Endrick Lyon 2025-26Getty
Can Özer

Real Madrid istemedi: Fransa'yı birbirine katı! Endrick'ten sansasyonel gol

Real Madrid'in kış transfer döneminde Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderdiği Brezilyalı genç Endrick, performansıyla parmak ısırtıyor.

  • Endrick Fransa'da uçuyor

    Endrick'in mekandaki son çıkışı Coupe de France aksiyonunda Laval'a karşı geldi. Yetenekli genci oradan alıkoyacak bir şey olmadı.

    19 yaşındaki forvet, aynı zamanda bir asist kaydederken Lyon için hedefi beş kez buldu. Büyük kupaların kovalanmasıyla yeni takımında büyük bir dikkat çekti. 

  • Golü izle!

  • Endrick'le rahat kazandılar

    Endrick'in Lyon'a attığı beşinci gol, Laval'a karşı 2-0'lık galibiyet getirdi. 25 yarda gevşek bir top topladı, bir defans oyuncusunun yanından geçti ve fileyi de çıkaran durdurulamaz bir sol ayaklı şut attı.

    Söz konusu çaba, Lyon'un bir yerden ilhama ihtiyacı olduğu saate 10 dakika kala geldi. Maxime Hautbois'in duraklama süresinin dördüncü dakikasında kendi kalesine attığı gol, skoru belirledi. 

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    Endrick ne söyledi?

    Kendisini Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo gibilerin arkasında sıkışıp kalan Endrick - 2026'da Dünya Kupası hırsıyla - Fransa'da bir görevden ne kadar keyif aldığından bahsetti.

    L'Equipe'ye şunları söyledi: "Uyarlamam neredeyse mükemmeldi. Geldiğimden beri takım arkadaşlarımla ve personelle iletişim mükemmeldi. Günlük destekleri için gerçekten minnettarım. Şimdi her maçta biraz daha gelişmeyi umuyorum, böylece sezon sonunda hedeflerimize ulaşabiliriz.

    "Kulüp yönetiminin benimle buluşmaya gelmesi ve bana söz vermesi önemliydi. Onların güvenini hissettim. Burada, önemli olan gerçek bir arkadaşlık duygusunun olduğu gerçekten birleşik bir ekip buldum. Bu bile en önemli şey. Saha içinde ve dışında birlik varsa, işler daha sorunsuz ve doğal bir şekilde akar."

    Xabi Alonso'nun 2026'nın başlarında Real Madrid tarafından görevden alınmasının ardından, temiz sayfalar sunulurken Endrick'in İspanya'nın başkentine geri çağrılması konuşuldu. Orada hiçbir madde tetiklenmedi ve Güney Amerikalının 2026-27 için de Fransa'da kalması olası görünüyor.

    Lyon'da uzun süreli bir konaklamanın tadını çıkarmak için şunları söyledi: "Bana burada kalmamı söyleyip söylemeyeceğini, ne olacağını sadece Tanrı bilir. Yarının ne getireceğini kimse bilmiyor."

    Lyon, Cumartesi günü Ligue 1 aksiyonuna geri dönecek, çünkü masada dördüncü sırada oturuyorlar ve Şampiyonlar Ligi elemelerini kovalıyorlar, Nantes deplasmanına gidecekler. 

