncusu oldu. Resmi açıklama şöyle: “Real Madrid C.F. ve Bernardo Silva, oyuncunun önümüzdeki iki sezon boyunca, 30 Haziran 2028 tarihine kadar Real Madrid’in bir üyesi olarak kalmasını öngören bir anlaşmaya vardı.”



