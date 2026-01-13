Getty
Real Madrid kadrosundaki yılan ortaya çıktı!
Real Madrid yıldızları Alonso'ya veda etti
Real Madrid oyuncuları, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından veda mesajları yayınladı. Alonso, Los Blancos'un başında ilk sezonunun ortasında ve takımının İspanya liginde Barca'nın dört puan gerisinde olduğu bir dönemde ayrılıyor. Alonso'nun kulüpteki zamanı, Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Bellingham gibi isimlerin dahil olduğu soyunma odasında sorunlar çıktığına dair haberlerle anıldı.
Ancak Mbappe hızlı davrandı ve ve Instagram'da yazdı: "Kısa sürdü ama senin için oynamak ve senden öğrenmek bir zevkti. Bana ilk günden itibaren güven verdiğin için teşekkür ederim. Seni, net fikirleri olan ve futbol hakkında birçok şey bilen bir menajer olarak hatırlayacağım. Bir sonraki bölümün için en iyi dileklerimle."
Rodrygo, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger ve Dani Carvajal de mesajlar yayınladı, ancak Bellingham ve Vinicius'tan gelen güncellemeler fark edilir şekilde eksikti.
Bellingham'ın Alonso hakkında söyledikleri
Bellingham nihayet ayrılışından bir gün sonra Alonso'ya kısa bir veda mesajı gönderdi. Instagram'da şunları yazdı: "Teşekkürler, Mister. Bu bir zevkti, gelecek için her şeyin en iyisini dilerim!"
Taraftarlar Bellingham'a 'yılan' diyorlar.
Bellingham'ın gecikmiş tepkisi, sözlerinden ya da zamanlamasından memnun kalmayan bazı hayranlardan eleştiri aldı.
@stilevenensnel şöyle yazdı: "PR ekibi onun hiçbir şey söylemeyen çok az kişiden biri olduğuna dair gönderiler gördü ve paylaşmaya karar verdi."
@Mohamed06200171 ekledi: "Gidecek kişi Bellingham olmalı, xabi değil."
@FCB_Drax ekledi: "Jude sonunda Pedri'nin cebinden çıktı."
@CashCurt1 şunu paylaştı: "Bütün hayranların ona sırt çevirdiğini gördü ve acil bir açıklama yaptı. Çimenlerdeki yılan."
Ve @ZimRMFC basitçe şöyle yazdı: "Yılan Bellingham."
Real Madrid için sırada ne var?
Alvaro Arbeloa, Alonso'nun yerine Real Madrid'in menajeri olarak görevi devraldı ve sezonun ikinci yarısında takımının şansını artırması ve kupalar için mücadele etmesi bekleniyor. Salı günü gazetecilerle konuştu ve önündeki zorluğa heyecan duyduğunu belirterek şunları söyledi:
"Tüm sezon önümüzde. Üç turnuvada da harika bir konumdayız ve yarın ilki için mücadele edeceğiz. LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir konumdayız. Ana endişem tüm oyuncuların uygun olmasını sağlamak, onlarla çok çalışmak ve ne istediğimi anlamalarını sağlamak. Sonunda, onların kendilerini ifade etme fırsatına sahip olmaları, oyundan keyif almaları ve mutlu olmaları ile ilgili. Bu armayı taşımak başınıza gelebilecek en iyi şey, bu büyük bir ayrıcalık. Benim tek odaklandığım şey, her unvanı kazanma arzusu ve isteği, çünkü bu arma bunu gerektiriyor."
Arbeloa, Real Madrid'in başında ilk kez Çarşamba günü Copa del Rey'de Albacete'ye karşı yer alacak.
