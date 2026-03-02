Getty
Real Madrid, Kylian Mbappe'nin teşhisini doğruladı; sakatlanan yıldızın Man City maçını kaçıracağı endişesi var
Real Madrid, Mbappe'nin diz burkulmasını doğruladı
Kulüp, kapsamlı değerlendirmelerin ardından durumu açıklığa kavuşturmak için Pazar öğleden sonra resmi bir tıbbi açıklama yayınladı. Raporda şöyle deniyordu: "Real Madrid Tıbbi Hizmetleri'nin gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından oyuncumuz Kylian Mbappe'ye yapılan testlerin ardından, sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu teyit edildi. Gelişmeler bekleniyor." Haber, sakatlığın ciddi olmasına rağmen kulübün şu anda cerrahi müdahale yerine kontrollü bir iyileşme sürecini tercih ettiğini doğruluyor.
Arbeloa dönüş tarihi konusunda temkinli davranmaya devam ediyor
Hafta sonu Getafe ile oynanacak La Liga maçı öncesinde basına konuşan Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Mbappe'nin durumu ile ilgili artan endişelere değindi. Forvetin Pep Guardiola'nın takımına karşı sahaya çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine Arbeloa, net bir cevap vermekten kaçındı ancak sağlık ekibinin şu anki yaklaşımı konusunda net konuştu. Arbeloa basın toplantısında, "Mbappe ve Şampiyonlar Ligi mi? Her günü tek tek ele alacağız" dedi. "Onun nasıl hissettiğini görmek önemli. Şu anda herhangi bir tarih vermek doğru olmaz, nasıl hissettiğini görmek istiyoruz ve buna göre karar vereceğiz."
Blancos'un teknik direktörü, rakibin gücü ne olursa olsun, kulübün değerli oyuncusu için gereksiz risk almayacağını vurguladı. Ayrıca, kulübün sakatlık konusundaki tutumunu şöyle açıkladı: "Onun durumunu çok iyi biliyoruz. Bu rahatsızlıklardan kurtulup güvenle geri dönmesini istiyoruz." Arbeloa, Mbappe'nin Benfica ile oynanan son maçta takım arkadaşlarını desteklemek için Bernabeu'da neden bulunmadığına da değindi. Teknik direktör, herhangi bir sürtüşme olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti ve "Orada değildi çünkü koçundan izin almıştı" dedi.
Valdebebas'ta iş yükünü yönetmek
Koç ekibinin öncelikli hedefi, Mbappe'nin aceleyle sahalara dönüp uzun vadeli bir gerileme riskiyle karşı karşıya kalmasını önlemek ve %100 kapasiteyle geri dönmesini sağlamaktır. Kulüp içinde, sezonun sonlarında performansını engelleyebilecek herhangi bir kırılganlığı önlemek için açık bir istek var. Futbol dünyasının gözü üzerindeyken, kulüp yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncunun kesin dönüş tarihini belirleme konusunda temkinli davranmaya devam etti ve bunun yerine Valdebebas'ta sahne arkasında gösterdiği günlük ilerlemeye odaklanmayı tercih etti.
Odak noktası Mbappe olmaya devam ederken, Şampiyonlar Ligi kura çekimi İspanya'nın başkentine şimdiden uzun bir gölge düşürdü. Real Madrid, bir kez daha Manchester City ile eşleşti ve Avrupa kupalarında modern bir klasik haline gelen devlerin çatışması sahneye çıktı. Arbeloa, bu maçların kulübün mirasını belirleyen maçlar olduğunu kabul ederek, bu eşleşme için heyecanını dile getirdi. "Heyecan verici bir düello olacak. Madridistas ve Bernabeu'nun çok sevdiği bir eşleşme. Zamanı geldiğinde, bunun için en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.
Rodrygo'nun dönüşüyle Los Blancos'a destek
Mbappe'nin yokluğu bir darbe olsa da, Real Madrid, Rodrygo'nun tam olarak iyileşmesiyle moral buldu. Brezilyalı forvetin, önümüzdeki haftalarda takım arkadaşının bıraktığı boşluğu doldurarak önemli bir rol oynaması bekleniyor. Arbeloa, Rodrygo hakkında "Çok önemli bir oyuncu olmalı" dedi. "Sakatlanmadan önce de öyleydi. Karar verici ve temel bir oyuncu olabilir, yıllardır kalitesini ve üç hücum pozisyonunda neler yapabileceğini gösteriyor. Çok eksiksiz ve savunması zor bir oyuncu. Bize birçok olasılık sunacak. Geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyordum."
Şampiyonlar Ligi'nin dikkatleri dağıttığına rağmen, Real Madrid önce Getafe gibi zorlu bir rakiple başlayarak iç sahadaki sorumluluklarını yerine getirmeli. Arbeloa, meslektaşı Jose Bordalas'a büyük saygı göstererek, Getafe'yi yenilmesi zor bir rakip yapan savunma disiplinini vurguladı. Arbeloa, "Takımları kendi tarzında oynamaya zorluyor" diyerek Bordalas'ı övdü. "Topa çok fazla sahip olmasa da, takımları çok iyi savunma yapıyor. Çok iyi çalışıyorlar ve bu bir teknik direktör için söylenebilecek en iyi şey. Biz iyiyiz. Takımından en iyi şekilde yararlanmayı bilen büyük bir teknik direktörün çalıştırdığı bir takımın zorluğunun farkındayız ve çok hevesliyiz. Çok odaklanmış ve istekliyiz."
