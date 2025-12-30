(C)GettyImages
Real Madrid'in eski yıldızı James Rodriguez, MLS yolunda
James'in sıradaki hamlesi
James Rodríguez, 2020’nin sonunda Real Madrid’den ayrıldığından bu yana adeta gezgin bir kariyer sürdürüyor. Kolombiya milli takımının yıldızı; Meksika’ya, León’a transfer olmadan önce Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, São Paulo ve Rayo Vallecano formalarını giydi. Liga MX ekibi León’daki döneminde 34 maça çıkan James, beş gol atıp dokuz asist yaptı. Şimdi ise Marca’nın haberine göre rotasını Amerika Birleşik Devletleri’ne çevirmeye hazırlanıyor. Oscar Orstos’un aktardığına göre, Columbus Crew, teknik sorumlusu Wilfried Nancy’nin Celtic’e gitmesi sonrası şu anda başsız olmasına rağmen, bu transferi bitirmeyi umuyor.
Diğer talipler?
James’in Orlando City’nin de radarında olduğu söyleniyor. Brezilya’dan Santos ile de adı anılmıştı ancak kulüp bu iddiaları yalanladı. Kolombiya formasıyla 122 maça çıkan deneyimli orta saha, 2026 Dünya Kupası’nda yer almayı hedefliyor. Hatta daha önce kupayı ülkesine götürmenin hayalini kurduğunu da açıkça dile getirmişti. Büyük olasılıkla kariyerinin son büyük turnuvası olacak bu organizasyonda 2026’da 35 yaşında olacak James, milli takımıyla henüz büyük bir kupa kazanabilmiş değil.
Copa America’da ikincilik yaşadı ancak son uluslararası başarısı, Kolombiya genç takımıyla 2011’de kazanılan Toulon Turnuvası’na dayanıyor. James bu hedefiyle ilgili şunları söyledi: “Dünya Kupası’nda oynamak her zaman büyük bir mutluluk. Şimdi 34 yaşındayım ve bence bu yaşta çok daha anlamlı, çünkü futbol da zaman da herkes için akıp gidiyor. O Dünya Kupası için çok iyi hissediyorum. Hepimiz aynı yoldayız. Sahip olduğumuz kadroyla herkese karşı durabiliriz, çünkü bu büyük bir takım. Büyük hedefler için oynuyoruz. Bir Dünya Kupası… ve onu kazanmak istiyoruz.”
James'in geçmişi
James Rodríguez, daha önceki Dünya Kupaları’nda adeta bir yıldız hâline gelmişti. Özellikle 2014 Dünya Kupası’nda attığı ve turnuvanın tartışmasız en güzel golü olarak hafızalara kazınan uzak mesafeden voleyle adından söz ettirdi. Bu gol ona Puskás Ödülü’nü kazandırırken, turnuva boyunca attığı altı golle Gol Krallığı’nı da elde etti.
Kolombiya’nın çeyrek finale kadar yükseldiği turnuva, Brezilya’ya elenmeleriyle sona ermişti. Rodríguez, 2002’de Ronaldo’dan sonra bir Dünya Kupası’nda beş gol barajını aşan ilk futbolcu oldu. Brezilya yenilgisinin ardından gözyaşlarını tutamayan James, maç sonrasında “büyük bir takım doğdu” sözleriyle umutlu bir mesaj vermişti.
Ancak Kolombiya, o günden bu yana aynı seviyeye ulaşmakta zorlandı; hatta 2022 Katar Dünya Kupası’na katılma hakkı bile elde edemedi.
James’in MLS’te yeni bir kulüple anlaşması hâlinde, önümüzdeki yaz bu tabloyu değiştirmede önemli bir rol oynaması mümkün. Nitekim Rodríguez hâlâ Kolombiya’nın planlarının merkezinde yer alıyor.
Takımının oynadığı tüm eleme maçlarında forma giyen deneyimli oyuncu; Arjantin ve Bolivya’ya karşı gol atarken, Arjantin, Şili ve Brezilya maçlarında asist yaptı. Venezuela ile oynanan son karşılaşmada ise iki golün hazırlanmasında pay sahibiydi. 2024 Copa América’da da kilit bir rol üstlenen James, finalde uzatmalarda Lionel Messi ve arkadaşlarına mağlup olmaktan kurtulamadı.
Sırada ne var?
Kolombiya, turnuvadaki grup aşamasındaki rakiplerinden ikisini şimdiden biliyor. Güney Amerika ekibi, Özbekistan ve Portekiz ile karşılaşacak. Üçüncü rakip ise Yeni Kaledonya, Jamaika veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden biri olacak ve bu takım play-off maçları sonrası belli olacak.
Öncelikle James’in bir kulüp bulması gerekiyor. Columbus Crew’ün transferde sona yaklaştığı konuşuluyor. Bu gerçekleşirse, MLS’in giderek artan küresel profilinde Messi ve Son Heung-min gibi yıldızların arasına katılabilir. Columbus Crew için de Orlando City için de James Rodríguez, transferi tamamlanması hâlinde hiç şüphesiz büyük ses getirecek bir hamle olur.
