Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Paris'te İspanyol aktris Ester Exposito ile samimi bir şekilde görülürken, aşk söylentileri yoğunlaşıyor
Madrid yıldızı için Paris randevusu mu?
Real Madrid takım arkadaşları La Liga'da puan mücadelesi verirken, Mbappe'nin İspanyol sinema yıldızı Ester ile Paris'in manzaralarının tadını çıkardığı görüldü. Fransız milli oyuncu şu anda karmaşık bir diz burkulmasından kurtulmaya çalışıyor, ancak saha dışı faaliyetleri kısa sürede hem Madrid hem de moda başkentinde konuşulmaya başladı.
AQABABE hesabından, ikilinin samimi bir şekilde görüştüğünü gösteren görüntüler ortaya çıktıktan sonra sosyal medya çılgına döndü. Görüntülerın kalitesi düşük olmasına rağmen, bu görüntüler ikilinin ilişkisiyle ilgili süregelen spekülasyonlara önemli bir ağırlık kattı.
Romantik söylentiler doruk noktasına ulaştı
Bu, sporcu ile 'Elite' yıldızı arasında geçici bir karşılaşma gibi görünmüyor. Raporlara göre, ikili 25 Şubat'ta Madrid'de de birlikte görülmüş. O akşam, Pullman Hotel'in çatı barında bir şeyler içmek için buluştukları bildiriliyor. Görüşmeler Paris'te de devam etti ve Eyfel Kulesi'nin muhteşem manzarasını sunan bir restoranda potansiyel çiftin daha fazla fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Exposito, Instagram profilinde o akşamın bir görüntüsünü paylaştı, ancak 2,4 milyon takipçisinden arkadaşının yüzünün görünmemesi için görüntüyü dikkatlice kırptı.
Paris Moda Haftası toplantıları
Exposito'nun Işık Şehri'nde bulunmasının ana nedeni, Le Grand Diner du Louvre'a davet edilmesidir. 300'den fazla uluslararası VIP konuğu ağırlayan bu özel gala, Paris Moda Haftası takvimindeki en prestijli etkinliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Görünüşe göre, profesyonel yükümlülüklerini Madrid'in süperstarı ile geçirdiği kişisel zamanla dengelemek için bu fırsatı değerlendirmiştir.
Kanıtlar artmaya devam etse de, ne Fransız futbolcu ne de İspanyol aktris ilişkilerinin durumunu resmi olarak doğrulamadı. Her ne kadar kamuoyuna bir açıklama yapılmamış olsa da, sürekli olarak birlikte görülmeleri ve fotoğrafların niteliği, ikisi arasında bir bağlantı olduğunu düşündürüyor. Bu durumda, farklı Avrupa başkentlerinde tekrarlanan buluşmalar, bu karşılaşmaların basit bir tesadüften çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.
Önemli maçlar öncesinde fitness yarışı
Kişisel hayatı gündemde olmasına rağmen, Mbappe'nin odak noktası, Madrid'in sezonun kritik bir aşamasına girerken, sakatlığından kurtulmak ve en iyi fiziksel kondisyonuna geri dönmek olmaya devam ediyor. Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun, 17 Mart'ta Los Blancos'un Manchester City ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında sahalara dönmeyi hedeflediği bildiriliyor.
