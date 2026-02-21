Real Madrid, son birkaç yıldır stoperlerinin sakatlıklarıyla boğuşuyor. Eder Militao, David Alaba ve Antonio Rudiger gibi oyuncuların hepsi uzun süreli sakatlıklar geçirdi. Dean Huijsen'in Bournemouth'tan transferi, söz konusu üçlünün yükünü hafifletmeye yardımcı olurken, akademi mezunu Raul Asencio da son iki sezonda bolca süre aldı.

Militao'nun sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürerken, Alaba ve Rudiger'in sözleşmeleri bu sezonun sonunda sona eriyor ve ikili yaz aylarında serbest oyuncu olarak ayrılabilir.

Bu ayrılıklar Madrid'in savunma seçeneklerini kısıtlayabilir, bu nedenle Schlotterbeck'i transfer etmek istedikleri söylentileri mantıklı geliyor.