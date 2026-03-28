Real Madrid maçı öncesi endişeler: FC Bayern Münih'in yıldızı sakat

Laimer'in sakatlığı olup olmayacağı ve ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı henüz kesinleşmedi; ancak 28 yaşındaki oyuncunun, Cuma günü Almanya'nın Dünya Kupası rakibine karşı alınan 5-1'lik galibiyette dizindeki sorunlar nedeniyle 90 dakika boyunca maçı kenardan izlemek zorunda kaldığı kesin.

"Konny dün normal antrenman yaptı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Ancak antrenmandan sonra dizinde bir rahatsızlık hissetti. Bir tahriş vardı, bu yüzden risk almamaya karar verdik," diyerek ÖFB teknik direktörü Rangnick bu önlemi açıkladı.