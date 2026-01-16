Getty/GOAL
Real Madrid’in dev projesi ortaya çıktı: ‘Galacticos’ yeniden canlanıyor! 2 dev isim birden
Perez 'Galacticos' sürecine yeniden dönüyor
Sky Sports Deutschland'a göre, Florentino Perez "kurtarıcı arıyor ve büyük hayalleri var". Real Madrid başkanı, yıllar içinde istediğini elde etmeye alıştı ve "Galacticos" yaklaşımıyla yaptığı transferler efsaneleşti.
Real Madrid'i hem saha içinde hem de saha dışında daha da güçlü kılacak iki önemli ismi kadrosuna katmaya hazır. Bu transferlerin temellerinin atılması sadece birkaç ay sürebilir.
- Getty/GOAL
Klopp ne söyledi?
Sky'ın haberine göre, Alvaro Arbeloa'nın İspanya başkentinde geçici olarak A takımın başına getirilmesiyle birlikte, eski Liverpool teknik direktörü Klopp'un Bernabeu'da "içeriden görüşüldüğü" belirtiliyor. Gizemli Alman teknik adam, 2024 yazında teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.
Şu anda Red Bull'un Küresel Futbol Başkanı olan Klopp, düzenli olarak teknik direktörlüğe geri dönme konusunda yakın vadede bir planı olmadığını belirtiyor. Klopp, Alonso'nun görevden alınmasını öğrendikten sonra Servus TV On'a verdiği röportajda, telefonunun çalıp çalmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Aslında çaldı - ama Madrid'den değil. Ama evet, kesinlikle birkaç kişi doğrudan benimle iletişime geçmek zorunda hissetti."
"Dün Barcelona'ya kupa finalini kaybettikten sonra, o anın sıcaklığında böyle bir karar vermek çok şey anlatıyor. Sanırım bir süredir söylentiler duyuyorduk zaten. Ve şimdi - sorunuzun nereye gittiğini bilmiyorum ama - bunun benimle hiçbir ilgisi yok ve bende de herhangi bir etki yaratmadı, ki bu muhtemelen sonraki soru olurdu."
"Doğrusu şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Sonra birkaç kişi bana mesaj attı ve ben de çeşitli emojilerle cevap verdim."
Klopp ne yapacak?
Eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ve Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane da Madrid'deki boş teknik direktörlük pozisyonuyla sıkça anılıyor; ancak Zidane'ın, Real Madrid'in başında iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasının ardından Perez ile gergin bir ilişkisi olduğu ve 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Fransa'nın başına geçmesinin planlandığı söyleniyor.
Klopp şu anda Madrid'de görevi devralacak durumda olmasa da, Real Madrid'in 58 yaşındaki teknik direktör için "güçlü bir çekim merkezi" olduğu ve Los Blancos'un uzun vadeli bir projede taleplerini karşılaması halinde Klopp'un "teklifi ciddi olarak değerlendireceği" iddia ediliyor.
- Getty
Hedefte Haaland da var!
Klopp'u teknik direktörlüğe geri getirme çabalarının yanı sıra, Perez'in Premier Lig devi City'den Norveçli milli futbolcu Haaland'ı da transfer etmeyi "hayal ettiği" söyleniyor . Bu yönde bir girişim "bu yaz gibi erken bir tarihte" yapılabilir.
Real Madrid'in, 25 yaşındaki oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta ile düzenli olarak iletişim halinde olduğu söyleniyor. Real Madrid, Haaland'ın 2022'de Borussia Dortmund'dan ayrıldığında imzasını almak için yarıştaydı, ancak oyuncu o dönemde babası Alf Inge'nin izinden giderek İngiltere'ye gitmeyi tercih etmişti.
Haaland'ın "İspanya'nın büyük bir hayranı olduğu ve Real Madrid'i kariyerindeki nihai hedefi olarak gördüğü" söyleniyor. Bir noktada 'Galactico' olmak istiyor ve gelecekteki bir transfer için kapıyı açık bırakıyor. Ancak herhangi bir anlaşma ucuz olmayacak.
Manchester City, rekor kıran 9 numaralı oyuncusunu 2034 yazına kadar geçerli, göz kamaştırıcı bir sözleşmeyle kadrosuna kattı. Sky'ın haberine göre, Haaland için "500 milyon Euro'nun (434 milyon £/581 milyon $) üzerinde" bir paket oluşturulması gerekecek.
Brezilyalı forvet Vinicius Junior'ı satmak, Güney Amerikalı oyuncunun Suudi Arabistan Pro Ligi'nden hala ilgi görmesi nedeniyle, fon sağlamaya yardımcı olacaktır; ancak Real'in Klopp ve Haaland'ı kadrosuna katma planlarının ne kadar "uygulanabilir" olduğu henüz belli değil.
