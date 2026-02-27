Getty Images Sport
Real Madrid'in Raul Asencio, Eduardo Camavinga ile çarpışmasının ardından boyun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Alvaro Arbeloa ise savunmada baş ağrısına neden oldu
Camavinga ile korkutucu çarpışma
Olay, Real Madrid'in Benfica ile oynadığı gergin Avrupa maçında meydana geldi ve taraftarların nefesini kesmesine neden oldu. Genç savunma oyuncusu Asencio, kendi takım arkadaşıyla şiddetli bir hava mücadelesine girdi. Marca'nın bildirdiğine göre, yüksek etkili çarpışma, izleyenler tarafından bir araba kazasına benzetildi ve genç İspanyol oyuncu, boynu şiddetli bir şekilde geriye doğru kırılırken çarpışmanın şiddetini tümüyle üstlendi. Çarpışmanın fiziksel etkisi, bunun standart bir futbol sakatlığı olmadığını hemen gösterdi.
Kulübün sağlık ekibi, sahadaki bu endişe verici duruma anında müdahale etti. Whiplash tarzı travmanın potansiyel ciddiyetinin farkına varan sağlık personeli, Asencio'yu sedyeyle sahadan çıkarılmadan önce boyunlukla dikkatlice sabitledi. Asencio, acil değerlendirme için doğrudan yerel bir hastaneye kaldırıldı ve Real Madrid'in baş sağlık görevlisi Niko Mihic'in gözetiminde yoğun bir şekilde izlenerek, ciddi omurga hasarı olup olmadığına bakıldı.
Resmi teşhis ve Asencio'nun son durumu
Hastanede gergin bir gece süren tıbbi gözlem ve kapsamlı taramaların ardından Real Madrid, savunma oyuncusunun durumunu açıklığa kavuşturmak için resmi bir açıklama yaptı. Tıbbi rapor, "Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından oyuncumuz Raul Asencio'ya yapılan testlerin ardından, boyun incinmesi teşhisi konuldu. Gelişmeleri bekliyoruz." şeklinde bir açıklama yaparak rahat bir nefes aldırdı. İlk bakışta durum oldukça endişe vericiydi, ancak teşhis, 22 yaşındaki oyuncunun omurgasıyla ilgili en kötü senaryodan kurtulduğunu gösterdi.
Bariz ağrı ve yaklaşan iç saha maçlarını kaçırmanın hayal kırıklığına rağmen, Asencio sahalara geri döneceği konusunda oldukça olumlu kaldı. Endişeli Madrid taraftarlarını rahatlatmak için hızlıca kişisel sosyal medya hesaplarına başvurdu ve güçlü zihniyetini gösterdi. Şöyle yazdı: "Tüm cesaret verici mesajlar için teşekkürler! Sadece bir korku yaşandı! Bir sonraki tura geçelim. Hala Madrid!" Onun neşeli mesajı, iyileşmesini takip eden taraftarlara anında rahatlık verdi.
Arbeloa ciddi bir savunma sıkıntısı ile karşı karşıya
Oyuncunun kişisel iyimserliği olumlu bir işaret olsa da, teknik direktör Alvaro Arbeloa için pratik gerçeklik giderek daha karmaşık hale geliyor. Asencio'nun kaybı, takımın Getafe ile fiziksel açıdan zorlu bir La Liga mücadelesine hazırlanırken kadroda büyük bir boşluk yaratıyor. Akademi mezunu oyuncu, bu sezon beklenmedik bir şekilde ilk takımın temel direği haline gelmişti ve ani yokluğu, Santiago Bernabeu'nun savunma hattını şu anda rahatsız eden endişe verici kadro derinliği eksikliğini ortaya koyuyor.
Tıbbi ekip Asencio'nun dinlenme sürecini izlerken, Arbeloa kendini zayıf bir savunma hattıyla zorlu bir fikstürün içinde buluyor. Şu anda Antonio Rudiger ve David Alaba, seçilebilecek tek tam formda olan kıdemli stoperler. Bu tehlikeli durum, her puanın hayati önem taşıdığı bir dönemde teknik ekibe hata yapma veya taktiksel rotasyon yapma şansı bırakmıyor ve kalan tecrübeli savunmacılar üzerinde büyük fiziksel ve zihinsel baskı yaratıyor.
Sakatlık sorunları nedeniyle Huijsen'i bekliyor
Mevcut savunma krizinin kasvetli ortamı içinde, potansiyel takviyeler konusunda ufukta zayıf bir umut ışığı beliriyor. Genç savunma oyuncusu Dean Huijsen, geçtiğimiz hafta geçirdiği sinir bozucu baldır sakatlığının ardından rehabilitasyonunun son aşamalarına yavaş yavaş yaklaşıyor. Ancak, sağlık ekibi son derece ihtiyatlı davranıyor; henüz tam grup antrenmanlarına başlamadığı için, yaklaşan Getafe maçında oynayıp oynayamayacağı önemli ve süregelen bir şüphe olarak kalıyor.
Kulüp, Huijsen'i erken bir şekilde sahalara döndürmenin uzun vadeli bir nüksetmeye yol açabileceğinin ve bunun da Arbeloa'nın baş ağrısını daha da şiddetlendireceğinin farkında. Şu an için odak noktası, Asencio'nun ciddi boyun incinmesinden günlük olarak iyileşmesi. Asencio'nun sahalara ne zaman döneceği kesin olarak belli olmadığı için Real Madrid, onun yokluğuna yaratıcı bir şekilde uyum sağlamak ve kalan sağlıklı yıldızlarının, birçok cephede kupa mücadelesi vermenin zorlu taleplerine dayanabilmesini ummak zorunda.
