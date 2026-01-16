Real Madrid’in dev projesi ortaya çıktı: ‘Galacticos’ yeniden canlanıyor! 2 dev isim birden

Sky'ın haberine göre, Alvaro Arbeloa'nın İspanya başkentinde geçici olarak A takımın başına getirilmesiyle birlikte, eski Liverpool teknik direktörü Klopp'un Bernabeu'da "içeriden görüşüldüğü" belirtiliyor. Gizemli Alman teknik adam, 2024 yazında teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.

Şu anda Red Bull'un Küresel Futbol Başkanı olan Klopp, düzenli olarak teknik direktörlüğe geri dönme konusunda yakın vadede bir planı olmadığını belirtiyor. Klopp, Alonso'nun görevden alınmasını öğrendikten sonra Servus TV On'a verdiği röportajda, telefonunun çalıp çalmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Aslında çaldı - ama Madrid'den değil. Ama evet, kesinlikle birkaç kişi doğrudan benimle iletişime geçmek zorunda hissetti."

"Dün Barcelona'ya kupa finalini kaybettikten sonra, o anın sıcaklığında böyle bir karar vermek çok şey anlatıyor. Sanırım bir süredir söylentiler duyuyorduk zaten. Ve şimdi - sorunuzun nereye gittiğini bilmiyorum ama - bunun benimle hiçbir ilgisi yok ve bende de herhangi bir etki yaratmadı, ki bu muhtemelen sonraki soru olurdu."

"Doğrusu şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Sonra birkaç kişi bana mesaj attı ve ben de çeşitli emojilerle cevap verdim."