Real Madrid istemedi: Fransa'yı birbirine katı! Endrick'ten sansasyonel gol

Kendisini Santiago Bernabeu'da Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo gibilerin arkasında sıkışıp kalan Endrick - 2026'da Dünya Kupası hırsıyla - Fransa'da bir görevden ne kadar keyif aldığından bahsetti.

L'Equipe'ye şunları söyledi: "Uyarlamam neredeyse mükemmeldi. Geldiğimden beri takım arkadaşlarımla ve personelle iletişim mükemmeldi. Günlük destekleri için gerçekten minnettarım. Şimdi her maçta biraz daha gelişmeyi umuyorum, böylece sezon sonunda hedeflerimize ulaşabiliriz.

"Kulüp yönetiminin benimle buluşmaya gelmesi ve bana söz vermesi önemliydi. Onların güvenini hissettim. Burada, önemli olan gerçek bir arkadaşlık duygusunun olduğu gerçekten birleşik bir ekip buldum. Bu bile en önemli şey. Saha içinde ve dışında birlik varsa, işler daha sorunsuz ve doğal bir şekilde akar."

Xabi Alonso'nun 2026'nın başlarında Real Madrid tarafından görevden alınmasının ardından, temiz sayfalar sunulurken Endrick'in İspanya'nın başkentine geri çağrılması konuşuldu. Orada hiçbir madde tetiklenmedi ve Güney Amerikalının 2026-27 için de Fransa'da kalması olası görünüyor.

Lyon'da uzun süreli bir konaklamanın tadını çıkarmak için şunları söyledi: "Bana burada kalmamı söyleyip söylemeyeceğini, ne olacağını sadece Tanrı bilir. Yarının ne getireceğini kimse bilmiyor."

Lyon, Cumartesi günü Ligue 1 aksiyonuna geri dönecek, çünkü masada dördüncü sırada oturuyorlar ve Şampiyonlar Ligi elemelerini kovalıyorlar, Nantes deplasmanına gidecekler.