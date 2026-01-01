Real Madrid'in yıldızından Endrick'e ilginç yasak!

Endrick, Brezilya'nın altıncı kupasını kazanmayı hedeflediği 2026 Dünya Kupası öncesinde kendini kanıtlamak için sahaya çıkacak. Selecao, grup aşamasında ABD, Meksika ve Kanada'da Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak. Endrick, Real'de kalırsa seçilip seçilmeyeceğinden şüphe duyduğunu açıkça söyledi.

O, "Endişeliyim... çünkü Dünya Kupası'nda oynamak benim hayalim. Bunun hakkında konuşmak bile zor. Brezilya'nın altıncı Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ise bu yıldız oyuncuya olan inancını dile getirdi ve ona Bernabeu'dan ayrılmasını söylemediğini belirtti.

Ancelotti, "O, Brezilya futbolunun yetiştirdiği yeteneklerden biri olduğu için çok önemli bir oyuncu" dedi.

"Onu değerlendiriyoruz. Ancak Endrick'in Real Madrid'den ayrılıp Dünya Kupası'na gitmesi gerektiğini söylediğim doğru değil. Bu, Real Madrid ve oyuncu arasındaki bir mesele. Kulüple konuşmalı ve kendisi ve Real Madrid için en iyi kararı vermeli."

"Evet, bu sezonun başında onunla [Endrick] konuştum.

"Sakatlanmıştı ama şimdi iyileşti, geri döndü ve çevresindekilerle birlikte en iyisinin ne olduğunu düşünmesi gerekiyor. Kulüple konuşup, kendisi için en iyisinin ne olduğunu görmesi gerekiyor.

"Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir, çünkü bunun için gerekli kaliteye sahip, ama 2030 Dünya Kupası'nda, 2034 Dünya Kupası'nda ve hatta 2038 Dünya Kupası'nda da oynayabilir. Onun için önemli olan, tekrar oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi."