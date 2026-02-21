Goal.com
Real Madrid'in Osasuna maçındaki oyuncu puanları: Raul Asencio'nun savunma felaketi! İspanyol oyuncunun son dakikalardaki hatası Los Blancos'a pahalıya mal oldu, Vinicius Junior'un golü hiçbir işe yaramadı

Vinicius Jr'ın golü, Real Madrid'in iki ucuz gol yiyerek dağınık bir Osasuna'ya 2-1 yenilmesiyle boşa gitti. Pamplona ekibi, devre öncesi ve 92. dakikada attığı gollerle Madrid'i şampiyonluk yarışında çok önemli olabilecek bir mağlubiyete uğrattı. Barcelona, pazar günü kazanırsa liderliğe yükselebilir.

Osasuna, aksi takdirde sıkıcı geçen maçın ilk net fırsatını yakaladı. Thibaut Courtois, iyi çalışılmış bir duran top pozisyonunun ardından yakın mesafeden gelen kafa vuruşunu uzaklaştırdı. Kısa süre sonra Ante Budimir, Courtois'yı geçerek direğe çarpan bir kafa vuruşu ile tekrar golü yaklaştı. Ev sahibi takım ilk golünü hak etti. Budimir, savunmanın bir anlık hatasını yakaladı, Courtois'yı geçerek topu ele geçirdi ve kaleciyi geçmeye çalışırken faul aldı. VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı verildi ve Budimir penaltıyı gole çevirdi.

Madrid ikinci yarıya da aynı yavaşlıkla başladı, ancak 60. dakikada vites yükseltti. Vinicius daha fazla oyuna dahil oldu, ancak Federico Valverde'nin sihirli bir anı durumu değiştirdi. Uruguaylı oyuncu son üçte birde patlama yaptı ve Vinicius'a geri pas verdi, Vinicius da ceza sahası içinden hata yapmadı.

Bu gol, Madrid'in karakteristik geri dönüşünün başlangıcı olacak gibi görünüyordu. Ancak son gülen Osasuna oldu. Barselona doğumlu tecrübeli forvet Raul Garcia, Raul Asencio'yu geçip Trent Alexander-Arnold'u atlatarak Courtois'yı çaresiz bırakarak galibiyet golünü attı.

GOAL, El Sadar'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

  • David Alaba Real MadridGetty

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (4/10):

    Birkaç güzel kurtarış yaptı ancak oldukça aptalca bir penaltı verdi ve penaltıdan gol yedi.

    Dani Carvajal (4/10):

    En iyi performansından çok uzaktaydı. Sürekli olarak üstten gelen toplara karşı savunmasız kaldı ve eski Madrid oyuncusu Victor Munoz tarafından zor anlar yaşadı.

    Raul Asencio (3/10):

    Defansında kaotik bir performans sergiledi. Budimir ile başa çıkamadı ve golün öncesinde uzun pası yanlış değerlendirdi. İkinci golde de hatalıydı.

    David Alaba (6/10):

    Merkez savunmada iyi bir performans gösterdi. Topa hakim ve savunma ikilisinden daha etkili olan oyuncuydu.

    Alvaro Carreras (6/10):

    Topla ilgili bazı kararları kötüydü, ancak savunmada düzenliydi.

  • Federico Valverde Real Madrid 2025Getty

    Orta saha

    Arda Güler (5/10):

    Maçlarda biraz dalgalı bir performans sergileme eğilimi var ve bu maç da onlardan biriydi. Defansif olarak güçsüz kaldı ve son paslarda biraz eksik kaldı.

    Federico Valverde (8/10):

    Kesinlikle Madrid'in bu geceki en iyi orta saha oyuncusuydu. Defalarca ileriye koştu ve ardından Vinicius'un golünü güzel bir asistle hazırladı.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Maça iyi bir giriş yaptı ve birkaç kontra atağı engelledi. Bu tür maçlarda gerçekten çok kullanışlı.

    Eduardo Camavinga (6/10)

    Topa hakimiyetini gösterdi ve Vinicius'a destek oldu. Ancak topu yeterince ileriye taşıyamadı.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Saldırı

    Kylian Mbappe (4/10):

    Etkisiz bir performans sergiledi. Vinicius'un önünden daha iyi uzaklaştı, ancak topu aldığında daha temiz bir oyun sergileyebilirdi.

    Vinicius Jr (8/10):

    Bütün gece rakibini rahatsız etti ve eşitliği sağlayan golü atarken hiç hata yapmadı. Son dört maçında beş gol attı.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Yedekler ve Menajer

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Sağ bekte dolaşan bir rolünde zayıf bir performans gösterdi. Topu iyi taşıdı ancak aptalca bir sarı kart gördü ve Osasuna'nın ikinci golünde daha iyi oynayabilirdi.

    Brahim Diaz (5/10):

    Kısa süreli oyunda etkisiz kaldı.

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Dani Ceballos (3/10):

    Golün öncesinde topu kaybetti.

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Nispeten yeni olan teknik direktör için kötü bir gün oldu. Madrid, Osasuna'ya karşı taktik ve oyun olarak geride kaldı, bireysel hatalar da pahalıya mal oldu. Büyüme sancıları olacak - bu da onlardan biriydi.

