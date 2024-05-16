Getty Images/GoalCan ÖzerReal Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'a kötü haber! Kylian Mbappe gelince...Jude BellinghamReal MadridKylian MbappeLa LigaCarlo AncelottiReal Madrid'in, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Kylian Mbappe'yi açıklaması bekleniyor. Ancak Jude Bellingham, bu transferden etkilenebilir.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMbappe yazın gelmeye hazırlanıyorBellingham daha derin oynamak zorunda kalabilirOrta sahada daha fazla sorumluluk alacakHaberin devamı aşağıda