Benfica maçın başında fırsatlar yakaladı ve Madrid'in kalesini bombardımana tuttu, ancak Thibaut Courtois bir dizi önemli kurtarışla ev sahibi takımı gol yemekten kurtardı. Los Blancos'un en iyi fırsatları Trent Alexander-Arnold'un güzel kanat oyunlarından geldi. Alexander-Arnold, Kylian Mbappe'nin tam uzanarak tamamlayamadığı bir top attı. Fransız oyuncu, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce yakın mesafeden direğe çarpan bir şutla gole çok yaklaştı.

Vinicius ikinci yarıda oyunun gidişatını değiştirdi. Brezilyalı oyuncu, rakibini geçip üst köşeye harika bir vuruş yaparak ilk gerçek kaliteli pozisyonu yarattı.

Ancak hemen ardından işler kötüye gitti. Vinicius, Gianluca Prestianni'nin ırkçı bir yorumda bulunduğunu hakeme bildirdi ve oyuna devam etmeyi reddederek yedek kulübesine oturdu. Irkçılık protokolü nedeniyle 10 dakikalık bir gecikmenin ardından maç yeniden başladı ve Madrid'in yıldızı sahaya geri döndü ve maça etki etmeye devam etti. İki kez kaleci tarafından durdurulan Vinicius, sol kanatta sürekli sorunlar yarattı. Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho da oyundan atılırken, Madrid son dakikalardaki baskıyı atlatarak kritik 1-0 galibiyeti elde etti.

GOAL, Estadio da Luz'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...