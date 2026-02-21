Real Madrid'in Osasuna maçındaki oyuncu puanları: Raul Asencio'nun savunma felaketi! İspanyol oyuncunun son dakikalardaki hatası Los Blancos'a pahalıya mal oldu, Vinicius Junior'un golü hiçbir işe yaramadı

Osasuna, aksi takdirde sıkıcı geçen maçın ilk net fırsatını yakaladı. Thibaut Courtois, iyi çalışılmış bir duran top pozisyonunun ardından yakın mesafeden gelen kafa vuruşunu uzaklaştırdı. Kısa süre sonra Ante Budimir, Courtois'yı geçerek direğe çarpan bir kafa vuruşu ile tekrar golü yaklaştı. Ev sahibi takım ilk golünü hak etti. Budimir, savunmanın bir anlık hatasını yakaladı, Courtois'yı geçerek topu ele geçirdi ve kaleciyi geçmeye çalışırken faul aldı. VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı verildi ve Budimir penaltıyı gole çevirdi.

Madrid ikinci yarıya da aynı yavaşlıkla başladı, ancak 60. dakikada vites yükseltti. Vinicius daha fazla oyuna dahil oldu, ancak Federico Valverde'nin sihirli bir anı durumu değiştirdi. Uruguaylı oyuncu son üçte birde patlama yaptı ve Vinicius'a geri pas verdi, Vinicius da ceza sahası içinden hata yapmadı.

Bu gol, Madrid'in karakteristik geri dönüşünün başlangıcı olacak gibi görünüyordu. Ancak son gülen Osasuna oldu. Barselona doğumlu tecrübeli forvet Raul Garcia, Raul Asencio'yu geçip Trent Alexander-Arnold'u atlatarak Courtois'yı çaresiz bırakarak galibiyet golünü attı.

GOAL, El Sadar'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...