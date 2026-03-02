Real Madrid, Kylian Mbappe'nin teşhisini doğruladı; sakatlanan yıldızın Man City maçını kaçıracağı endişesi var

Hafta sonu Getafe ile oynanacak La Liga maçı öncesinde basına konuşan Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Mbappe'nin durumu ile ilgili artan endişelere değindi. Forvetin Pep Guardiola'nın takımına karşı sahaya çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine Arbeloa, net bir cevap vermekten kaçındı ancak sağlık ekibinin şu anki yaklaşımı konusunda net konuştu. Arbeloa basın toplantısında, "Mbappe ve Şampiyonlar Ligi mi? Her günü tek tek ele alacağız" dedi. "Onun nasıl hissettiğini görmek önemli. Şu anda herhangi bir tarih vermek doğru olmaz, nasıl hissettiğini görmek istiyoruz ve buna göre karar vereceğiz."

Blancos'un teknik direktörü, rakibin gücü ne olursa olsun, kulübün değerli oyuncusu için gereksiz risk almayacağını vurguladı. Ayrıca, kulübün sakatlık konusundaki tutumunu şöyle açıkladı: "Onun durumunu çok iyi biliyoruz. Bu rahatsızlıklardan kurtulup güvenle geri dönmesini istiyoruz." Arbeloa, Mbappe'nin Benfica ile oynanan son maçta takım arkadaşlarını desteklemek için Bernabeu'da neden bulunmadığına da değindi. Teknik direktör, herhangi bir sürtüşme olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti ve "Orada değildi çünkü koçundan izin almıştı" dedi.