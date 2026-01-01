AFP
Real Madrid'in yıldızından Endrick'e ilginç yasak!
Camavinga'nın Endrick'e dostça tavsiyesi
Camavinga, Brezilyalı arkadaşı Endrick'e, Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'a transfer olduktan sonra bazı tavsiyelerde bulundu. Genç forvet, Real Madrid'de toplam 40 maça çıkıp 7 gol attıktan sonra Fransa'da düzenli olarak ilk 11'de forma giymeyi hedefliyor. Palmeiras formasıyla 82 maçta 21 gol atan oyuncu, şimdi Ligue 1'de gerçek bir etki yaratmayı umuyor. Brezilya milli takımında 14 kez forma giyen oyuncu, Avrupa'da henüz birinci takımda gerçek anlamda parlamayı başaramadı. Ancak Lyon'a transfer olduktan sonra yeşil forma giyerken fotoğraflandı ve Camavinga, bunun tekrarlanmaması gereken bir hata olduğunu belirtti.
Camavinga neden uyarı gönderdi?
Camavinga, eski Real takım arkadaşına bir mesaj gönderdi ve Endrick bu mesajı telefonunda gösterdi.
Mesajda şöyle yazıyordu: "Kardeşim, takımının ezeli rakibinin Saint-Etienne olduğunu bilmelisin, bu yüzden asla yeşil giyme!"
"Le Derby" olarak bilinen Lyon'un Saint-Etienne ile uzun süredir devam eden rekabeti, ilk kez karşılaştıkları 1951 yılına kadar uzanıyor. İki kulüp birbirinden sadece 31 mil uzaklıkta ve toplamda 126 kez karşılaştı. Lyon bu maçların 47'sini kazanırken, Saint-Etienne 45 galibiyet aldı ve 35 maç berabere sonuçlandı. Bu derbide gol atmak, Endrick'i Etienne'in mavi yakalı köklerinden daha çok beyaz yakalı olarak kabul edilen Lyon'da kesin favori haline getirebilir.
Endrick, Lyon için önemli bir transfer oldu
Lyon taraftarları, Endrick'in transferine şimdiden inanılmaz bir destek gösterdi. Instagram'da transferini duyuran video 17 milyon izlenme sayısını aştı. İlk 24 saat içinde yaklaşık 15 milyon kişi duyuruyu izledi ve Lyon'un en çok izlenen sosyal medya videosu rekorunu kırdı. Daha önce en popüler video, Tyler Morton'un Ronaldinho'yu taklit ettiği ve 2,9 milyon izlenme sayısına ulaşan bir klipti.
The Athletic'e göre, Lyon Endrick'in maaşının bir kısmını karşılamayı kabul etti ve forvet, Ocak ayından sezonun sonuna kadar kulüp için 25 maç oynamazsa Real Madrid'e tazminat ödenecek. Fransız yönetmelikleri nedeniyle, 3 Ocak'ta Monaco'ya karşı oynayamayacak ve bunun yerine 11 Ocak'ta Fransız Kupası'nda LOSC'ye karşı ilk maçına çıkabilir.
Endrick için bundan sonra ne olacak?
Endrick, Brezilya'nın altıncı kupasını kazanmayı hedeflediği 2026 Dünya Kupası öncesinde kendini kanıtlamak için sahaya çıkacak. Selecao, grup aşamasında ABD, Meksika ve Kanada'da Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak. Endrick, Real'de kalırsa seçilip seçilmeyeceğinden şüphe duyduğunu açıkça söyledi.
O, "Endişeliyim... çünkü Dünya Kupası'nda oynamak benim hayalim. Bunun hakkında konuşmak bile zor. Brezilya'nın altıncı Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" dedi.
Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ise bu yıldız oyuncuya olan inancını dile getirdi ve ona Bernabeu'dan ayrılmasını söylemediğini belirtti.
Ancelotti, "O, Brezilya futbolunun yetiştirdiği yeteneklerden biri olduğu için çok önemli bir oyuncu" dedi.
"Onu değerlendiriyoruz. Ancak Endrick'in Real Madrid'den ayrılıp Dünya Kupası'na gitmesi gerektiğini söylediğim doğru değil. Bu, Real Madrid ve oyuncu arasındaki bir mesele. Kulüple konuşmalı ve kendisi ve Real Madrid için en iyi kararı vermeli."
"Evet, bu sezonun başında onunla [Endrick] konuştum.
"Sakatlanmıştı ama şimdi iyileşti, geri döndü ve çevresindekilerle birlikte en iyisinin ne olduğunu düşünmesi gerekiyor. Kulüple konuşup, kendisi için en iyisinin ne olduğunu görmesi gerekiyor.
"Endrick çok genç, bu onun son Dünya Kupası olmayacak. 2026 Dünya Kupası'nda oynayabilir, çünkü bunun için gerekli kaliteye sahip, ama 2030 Dünya Kupası'nda, 2034 Dünya Kupası'nda ve hatta 2038 Dünya Kupası'nda da oynayabilir. Onun için önemli olan, tekrar oynamaya başlaması ve kalitesini göstermesi."
