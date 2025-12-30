Real Madrid'in eski yıldızı James Rodriguez, MLS yolunda

James Rodríguez, daha önceki Dünya Kupaları’nda adeta bir yıldız hâline gelmişti. Özellikle 2014 Dünya Kupası’nda attığı ve turnuvanın tartışmasız en güzel golü olarak hafızalara kazınan uzak mesafeden voleyle adından söz ettirdi. Bu gol ona Puskás Ödülü’nü kazandırırken, turnuva boyunca attığı altı golle Gol Krallığı’nı da elde etti.

Kolombiya’nın çeyrek finale kadar yükseldiği turnuva, Brezilya’ya elenmeleriyle sona ermişti. Rodríguez, 2002’de Ronaldo’dan sonra bir Dünya Kupası’nda beş gol barajını aşan ilk futbolcu oldu. Brezilya yenilgisinin ardından gözyaşlarını tutamayan James, maç sonrasında “büyük bir takım doğdu” sözleriyle umutlu bir mesaj vermişti.

Ancak Kolombiya, o günden bu yana aynı seviyeye ulaşmakta zorlandı; hatta 2022 Katar Dünya Kupası’na katılma hakkı bile elde edemedi.

James’in MLS’te yeni bir kulüple anlaşması hâlinde, önümüzdeki yaz bu tabloyu değiştirmede önemli bir rol oynaması mümkün. Nitekim Rodríguez hâlâ Kolombiya’nın planlarının merkezinde yer alıyor.

Takımının oynadığı tüm eleme maçlarında forma giyen deneyimli oyuncu; Arjantin ve Bolivya’ya karşı gol atarken, Arjantin, Şili ve Brezilya maçlarında asist yaptı. Venezuela ile oynanan son karşılaşmada ise iki golün hazırlanmasında pay sahibiydi. 2024 Copa América’da da kilit bir rol üstlenen James, finalde uzatmalarda Lionel Messi ve arkadaşlarına mağlup olmaktan kurtulamadı.