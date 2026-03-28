FC Bayern Münih, önümüzdeki kritik haftalarda savunma oyuncusu Konrad Laimer'den mahrum kalacak mı? Avusturyalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Gana ile oynanan hazırlık maçını kaçırdı; teknik direktörü Ralf Rangnick ise her halükarda risk almak istemiyor.
Real Madrid maçı öncesi endişeler: FC Bayern Münih'in yıldızı sakat
Laimer'in sakatlığı olup olmayacağı ve ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı henüz kesinleşmedi; ancak 28 yaşındaki oyuncunun, Cuma günü Almanya'nın Dünya Kupası rakibine karşı alınan 5-1'lik galibiyette dizindeki sorunlar nedeniyle 90 dakika boyunca maçı kenardan izlemek zorunda kaldığı kesin.
"Konny dün normal antrenman yaptı ve herhangi bir sorun yaşamadı. Ancak antrenmandan sonra dizinde bir rahatsızlık hissetti. Bir tahriş vardı, bu yüzden risk almamaya karar verdik," diyerek ÖFB teknik direktörü Rangnick bu önlemi açıkladı.
Laimer ile sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi
Laimer hâlâ milli takımda bulunuyor ve takım Salı günü Güney Kore ile hazırlık maçı yapacak; ancak sahaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Rangnick, "Onun önündeki maçları biliyoruz. Konny'yi test etmemize gerek yok. Onun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz" dedi.
Bayern de Laimer'in değerini biliyor; kanat oyuncusu, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında en önemli oyuncular arasında yer alıyor. Küçük sakatlıklar dışında, FCB'nin vazgeçilmez kadrosunda yer alıyor.
Ancak Laimer de kendi değerinin farkında, bu nedenle Bayern'in 2027 yazından ötesine uzatmayı hedeflediği sözleşme, başlangıçta tahmin edilenden daha zorlu bir hal alıyor. Her zamanki gibi mesele, sevgili para ve bununla bağlantılı değer verme meselesi.
Bayern'in Real Madrid ve Leverkusen ile oynayacağı önemli maçlar
Milli maç arası sonrasında Bayern, öncelikle Bundesliga'da SC Freiburg ile karşılaşacak; ardından 7 ve 15 Nisan tarihlerinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile iki maç oynayacak. Bir hafta sonra ise Bayern, DFB Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen'e konuk olacak.
Konrad Laimer: 2025/26 Sezonu Performans Verileri
Yarışma
Maçlar
Goller
Asistler
Bundesliga
22
3
5
Şampiyonlar Ligi
7
-
4
DFB Kupası
4
-
-
Süper Kupa
1
-
-