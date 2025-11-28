Getty
Real Madrid, Liverpool'un yıldızını transfer etmekten vazgeçti
Konate, sözleşme belirsizliği sürerken Liverpool’a kenetlenme çağrısı yaptı
Geçen sezon Liverpool, takımın üç kilit ismi Virgil van Dijk, Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold’ın sözleşmelerinin son aylarına girmesiyle zor bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Neyse ki kaptan Van Dijk ve yıldız oyuncu Salah, iki yıllık yeni sözleşmelere imza attı. Ancak Alexander-Arnold önce ayrılmayı seçti, ardından Madrid’e transfer oldu.
Liverpool’un, sözleşmesi 2026’ya kadar devam eden savunmacı Konate’nin kontratını uzatmak için bir süredir girişimlerde bulunduğu bildiriliyor. Ancak şu ana kadar bir ilerleme kaydedilemedi. Fransız stoper, bu yılın başında Real Madrid’le adı anılmış, o dönemde de geleceğiyle ilgili oldukça temkinli bir açıklama yapmıştı.
İki hafta önce şunları söylemişti: “Menajerlerim Liverpool’la görüşmeye devam ediyor. Umarım kararım yakında netleşir ve bunu açıklayabilirim.”
Ayrıca Liverpool’un kendisine yeni sözleşme teklif ettiği yönündeki iddiaları da reddetmişti. Ancak bu sözleşme belirsizliği, Konate’nin sahadaki odağını olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.
Eski RB Leipzig oyuncusu, bu sezon birçok hatayla dikkat çekti; bunların en sonuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven karşısında alınan 4-1’lik ağır yenilgide geldi.
Bu mağlubiyetin ardından sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: “Bu dönemi göğüslemek zorundayız. Eleştiri futbolun bir parçası; her seferinde karşılık verir, bu fırtınayı birlikte atlatırız. Böyle anlarda taraftarların önemi çok büyük. Hem iyi hem kötü günde yanımızda olan, zor anlarda bile bizim için tezahürat yapanlar… Sesiniz ve desteğiniz bizim için her şey demek. Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve sizin için savaşmaya devam edeceğiz. Her zaman.”
- (C)Getty Images
Real Madrid, Konate defterini kapattı
The Athletic’in haberine göre Liverpool, Konate’nin sözleşmesini 2023’te uzatmaya çalışmıştı. Ancak bugün itibarıyla 2026’da nerede oynayacağı hâlâ belirsiz. Haberde, Madrid’in Liverpool’a artık 26 yaşındaki stoperle “hiçbir ilgilerinin kalmadığını” ilettiği belirtiliyor. Bu durum, sözleşme görüşmelerinde Liverpool’un elini güçlendirebilir. Yine de Konate, Ocak ayında yabancı kulüplerle yaz için ön sözleşme görüşmesi yapma hakkına sahip olacak. Eski Sochaux oyuncusu, Liverpool formasıyla 150 maça çıktı ve yıllar içinde Van Dijk’in yanında güvenilir bir savunma partneri olarak değerlendirildi. Bu sezon formu ciddi şekilde düşmüş olsa da teknik direktör Slot, savunmadaki seçeneklerin sınırlı olması nedeniyle 1.93’lük stopere şans vermeye devam ediyor. Crystal Palace’tan Marc Guehi’yi kadroya katamamış olmaları ise gün geçtikçe daha büyük bir kayıp olarak görünüyor.
Smicer’den Konate’ye Liverpool sözleşmesi mesajı
Eski Liverpool oyuncusu Vladimir Smicer, Konate’nin Anfield’daki geleceğine bir an önce karar vermesi gerektiğine inanıyor. Smicer’e göre bu durum Fransız stoperin performansını da olumlu etkileyebilir. BOYLE Sports’a şöyle konuştu: “Geçen sezon Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk ve Mohamed Salah ile benzer bir durum yaşamıştık. İki oyuncu kaldı, biri gitti. Açıkçası ben sözleşmesi bitmek üzere olan bu tür durumları sevmiyorum. Bence oyuncular açısından geleceğini bilmek çok daha iyi. Şu anda Ibrahim Konate’nin bir sonraki adımı konusunda net olup olmadığını göremiyorum. Üst düzey performans gösteremediği her an, taraftarlar sözleşme konusunu gündeme getiriyor. Bu normal, her zaman böyle olur."
“Eğer geleceğine dair kararını verirsen, taraftar ‘Tamam, bugün iyi oynamadı’ diyebilir. Ama durum böyleyken her hata yaptığında, ‘Zaten gidecek’ derler. Bu da oyuncunun kafasına takılır. Geçen sezon üç oyuncuyla benzer bir süreç yaşadık. Ben oynarken her zaman uzun süreli sözleşmeler isterdim. Bu özgüvenin, hayatın ve takımdaki yerin için daha iyidir. Geleceğimi bilirdim ve takıma bağlılık gösterirdim. Konate’nin de geleceğiyle ilgili kararını mümkün olan en kısa sürede vermesini isterim.”
- AFP
Konate için sırada ne var?
Real Madrid’in transferden çekilmesiyle birlikte Fransız stoper, bu hafta sonu Liverpool’un deplasmanda ligin alt sıralarındaki West Ham karşısında galibiyete ulaşmasına yardımcı olmayı umuyor. Sunderland ve Leeds United maçlarının ise teknik direktör Slot’un geleceğini belirleyebileceği öne sürülüyor.
Reklam