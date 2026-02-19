Real Madrid, kulübün Vinicius Junior soruşturmasını desteklemeye devam ederken UEFA ile 'işbirliği' yaptığını açıkladı

Resmi açıklamada şöyle denildi: “UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 Eleme Play-off maçında, 17 Şubat 2026 tarihinde Club Benfica ile Real Madrid CF arasında yaşanan ayrımcı davranış iddialarını soruşturmak üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, uygun zamanda paylaşılacaktır.”

Real, UEFA'ya yardımcı olmak için her türlü çabayı göstererek bu süreçte önemli bir rol oynamıştır. La Liga devinin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle deniyor: “Real Madrid C. F., 17 Şubat Salı günü Lizbon'da SL Benfica ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçı sırasında meydana gelen olaylarla ilgili tüm mevcut kanıtları bugün UEFA'ya sunduğunu duyurur.

“Kulübümüz, maç sırasında yaşanan kabul edilemez ırkçılık olaylarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmada aktif olarak işbirliği yapmıştır.

Real Madrid, oyuncumuz Vinicius Jr.'ın küresel futbol camiasının her kesiminden aldığı oybirliğiyle verilen destek, yardım ve sevgiyi takdirle karşılamaktadır. Real Madrid, spor ve toplumda ırkçılık, şiddet ve nefreti ortadan kaldırmak için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."