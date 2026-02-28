Getty/GOAL
Real Madrid'in Rodri'yi transfer etme çabalarıyla ilgili önemli gelişme: Man City'nin talep ettiği fiyat açıklandı
Real Madrid, Rodri'nin fiyatını öğrendi
Madrid, Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılmasından bu yana, daha fazla kontrol sağlayabilecek bir defansif orta saha oyuncusu peşinde. Bu ikonik orta saha ikilisi, birçok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı ve kulüp, onların yerini doldurabilecek uygun oyuncular bulmakta başarısız olmuştu. Arsenal'in oyuncusu Martin Zubimendi, geçen yaz Real Sociedad'da oynarken Xabi Alonso'nun uzun süredir hayran olduğu ve ana hedeflediği bir oyuncuydu, ancak Madrid, Arsenal'e karşı bu transferde başarısız oldu.
Los Blancos, orta sahada bir metronomun eksikliğini hissederek dikkatlerini Rodri'ye çevirdi. İspanyol oyuncu, Madrid'in orta sahasının kalbine doğrudan yerleşecek ve kulübün mevcut seçeneklerine farklı bir seçenek sunacak. Rodri'nin sözleşmesinin sona ermesine çok az bir süre kala, City, birkaç sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan 29 yaşındaki oyuncuyu satmak zorunda kalabilir.
İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'a göre, Rodri, Madrid'in orta sahasını güçlendirmek için bir numaralı hedefi olarak belirlendi. Kulübün, herhangi bir teklifte bulunmadan önce, Premier League sezonunun ikinci yarısında ve Dünya Kupası'nda oyuncunun formunu takip etmesi bekleniyor. Alvarez de Mon, Ballon d'Or ödüllü oyuncunun fiyatının 50 milyon avro (43,9 milyon sterlin) olacağını ve City'nin, 2027 Haziran sonunda Bosman transferiyle onu kaybetme riskini göze almaktansa, kilit oyuncusu için bu ücreti kabul etmeye hazır olduğunu iddia etti.
Rodri'den para kazanacak şehir
Dünyanın en iyi oyuncusu seçildiğinden bu yana, Rodri ön çapraz bağındaki sakatlığın ardından en üst seviyeye dönmek için mücadele ediyor. Orta saha oyuncusu geçen sezonun neredeyse tamamında sahalardan uzak kaldı ve bu sezon da istikrarlı bir form veya kondisyon seviyesini koruyamadı. Kariyerini tehdit eden sakatlıktan döndükten sonra kondisyon ve fiziksel seviyesi düştüğü için Rodri, Pep Guardiola'nın takımında tek başına orta saha oyuncusu olarak performans gösteremedi.
Bu durum göz önüne alındığında, İngiliz kulübü orta sahası için daha dinamik bir seçenek arayabilir ve yeni bir transfer için fon sağlamak amacıyla Rodri'yi satmayı düşünebilir. İspanya milli takım oyuncusunun kulüpteki yüksek maaşı ve sözleşmesinin kısa süreli olması da onu satmayı mantıklı hale getirebilir. City, Rodri'yi takımda tutmak isterse, kulüpte haftalık 220.000 sterlin olarak tahmin edilen maaşına daha iyi şartlar sunmak zorunda kalabilir.
Rodri başka bir takımı tercih edebilir
Madrid, Rodri'yi Santiago Bernabeu'ya getirmek istiyorsa, aşması gereken daha karmaşık bir sorun olabilir. İspanyol ikon Gaizka Mendieta, orta saha oyuncusunun Barcelona'ya düşkün olduğunu ve Katalan kulübünün ezeli rakibine katılmakta tereddüt edebileceğini açıkladı.
"Man City'den ayrıldığında, bunun kulüple yapılan bir anlaşma olacağını düşünüyorum, ayrıca Barcelona ile de büyük bir bağlantısı var" dedi. "Orada Txiki Begiristain ve tabii ki Pep Guardiola vardı, ama yine de karar Rodri'ye kalmış. Hala Real Madrid'e katılmasının zor olacağını düşünüyorum."
Arsenal ile mücadeleler sürerken şehir Madrid ile karşı karşıya gelecek
Şu an için Rodri, City'nin oyuncusu olmaya devam ediyor ve en azından sezon sonuna kadar Etihad'da oynayacak. Bu, Los Blancos ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını da içeriyor. İki kulüp, Avrupa kupalarında üst üste beşinci sezon karşı karşıya gelecek. Bu maç, hem Rodri hem de Alvaro Arbeloa'nın takımının birbirlerini yakından görmelerini sağlayacak.
City, dört cephede kupa mücadelesi verdiği için, Rodri'nin kulüpteki son dört ayında en iyi performansını sergilemesine ihtiyaç duyacak. Carabao Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşacaklar, Premier Lig şampiyonluğu için mücadele edecekler ve bu turnuvalarda ilerlerlerse FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde de Gunners ile karşılaşabilirler.
