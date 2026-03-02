Real Madrid'in yıldızı, Alvaro Arbeloa'nın takımı Barcelona ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken, yeni bir sakatlık nedeniyle diş hekimi randevusu nedeniyle La Liga'daki önemli maçı kaçıracak

Madrid, Getafe ile oynayacağı önemli La Liga maçı öncesinde beklenmedik bir darbe aldı. Fransız orta saha oyuncusu Camavinga'nın maçta forma giyemeyeceği resmi olarak açıklandı. Arbeloa'nın takımı için lig lideri Barcelona'yı yakalamak için her puanın önemli olduğu bir haftada, en çok yönlü oyuncularından birini kaybetmek acı bir durum. Pazartesi sabahı Camavinga'nın maçta forma giyemeyeceği kesinleşti ve Valdebebas'ta hazırlanan taktik planlarda son dakika değişikliği yapmak zorunda kalındı.

Eski Rennes oyuncusunun kadro dışı bırakılmasının ardındaki gerekçe, elit spor dünyasında kesinlikle alışılmadık bir gerekçe. İspanyol gazetesi AS'ın muhabiri Manu Sainz, bu olağandışı gelişmeyi haber verdi. Pazartesi gecesi Arbeloa, ani bir diş problemi nedeniyle Fransız oyuncuyu kadroda yer veremeyecek. Orta saha oyuncusu geçen Cumartesi acil olarak dişçiye gitmek zorunda kaldı, bu da Jose Bordalas'ın takımında yer alıp almayacağı konusunda büyük bir soru işareti yarattı.