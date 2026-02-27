Real Madrid'in Raul Asencio, Eduardo Camavinga ile çarpışmasının ardından boyun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Alvaro Arbeloa ise savunmada baş ağrısına neden oldu

Olay, Real Madrid'in Benfica ile oynadığı gergin Avrupa maçında meydana geldi ve taraftarların nefesini kesmesine neden oldu. Genç savunma oyuncusu Asencio, kendi takım arkadaşıyla şiddetli bir hava mücadelesine girdi. Marca'nın bildirdiğine göre, yüksek etkili çarpışma, izleyenler tarafından bir araba kazasına benzetildi ve genç İspanyol oyuncu, boynu şiddetli bir şekilde geriye doğru kırılırken çarpışmanın şiddetini tümüyle üstlendi. Çarpışmanın fiziksel etkisi, bunun standart bir futbol sakatlığı olmadığını hemen gösterdi.

Kulübün sağlık ekibi, sahadaki bu endişe verici duruma anında müdahale etti. Whiplash tarzı travmanın potansiyel ciddiyetinin farkına varan sağlık personeli, Asencio'yu sedyeyle sahadan çıkarılmadan önce boyunlukla dikkatlice sabitledi. Asencio, acil değerlendirme için doğrudan yerel bir hastaneye kaldırıldı ve Real Madrid'in baş sağlık görevlisi Niko Mihic'in gözetiminde yoğun bir şekilde izlenerek, ciddi omurga hasarı olup olmadığına bakıldı.