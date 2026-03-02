Getty Images Sport
Real Madrid'in yıldızı, Alvaro Arbeloa'nın takımı Barcelona ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken, yeni bir sakatlık nedeniyle diş hekimi randevusu nedeniyle La Liga'daki önemli maçı kaçıracak
Beklenmedik bir eksiklik Madrid'in orta sahasını vurdu
Madrid, Getafe ile oynayacağı önemli La Liga maçı öncesinde beklenmedik bir darbe aldı. Fransız orta saha oyuncusu Camavinga'nın maçta forma giyemeyeceği resmi olarak açıklandı. Arbeloa'nın takımı için lig lideri Barcelona'yı yakalamak için her puanın önemli olduğu bir haftada, en çok yönlü oyuncularından birini kaybetmek acı bir durum. Pazartesi sabahı Camavinga'nın maçta forma giyemeyeceği kesinleşti ve Valdebebas'ta hazırlanan taktik planlarda son dakika değişikliği yapmak zorunda kalındı.
Eski Rennes oyuncusunun kadro dışı bırakılmasının ardındaki gerekçe, elit spor dünyasında kesinlikle alışılmadık bir gerekçe. İspanyol gazetesi AS'ın muhabiri Manu Sainz, bu olağandışı gelişmeyi haber verdi. Pazartesi gecesi Arbeloa, ani bir diş problemi nedeniyle Fransız oyuncuyu kadroda yer veremeyecek. Orta saha oyuncusu geçen Cumartesi acil olarak dişçiye gitmek zorunda kaldı, bu da Jose Bordalas'ın takımında yer alıp almayacağı konusunda büyük bir soru işareti yarattı.
Arbeloa geç taktik değişiklikleri yapmak zorunda kaldı
23 yaşındaki oyuncunun ağrıyla mücadele edebileceği veya diş tedavisi hızlı bir şekilde sonuçlanacağına dair ilk umutlara rağmen, gerçekler farklı çıktı. Pazartesi sabahı, oyuncu nihayet planlardan çıkarıldı ve maç için resmi Madrid kadro listesinde yer almadı. Bu geç çekilme, Arbeloa'nın kalan seçenekleriyle doldurması gereken orta sahada önemli bir boşluk bıraktı.
Bu haber, son zamanlarda tedavi odasında "belirsiz" olarak nitelendirilen bir sakatlık durumuyla karşı karşıya kalan Real Madrid takımı için hayal kırıklığı yarattı. Yurtiçi rekabette riskler sürekli artarken, bu kadar yüksek yoğunlukta performans gösteren bir oyuncuyu kaybetmek ideal olmaktan uzak. Ancak, Fransız oyuncunun yokluğunun yarattığı ani boşluk, ilk on birin kenarında yer alan oyuncular için kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.
Brahim ve Cestero için fırsatlar doğuyor
AS'nin orijinal raporunda vurgulandığı gibi, bir kişinin talihsizliği bir başkasının şansıdır ve bu durum Brahim Diaz veya Cestero için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Arbeloa bir süredir Brahim'e daha fazla süre vermeye çalışıyor ve onu özellikle Jude Bellingham'a benzer bir rol ile orta sahada oynatıyor. Eski AC Milan kiralık oyuncusunun top sürme yeteneği, kırılması zor olduğu bilinen Getafe savunmasını aşmanın anahtarı olabilir.
Ayrıca, Arbeloa akademide yetiştirilen genç yeteneklere yönelirken, kadro derinliği de sınanacak. Camavinga'nın yokluğu, Benfica'ya karşı son galibiyetlerde forma giyen Thiago Pitarch'ın seçeneklerini katlanarak artırıyor. Arbeloa, Benfica'ya karşı oynanan rövanş maçında Cesar Palacios'un yanında yaptığı gibi, ona daha fazla güvenmek istediğini açıkça gösteriyor ve bu da gençlerin takıma entegrasyonu için potansiyel bir dönüm noktası olabilir.
Başkent derbisinin tahmini kadrosu
Kadro listesi artık kamuoyuna açık ve orta saha oyuncusu kenara çekilmişken, teknik ekip hızlı bir şekilde harekete geçmek zorunda kaldı. Diş hekimliği acil durumu tuhaf bir engel olsa da, Santiago Bernabeu'daki yüksek beklentiler değişmedi. Real Madrid, üç puandan az bir sonucun, lig şampiyonluğu hedeflerine büyük bir darbe vuracağını biliyor. Rakiplerine zor anlar yaşatan Getafe'yi ağırlamaya hazırlanan Arbeloa'nın oyuncuları, dirençlerini kanıtlamak zorunda. Şimdi tüm gözler Bernabeu'nun sahasına çevrilmiş durumda ve bu son dakika gelişmesinin takımın ivmesini bozup bozmayacağı merak ediliyor.
