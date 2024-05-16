Kylian Mbappe Jude BellinghamGetty Images/Goal
Can Özer

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'a kötü haber! Kylian Mbappe gelince...

Jude BellinghamReal MadridKylian MbappeLa LigaCarlo Ancelotti

Real Madrid'in, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Kylian Mbappe'yi açıklaması bekleniyor. Ancak Jude Bellingham, bu transferden etkilenebilir.

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  • Mbappe yazın gelmeye hazırlanıyor
  • Bellingham daha derin oynamak zorunda kalabilir
  • Orta sahada daha fazla sorumluluk alacak
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