Real Madrid kadrosundaki yılan ortaya çıktı!

Real Madrid oyuncuları, Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından veda mesajları yayınladı. Alonso, Los Blancos'un başında ilk sezonunun ortasında ve takımının İspanya liginde Barca'nın dört puan gerisinde olduğu bir dönemde ayrılıyor. Alonso'nun kulüpteki zamanı, Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Bellingham gibi isimlerin dahil olduğu soyunma odasında sorunlar çıktığına dair haberlerle anıldı.

Ancak Mbappe hızlı davrandı ve ve Instagram'da yazdı: "Kısa sürdü ama senin için oynamak ve senden öğrenmek bir zevkti. Bana ilk günden itibaren güven verdiğin için teşekkür ederim. Seni, net fikirleri olan ve futbol hakkında birçok şey bilen bir menajer olarak hatırlayacağım. Bir sonraki bölümün için en iyi dileklerimle."

Rodrygo, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger ve Dani Carvajal de mesajlar yayınladı, ancak Bellingham ve Vinicius'tan gelen güncellemeler fark edilir şekilde eksikti.