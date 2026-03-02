Goal.com
Canlı
Vinicius Junior 2025-26Getty Images
Thomas Hindle

Çeviri:

Real Madrid'in Getafe maçındaki oyuncu puanları: Los Blancos, Kylian Mbappe'yi özlüyor! Vinicius Jr ve Gonzalo, sakat yıldızın yokluğunda tökezlerken, Alvaro Arbeloa'nın takımı La Liga şampiyonluk yarışında geriye düşüyor

Real Madrid, üst üste ikinci maçını da kaybetti ve zayıf Getafe'ye 1-0 yenilerek son üçte birde yetersiz kaldı. Kylian Mbappe'nin diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla Los Blancos fikirlerden yoksun görünüyordu. İlk yarıda dikkat çekici bir gol yediler ve ikinci yarıda da, dağınık bir Getafe takımına karşı hayal kırıklığı yaratan bir iç saha yenilgisinden fazlasını hak edecek kadar yeterince fırsat yaratamadılar.

Madrid, ilk yarının büyük bir bölümünde kontrolü elinde tuttu. Vinicius, her zamanki gibi takımın en önemli oyuncusuydu. Birkaç fırsat yakaladı, ancak hiçbirini gole çeviremedi ve tecrübeli kaleci David Soria iki iyi kurtarış yaptı. Arda Güler de güzel bir hareketin ardından iyi bir pozisyon yakaladı, ancak dar açıdan şutunu Soria kurtardı. 

Getafe ise ilk yarıdaki tek gerçek fırsatını değerlendirdi. Top, ceza sahası kenarında Martin Satriano'nun önüne düştü ve Uruguaylı oyuncu uzak mesafeden vole vuruşuyla golü attı. Bu gol, oyunun gidişatına aykırı olsa da, Getafe'nin savunma direncinin bir sonucu olarak hak edilmişti. 

Madrid, ikinci yarıda çok daha iyi oynadı, ancak Getafe'nin şiddetli direnişiyle karşılaştı. Los Blancos 45 dakika boyunca rakibini zorladı. Toni Rudiger'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Franco Mastantuono, Soria'yı zorladı. Vinicius hiç durmadan koştu. Alvaro Arbeloa beş oyuncu değişikliği yaptı ve maçın sonunda kaçırılan fırsatlar için pişmanlık duydu. Madrid, Barça'nın dört puan gerisinde ve cevaplar arıyor. 

GOAL, Santiago Bernabeu'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (6/10):

    Birkaç kurtarış yaptı. Gol konusunda yapabileceği bir şey yoktu.

    Trent Alexander Arnold (5/10):

    Maç boyunca oldukça zorlandı. Getafe oyunun ritmini bozdu ve onun tek gerçek etkisi akıllı bir gol çizgisi kurtarışı oldu. 

    Antonio Rudiger (5/10):

    İkinci yarıda bir gol fırsatını kaçırdı. Bunun dışında pek bir şey yapmadı. 

    David Alaba (6/10):

    Kafa vuruşlarını kazandı ve topu ileriye taşımaya çalıştı. 

    Alvaro Carreras (5/10):

    Vinicius'u iyi korudu ve topu dolaştırdı. Ancak bire bir koşular yapmadı. 

    • Reklam
  • Federico Valverde Real Madrid Getty

    Orta saha

    Aurelien Tchoaumeni (7/10):

    Geniş bir alanı kapladı, sorunları çözdü ve o gece Madrid'in en iyi orta saha oyuncusuydu. 

    Federico Valverde (6/10):

    Çalışkan ama kalite eksikliği vardı. Topu çok fazla yana doğru oynadı.

    Arda Güler (6/10):

    Harika bir golü akıllı bir kurtarışla önledi. Bunun dışında etkisi sınırlıydı. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Genç oyuncu için zor bir maçtı. Zorlu bir mücadelede sonuç üretmesi gerekiyordu, ancak zaman zaman bu durumun ağırlığı altında ezildi.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Saldırı

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Topu iyi tuttu, Vinicius ile iyi bir uyum sağladı. Tüm zor işleri yapıyor ve daha fazla övgü hak ediyor. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Biraz karışık bir performans gösterdi. Rakibine karşı durmaksızın koştu, ilk yarıda birkaç kez engellendi. İkinci yarıda etkisi sınırlıydı.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Yedekler ve Menajer

    Dani Carvajal (5/10):

    Zorlanan Trent'in yerine taze kan. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Maçı kazanmak için son dakikada bir fırsatı kaçırdı. 

    Rodrygo (5/10):

    Enerji dolu ama keskinlikten yoksun. Vinicius ile gerektiği gibi bağlantı kuramadı. 

    Franco Mastantuono (3/10):

    İki fırsatı kaçırdı ve ardından oyundan atıldı. 

    Brahim Diaz (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Berbat bir maçtı. Getafe zorlu bir rakip, ama Madrid bu tür maçları kazanmalı. Barça artık farkı açabilir... 

La Liga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Getafe crest
Getafe
GET
Real Betis crest
Real Betis
BET
0