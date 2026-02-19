Getty/GOAL
Real Madrid, kulübün Vinicius Junior soruşturmasını desteklemeye devam ederken UEFA ile 'işbirliği' yaptığını açıkladı
Irkçı taciz suçlamaları üzerine oyun durduruldu
İspanyol ve Portekiz devleri arasındaki eleme turu play-off maçı, ikinci yarının başında 10 dakika süreyle durduruldu. Vinicius, 50. dakikada ceza sahasının hemen içinden üst köşeye attığı şutla maçın tek golünü kaydetti.
Öfkeli ev sahibi taraftarların önünde yapılan kutlamalar, Benfica ve Real Madrid oyuncuları arasında ilk çatışmalara yol açtı ve Vinicius sarı kart gördüğünde şaşkına döndü.
Sonunda orta saha çizgisine geri döndü ve Prestianni'nin yanına dizildi, ancak oyun yeniden başlamadan önce hakem Francois Letexier'e koştu ve kendisine ırkçı hakaretlerde bulunulduğunu iddia etti.
Maç yetkilileri UEFA protokollerini uygulayarak maçı durdurdu ve çok sayıda hararetli tartışma ve suçlamalar yaşandı. Avrupa futbolunun yönetim organı, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, olanlarla ilgili bir soruşturma açılacağını duyurdu.
Real Madrid, UEFA soruşturmasına yardımcı oldu
Resmi açıklamada şöyle denildi: “UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 Eleme Play-off maçında, 17 Şubat 2026 tarihinde Club Benfica ile Real Madrid CF arasında yaşanan ayrımcı davranış iddialarını soruşturmak üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, uygun zamanda paylaşılacaktır.”
Real, UEFA'ya yardımcı olmak için her türlü çabayı göstererek bu süreçte önemli bir rol oynamıştır. La Liga devinin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle deniyor: “Real Madrid C. F., 17 Şubat Salı günü Lizbon'da SL Benfica ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçı sırasında meydana gelen olaylarla ilgili tüm mevcut kanıtları bugün UEFA'ya sunduğunu duyurur.
“Kulübümüz, maç sırasında yaşanan kabul edilemez ırkçılık olaylarının ardından UEFA tarafından başlatılan soruşturmada aktif olarak işbirliği yapmıştır.
Real Madrid, oyuncumuz Vinicius Jr.'ın küresel futbol camiasının her kesiminden aldığı oybirliğiyle verilen destek, yardım ve sevgiyi takdirle karşılamaktadır. Real Madrid, spor ve toplumda ırkçılık, şiddet ve nefreti ortadan kaldırmak için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."
Vinicius Jr ve Prestianni'nin açıklamaları
Santiago Bernabeu'da geçirdiği süre boyunca düzenli olarak bağnazların hedefi olan Vinicius, daha fazla talihsiz manşetlerin ardından yaptığı duygusal açıklamada şunları söyledi: "Irkçılar her şeyden önce korkaklardır. Ne kadar zayıf olduklarını göstermek için gömleklerini ağızlarına sokmak zorundadırlar. Ancak teorik olarak onları cezalandırma yükümlülüğü olan diğerlerinin koruması altındadırlar.
Bugün olanlar benim hayatımda veya takımımın hayatında yeni bir şey değil. Gol sevincim nedeniyle sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Öte yandan, bu sadece hiçbir amaca hizmet etmeyen, kötü uygulanan bir protokoldu. Özellikle büyük bir galibiyetin ardından ve manşetlerin Real Madrid ile ilgili olması gerektiği bir zamanda bu tür durumlarda görünmekten hoşlanmıyorum, ama bu gerekli.”
Prestianni, sosyal medyada yaptığı açıklamada Vinicius'un iddialarını yalanladı: "Vini Jr'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış. Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım ve Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."
Portekiz hükümeti de olayı araştırıyor.
UEFA ile birlikte, Portekiz hükümeti de Spor Şiddetini Önleme ve Mücadele Kurumu (APCVD) aracılığıyla kendi soruşturmasını yürüteceğini açıkladı. Herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, gerekli tüm süreçler ve evrak işlemleri tamamlandıktan sonra yaptırımlar açıklanacaktır.
