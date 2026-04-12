Real Madrid'in golcüsü Mbappé'nin peşinde

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, sezonun bitmesine 7 hafta kala 23 golle La Liga gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor.

AS gazetesi, "Rekabet sonuna kadar açık görünüyor, Mbappé'nin hafif bir üstünlüğü var, ancak herhangi bir aksilik La Liga'nın kalan haftalarında kartları yeniden karıştırabilir" diye yazdı.

Mbappé, 21 golü bulunan Vedat Muriqi'ye sadece 2 gol farkla üstünlük sağlıyor.

Osasuna'nın yıldızı Ante Budimir, 16 golle üçüncü sırada yer alırken, dördüncü sıradaki Lamine Yamal'ı sadece bir gol farkla geride bırakıyor.

Beşinci sırada ise Espanyol'a karşı iki gol atan Ferran Torres, 14 golle yer alıyor.