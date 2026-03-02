Real Madrid'in Getafe maçındaki oyuncu puanları: Los Blancos, Kylian Mbappe'yi özlüyor! Vinicius Jr ve Gonzalo, sakat yıldızın yokluğunda tökezlerken, Alvaro Arbeloa'nın takımı La Liga şampiyonluk yarışında geriye düşüyor

Madrid, ilk yarının büyük bir bölümünde kontrolü elinde tuttu. Vinicius, her zamanki gibi takımın en önemli oyuncusuydu. Birkaç fırsat yakaladı, ancak hiçbirini gole çeviremedi ve tecrübeli kaleci David Soria iki iyi kurtarış yaptı. Arda Güler de güzel bir hareketin ardından iyi bir pozisyon yakaladı, ancak dar açıdan şutunu Soria kurtardı.

Getafe ise ilk yarıdaki tek gerçek fırsatını değerlendirdi. Top, ceza sahası kenarında Martin Satriano'nun önüne düştü ve Uruguaylı oyuncu uzak mesafeden vole vuruşuyla golü attı. Bu gol, oyunun gidişatına aykırı olsa da, Getafe'nin savunma direncinin bir sonucu olarak hak edilmişti.

Madrid, ikinci yarıda çok daha iyi oynadı, ancak Getafe'nin şiddetli direnişiyle karşılaştı. Los Blancos 45 dakika boyunca rakibini zorladı. Toni Rudiger'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Franco Mastantuono, Soria'yı zorladı. Vinicius hiç durmadan koştu. Alvaro Arbeloa beş oyuncu değişikliği yaptı ve maçın sonunda kaçırılan fırsatlar için pişmanlık duydu. Madrid, Barça'nın dört puan gerisinde ve cevaplar arıyor.

GOAL, Santiago Bernabeu'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...