Real Madrid, Real Sociedad maçı öncesinde Kylian Mbappe'nin dizindeki sorunların devam etmesi nedeniyle yeni bir darbe aldı

Bu son aksilik Madrid yönetimi için özellikle endişe verici olan şey, bunun eski bir sorunun tekrarı gibi görünmesidir. Mbappe Aralık ayında aynı sol dizinde bir burkulma geçirmişti ve tamamen iyileşmiş gibi görünse de, alarm zilleri bir kez daha çalıyor. Tekrarlayan sakatlıklar genellikle altta yatan bir zayıflığa veya rekabetçi aksiyona erken dönüşe işaret eder ve kulübün sağlık departmanı uzun süreli bir ara vermekten kaçınmak için çaresizce çaba gösterecektir.

Perşembe sabahı yapılan antrenman boyunca Mbappe, iltihabı azaltmak için uzman fizyoterapistlerle birlikte çalışırken görüldü. Ancak, henüz sahada bireysel top çalışmasına geçmemiş olması, maçlara hazır olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Fransız süperstar, bu sezon Madrid'in hücumunun odak noktası oldu ve onun olası yokluğu, son üçte büyük bir boşluk bırakıyor. Şampiyonluk yarışı belirleyici bir aşamaya girerken, kronik bir diz sorunu nedeniyle en önemli golcüsünü kaybetmek, savunma şampiyonlarının en son ihtiyacı olan şeydi.