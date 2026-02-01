Real Madrid kapı dışarı etti: Fransa'da şova başladı! Arda Güler'in eski takım arkadaşı durdurulamıyor

Endrick'in Lyon'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam etmesiyle birlikte, bu genç yeteneğin yaz aylarında yeni bir kiralık sözleşme imzalayarak Fransız devleriyle kalış süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda spekülasyonlar artıyor.

Endrick'in Les Gones'ta kalma olasılığı sorulduğunda bu ihtimali dışlamayı reddetmesinin ardından bu konuşmalar daha da yoğunlaştı.

Eski Palmeiras yıldızı, Fransız gazetesi L'Equipe'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Ne olacağını sadece Tanrı bilir, bana burada kalmamı mı söyleyecek yoksa söylemeyecek mi. Yarının ne getireceğini kimse bilemez."

Lyon'daki kısa süresinin şimdiden büyük bir başarıya dönüştüğünü anlatan Endrick şunları ekledi: “Adaptasyonum neredeyse mükemmel oldu. Geldiğimden beri takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple iletişimim mükemmeldi. Günlük destekleri için gerçekten minnettarım. Şimdi her maçta biraz daha gelişmeyi umuyorum, böylece sezon sonunda hedeflerimize ulaşabiliriz.”

“Kulüp yönetiminin benimle görüşmeye gelmesi ve bana söz vermesi çok önemliydi. Onların güvenini hissettim. Burada gerçekten birlik içinde, gerçek bir takım ruhu olan bir ekip buldum, bu da çok önemli. Hatta en önemli şey bu. Sahada ve saha dışında birlik varsa, işler daha sorunsuz ve doğal ilerler.”