Real Madrid takım arkadaşları La Liga'da puan mücadelesi verirken, Mbappe'nin İspanyol sinema yıldızı Ester ile Paris'in manzaralarının tadını çıkardığı görüldü. Fransız milli oyuncu şu anda karmaşık bir diz burkulmasından kurtulmaya çalışıyor, ancak saha dışı faaliyetleri kısa sürede hem Madrid hem de moda başkentinde konuşulmaya başladı.

AQABABE hesabından, ikilinin samimi bir şekilde görüştüğünü gösteren görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya çılgına döndü. Görüntülerın kalitesi düşük olmasına rağmen, bu görüntüler ikilinin ilişkisiyle ilgili süregelen spekülasyonlara önemli bir ağırlık kattı.