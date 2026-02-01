AFP
Real Madrid kapı dışarı etti: Fransa'da şova başladı! Arda Güler'in eski takım arkadaşı durdurulamıyor
Endrick şov yapıyor
Endrick, sezon sonuna kadar kiralık olarak Lyon'a katıldığından beri Paulo Fonseca'nın Lyon'unda inanılmaz bir etki yarattı .
Bu sezon İspanyol devi Real Madrid'de sadece üç maçta forma giyen 19 yaşındaki forvet, daha fazla ilk takımda oynama şansı bulmak istiyor ve yeni takımında oldukça iyi bir performans sergiliyor.
Endrick , 11 Ocak'ta Fransa Kupası son 32 turunda Lille deplasmanında Lyon'un 2-1'lik galibiyetinde gol atarak unutulmaz bir ilk maç geçirdi ve iki hafta sonra Metz deplasmanında alınan 5-2'lik lig galibiyetinde hat-trick yaptı.
Endrick'in gol vuruşlarındaki etkileyici performansı, forvet oyuncusunun Carlo Ancelotti'nin 2026'da Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna girme şansını artırdı.
Ne söylendi?
Endrick'in Lyon'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam etmesiyle birlikte, bu genç yeteneğin yaz aylarında yeni bir kiralık sözleşme imzalayarak Fransız devleriyle kalış süresini uzatıp uzatmayacağı konusunda spekülasyonlar artıyor.
Endrick'in Les Gones'ta kalma olasılığı sorulduğunda bu ihtimali dışlamayı reddetmesinin ardından bu konuşmalar daha da yoğunlaştı.
Eski Palmeiras yıldızı, Fransız gazetesi L'Equipe'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Ne olacağını sadece Tanrı bilir, bana burada kalmamı mı söyleyecek yoksa söylemeyecek mi. Yarının ne getireceğini kimse bilemez."
Lyon'daki kısa süresinin şimdiden büyük bir başarıya dönüştüğünü anlatan Endrick şunları ekledi: “Adaptasyonum neredeyse mükemmel oldu. Geldiğimden beri takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple iletişimim mükemmeldi. Günlük destekleri için gerçekten minnettarım. Şimdi her maçta biraz daha gelişmeyi umuyorum, böylece sezon sonunda hedeflerimize ulaşabiliriz.”
“Kulüp yönetiminin benimle görüşmeye gelmesi ve bana söz vermesi çok önemliydi. Onların güvenini hissettim. Burada gerçekten birlik içinde, gerçek bir takım ruhu olan bir ekip buldum, bu da çok önemli. Hatta en önemli şey bu. Sahada ve saha dışında birlik varsa, işler daha sorunsuz ve doğal ilerler.”
Endrick: "Harika bir yer"
Endrick'in son açıklamaları, Real Madrid'den kiralık olarak forma giyen ve Metz'e karşı attığı hat-trick ile kariyerinin ilk hat-trick'ini gerçekleştiren oyuncunun, Groupama Stadyumu'nda "harika bir yerde" olduğunu söylemesinin ardından geldi.
Endrick, bu ayın başlarında Metz maçından sonra, "Hayatımın ilk hat-trick'iydi, gerçekten çok mutluyum," dedi. "İnanılmaz bir maçtı. O maçtan kalan topu evde saklayacağım. Hayatımın inanılmaz bir günü. Bence bu ligde [Ligue 1] oynamak gerçekten harika. Güçlü ve fiziksel, çok agresif bir lig. Bunu seviyorum."
“Lyon'a gelmek bir hata değildi. Hayat böyledir işte. Hayatım her zaman zor oldu, hiç kolay olmadı. Çevremdeki insanlardan aldığım güçle ayakta kalıyorum. Bu sadece başlangıç. İnsanlar bana her zaman Lyon'un harika bir takım olduğunu ve burada oynamam gerektiğini söylediler ve gerçek şu ki, takım gerçekten çok iyi.”
Sırada ne var?
Endrick, Pazar öğleden sonra Bruno Genesio'nun çalıştırdığı Lille'i ağırlayacak olan Lyon'da golcülükteki başarılı performansını sürdürmeyi hedefleyecek. İki takım şu anda Ligue 1 tablosunda sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.
Bu arada, Endrick'in asıl kulübü Real Madrid, Jose Mourinho'nun Benfica'sına karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı ağır yenilgiden sonra aynı gün La Liga'da Rayo Vallecano'yu ağırlayarak toparlanmaya çalışacak.
Alvaro Arbeloa'nın öğrencileri, ligde lider ve ezeli rakipleri Barcelona ile aynı tempoyu yakalamayı hedefliyorlar. Avrupa'nın en prestijli kulüp müsabakası olan Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını ilk sekizin dışında tamamlamalarının ardından, önümüzdeki ay Benfica ile iki ayaklı bir play-off maçına çıkacaklar.
