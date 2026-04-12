Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Real Madrid'in golcüsü Mbappé'nin peşinde

La Liga'nın gol kralı yarışı, 31. haftada Mallorca'nın Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup ettiği maçta Vedat Muriqi'nin iki gol atmasıyla iyice kızıştı.

Moriki, 36. dakikada Mallorca'yı öne geçiren ilk golü attı ve 4 dakika sonra ikinci golü atarak takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

65. dakikada Jan Verilli, Mallorca'nın üçüncü golünü atarak takımının puanını 34'e yükseltti ve 15. sıraya yerleşti.

Fidat Moriki, geçen hafta Real Madrid karşısında Mallorca'ya 2-1 galibiyeti getiren golü de kaydetmişti.

  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rekabet açık, ancak Mbappé'nin hafif bir üstünlüğü var

    Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, sezonun bitmesine 7 hafta kala 23 golle La Liga gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.

    AS gazetesi, "Rekabet sonuna kadar açık görünüyor, Mbappé'nin hafif bir üstünlüğü var, ancak herhangi bir aksilik La Liga'nın kalan haftalarında kartları yeniden karıştırabilir" diye yazdı.

    Mbappé, 21 golü bulunan Vedat Muriqi'ye sadece 2 gol farkla üstünlük sağlıyor.

    Osasuna'nın yıldızı Ante Budimir, 16 golle üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıradaki Lamine Yamal'ı sadece bir gol farkla geride bırakıyor.

    Beşinci sırada ise Espanyol'a karşı iki gol atan Ferran Torres, 14 golle yer alıyor.

    • Reklam