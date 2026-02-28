Madrid, Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılmasından bu yana, daha fazla kontrol sağlayabilecek bir defansif orta saha oyuncusu peşinde. Bu ikonik orta saha ikilisi, birçok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı ve kulüp, onların yerini doldurabilecek uygun oyuncular bulmakta başarısız olmuştu. Arsenal'in oyuncusu Martin Zubimendi, geçen yaz Real Sociedad'da oynarken Xabi Alonso'nun uzun süredir hayran olduğu ve ana hedeflediği bir oyuncuydu, ancak Madrid, Arsenal'e karşı bu transferde başarısız oldu.

Los Blancos, orta sahada bir metronomun eksikliğini hissederek dikkatlerini Rodri'ye çevirdi. İspanyol oyuncu, Madrid'in orta sahasının kalbine doğrudan yerleşecek ve kulübün mevcut seçeneklerine farklı bir seçenek sunacak. Rodri'nin sözleşmesinin sona ermesine çok az bir süre kala, City, birkaç sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan 29 yaşındaki oyuncuyu satmak zorunda kalabilir.

İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'a göre, Rodri, Madrid'in orta sahasını güçlendirmek için bir numaralı hedefi olarak belirlendi. Kulübün, herhangi bir teklifte bulunmadan önce, Premier League sezonunun ikinci yarısında ve Dünya Kupası'nda oyuncunun formunu takip etmesi bekleniyor. Alvarez de Mon, Ballon d'Or ödüllü oyuncunun fiyatının 50 milyon avro (43,9 milyon sterlin) olacağını ve City'nin, 2027 Haziran sonunda Bosman transferiyle onu kaybetme riskini göze almaktansa, kilit oyuncusu için bu ücreti kabul etmeye hazır olduğunu iddia etti.