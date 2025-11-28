Real Madrid, Liverpool'un yıldızını transfer etmekten vazgeçti

Geçen sezon Liverpool, takımın üç kilit ismi Virgil van Dijk, Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold’ın sözleşmelerinin son aylarına girmesiyle zor bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Neyse ki kaptan Van Dijk ve yıldız oyuncu Salah, iki yıllık yeni sözleşmelere imza attı. Ancak Alexander-Arnold önce ayrılmayı seçti, ardından Madrid’e transfer oldu.

Liverpool’un, sözleşmesi 2026’ya kadar devam eden savunmacı Konate’nin kontratını uzatmak için bir süredir girişimlerde bulunduğu bildiriliyor. Ancak şu ana kadar bir ilerleme kaydedilemedi. Fransız stoper, bu yılın başında Real Madrid’le adı anılmış, o dönemde de geleceğiyle ilgili oldukça temkinli bir açıklama yapmıştı.

İki hafta önce şunları söylemişti: “Menajerlerim Liverpool’la görüşmeye devam ediyor. Umarım kararım yakında netleşir ve bunu açıklayabilirim.”

Ayrıca Liverpool’un kendisine yeni sözleşme teklif ettiği yönündeki iddiaları da reddetmişti. Ancak bu sözleşme belirsizliği, Konate’nin sahadaki odağını olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

Eski RB Leipzig oyuncusu, bu sezon birçok hatayla dikkat çekti; bunların en sonuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven karşısında alınan 4-1’lik ağır yenilgide geldi.

Bu mağlubiyetin ardından sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: “Bu dönemi göğüslemek zorundayız. Eleştiri futbolun bir parçası; her seferinde karşılık verir, bu fırtınayı birlikte atlatırız. Böyle anlarda taraftarların önemi çok büyük. Hem iyi hem kötü günde yanımızda olan, zor anlarda bile bizim için tezahürat yapanlar… Sesiniz ve desteğiniz bizim için her şey demek. Gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve sizin için savaşmaya devam edeceğiz. Her zaman.”