Real Madrid'in yeni stoper adayı mı? Los Blancos, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti
Real Madrid, stoper kadrosunu güçlendirmek istiyor
Real Madrid, son birkaç yıldır stoperlerinin sakatlıklarıyla boğuşuyor. Eder Militao, David Alaba ve Antonio Rudiger gibi oyuncuların hepsi uzun süreli sakatlıklar geçirdi. Dean Huijsen'in Bournemouth'tan transferi, söz konusu üçlünün yükünü hafifletmeye yardımcı olurken, akademi mezunu Raul Asencio da son iki sezonda bolca süre aldı.
Militao'nun sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürerken, Alaba ve Rudiger'in sözleşmeleri bu sezonun sonunda sona eriyor ve ikili yaz aylarında serbest oyuncu olarak ayrılabilir.
Bu ayrılıklar Madrid'in savunma seçeneklerini kısıtlayabilir, bu nedenle Schlotterbeck'i transfer etmek istedikleri söylentileri mantıklı geliyor.
Los Blancos, Schlotterbeck'ten 'giderek daha fazla ikna oluyor'
Bir Alman milli takım oyuncusu Rudiger Bernabeu'dan ayrılmak üzereyken, bir diğeri Schlotterbeck takıma katılabilir.
AS, İspanyol devlerinin 26 yaşındaki oyuncunun Dortmund'daki performanslarından "giderek daha fazla ikna olduğunu" ve onun en çok istenen stoperler listesinin en üstüne çıktığını bildirdi. Son aylarda Ibrahima Konate, Dayot Upamecano ve Marc Guehi gibi isimlerle anılmışlardı, ancak son ikisi gelecekleri hakkında kararlarını çoktan vermiş durumda. Konate, Bayern Münih ile yeni bir sözleşme imzalarken, Guehi ise Ocak ayında Crystal Palace'tan Manchester City'ye transfer oldu.
Schlotterbeck'in, 2022'de Freiburg'dan Dortmund'a transfer olduktan sonra yeni bir maceraya atılmak istediği düşünülüyor. BVB formasıyla 150 maça çıkan Schlotterbeck, 9 gol attı ve takımının Real Madrid'in kazandığı 2023-24 Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkıda bulundu.
Haberde, bu yaz bir stoper transfer etmenin en önemli öncelik olduğu ve Real Madrid'in Schlotterbeck'in son yıllarda hem Dortmund hem de Alman milli takımı için yaptığı "önemli katkıları" takdir ettiği belirtiliyor. Bundesliga'nın birçok üst düzey oyuncusunda olduğu gibi, Schlotterbeck'in de Bayern'e transfer olacağı düşünülüyordu, ancak Upamecano'nun yeni sözleşmesi bu planları bozmuş görünüyor.
Barcelona da defans oyuncusunu takip ediyor
Ancak, Schlotterbeck ile ilgilenen tek büyük Avrupa kulübü Real Madrid değil. AS raporunda, Clasico rakibi Barcelona da adı geçiyor. Hansi Flick'in teknik ekibinin "yönetime, bu stoperin transferinin getireceği önemli faydalar" hakkında bilgi verdiği belirtiliyor, ancak Katalan kulübünün bu yaz önceliğini yeni bir santrfor transferine verdiği düşünülüyor. Schlotterbeck için 50 milyon euro (43,6 milyon sterlin/58,9 milyon dolar) ödeyebilecek durumda olup olmadıkları da dikkate alınması gereken bir başka konu.
Real Madrid'in Dortmund ile olan güçlü ilişkisinin bu transferi gerçekleştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülüyor. 15 kez Avrupa şampiyonu olan Real Madrid, Jude Bellingham, Achraf Hakimi ve Nuri Sahin gibi oyuncular da dahil olmak üzere, yıllar boyunca Kuzey Ren-Vestfalya ekibinden birçok oyuncu transfer etti.
Schotterbeck için yaz serüveni muhtemel
Real Madrid'in Schotterbeck'e olan ilgisi yeni bir şey değil. Ocak ayında, İspanyolların Upamecano'nun sözleşme kararı ışığında onu izledikleri, ancak Liverpool'un Konate'ye olan ilgilerinin azaldığı bildirilmişti.
Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Schlotterbeck'in geleceği hakkında son gelişmeleri paylaşarak şunları söyledi: "Bir süredir iyi ve güvene dayalı görüşmeler yapıyoruz ve zamanı geldiğinde bir karar verilecek. Bu karar kesinlikle yaz aylarında verilmeyecek, bu konuda tüm taraflar hemfikir."
Şu anda, savunma oyuncusunun yeni bir sözleşme imzalaması olası görünmüyor ve Dortmund, onu bu yıl satmak ya da bedelsiz ayrılmadan önce bir sezon daha tutmak arasında bir ikilemle karşı karşıya kalacak.
