Getty Images Sport
Real Madrid, Real Sociedad maçı öncesinde Kylian Mbappe'nin dizindeki sorunların devam etmesi nedeniyle yeni bir darbe aldı
Mbappe, Valdebebas antrenmanına katılmadı
Mbappe, iki gün üst üste takım arkadaşlarından ayrı çalışarak, çim sahada taktik antrenmanlarına katılmak yerine spor salonunda antrenman yaparak, birinci takım kadrosundan dikkat çekici bir şekilde uzak kaldı. Bu haber, özellikle yaklaşan maçların yüksek riskli doğası göz önüne alındığında, taraftarlar arasında şok dalgası yarattı.
Sport'a göre, forvet oyuncusu sol dizinde devam eden bir rahatsızlıkla mücadele ediyor. Kulüp, belirli bir yırtık veya incinme hakkında ayrıntılı bir resmi tıbbi rapor yayınlamamış olsa da, maçtan sadece 48 saat önce antrenmana çıkamaması, durumun ciddiyetle ele alındığını gösteriyor. Oyunu patlayıcı hareketlere ve hıza dayanan bir oyuncu için, diz eklemiyle ilgili herhangi bir sorun doğal olarak sağlık ekibi tarafından son derece dikkatli bir şekilde ele alınır. Ligin zirvesinde baskı kurmaya çalışan Arbeloa, sezonun en zorlu iç saha maçlarından birine hazırlanırken, şimdi önemli bir kadro seçimi sorunu ile karşı karşıya.
- Getty Images Sport
Tekrarlayan diz sorunları Madrid'de alarm zillerini çaldırdı
Bu son aksilik Madrid yönetimi için özellikle endişe verici olan şey, bunun eski bir sorunun tekrarı gibi görünmesidir. Mbappe Aralık ayında aynı sol dizinde bir burkulma geçirmişti ve tamamen iyileşmiş gibi görünse de, alarm zilleri bir kez daha çalıyor. Tekrarlayan sakatlıklar genellikle altta yatan bir zayıflığa veya rekabetçi aksiyona erken dönüşe işaret eder ve kulübün sağlık departmanı uzun süreli bir ara vermekten kaçınmak için çaresizce çaba gösterecektir.
Perşembe sabahı yapılan antrenman boyunca Mbappe, iltihabı azaltmak için uzman fizyoterapistlerle birlikte çalışırken görüldü. Ancak, henüz sahada bireysel top çalışmasına geçmemiş olması, maçlara hazır olmaktan uzak olduğunu gösteriyor. Fransız süperstar, bu sezon Madrid'in hücumunun odak noktası oldu ve onun olası yokluğu, son üçte büyük bir boşluk bırakıyor. Şampiyonluk yarışı belirleyici bir aşamaya girerken, kronik bir diz sorunu nedeniyle en önemli golcüsünü kaybetmek, savunma şampiyonlarının en son ihtiyacı olan şeydi.
Arbeloa artan sakatlık kriziyle karşı karşıya
Mbappe'nin sakatlığının zamanlaması, teknik direktör Arbeloa için daha kötü olamazdı. Madrid, La Liga sıralamasında rakibi Barcelona'nın sadece bir puan gerisinde yer alıyor ve formda olan Real Sociedad karşısında herhangi bir hata, şampiyonluk hedefleri için felaket olabilir. Bask ekibi, şu anda ligin en tehlikeli takımlarından biri ve Çarşamba akşamı Copa del Rey'de Athletic Club'ı yenerek gücünü kanıtladı.
Ancak sakatlık listesi Mbappe ile bitmiyor. Arbeloa, birkaç önemli oyuncuyu sahalardan uzak tutan bir krizle zaten uğraşıyor. Jude Bellingham, Rodrygo ve Eder Militao, iyileşme programlarının çeşitli aşamalarında bulunuyor ve bu hafta sonu forma giyemeyecek. Durumu daha da kötüleştiren ise, genç savunma oyuncusu Raul Asencio'nun da son antrenmana katılmaması ve kulübün onun grip benzeri semptomlar gösterdiğini doğrulaması oldu. Tedavi odasında bu kadar çok yıldız oyuncunun bulunması, kadronun derinliğini sınırlarına kadar zorluyor ve menajere yorgun kadrosunu rotasyon yapmak için çok az seçenek bırakıyor.
- Getty Images Sport
Benfica karşılaşması öncesinde dikkat çağrısı
Şu anda odak noktası Cumartesi günkü lig maçı olsa da, Şampiyonlar Ligi'nin yaklaşması şüphesiz kulübün karar verme sürecini etkiliyor. Madrid, Salı günü Benfica ile önemli bir Avrupa maçı oynayacak ve sağlık ekibi aşırı ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguluyor. Mbappe, Sociedad maçında ağrısına rağmen oynamak zorunda kalırsa, dizindeki sakatlığı ağırlaştırma ve Lizbon'a gitme şansını tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.
Onun oynayıp oynamayacağına dair nihai karar, kesin bir kondisyon testi niteliğinde olacak olan Cuma günkü antrenman sonrasında verilecek. Eğer grup ile antrenmanın tamamını tamamlayamazsa, Bask ekibi ile oynanacak maçta kadroda yer almayacağı neredeyse kesin. Arbeloa, ligin çok önemli olduğunu, ancak Şampiyonlar Ligi'nin kulübün DNA'sının bir parçası olduğunu ve eleme turları için Mbappe'nin formda olmasının öncelikli olduğunu biliyor. Şu an için Madrid taraftarları, yıldız oyuncularının dizindeki sorunun sezonun kaderini belirleyecek bir darbe değil, geçici bir aksilik olduğunu umarak bekleyip izlemek zorunda.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
