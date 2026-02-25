Goal.com
Real Madrid'in Benfica maçındaki oyuncu puanları: Vinicius Jr elektrik gibi! Alvaro Arbeloa'nın takımı Portekiz devini Şampiyonlar Ligi'nden elerken, parlak Brezilyalı oyuncu son sözü söyledi

Vinicius Jr dans etti ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'yı 2-1 yenerek erken bir geriye düşüşü telafi etti. Los Blancos erken bir geriye düşüş yaşadı, ancak Aurelien Tchouameni ve Vinicius'un golleriyle rahat bir üstünlük sağladı ve toplamda 3-1'lik bir galibiyet elde etti. Bazı belirsiz anlar yaşandı, ancak Madrid sonuç için iyi bir değerdi.

Benfica maçın başlarında daha etkili olan taraf oldu ve tehlikeli kontrataklarla rakibini zorladı. Rafa Silva, 15. dakikada Thibaut Courtois'nın güzel kurtarışının ardından yakın mesafeden topu ağlara göndererek Benfica'yı hak ettiği 1-0 öne geçirdi. 

Ancak Madrid hemen yanıt verdi ve Federico Valverde'nin düzgün bir geri pasının ardından Aurelien Tchouameni alt köşeye şutunu gönderdi. Los Blancos, Arda Güler'in topu çizgiye gönderdiğinde ikinci golü attığını sandı, ancak VAR, pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi. Konuk takım ise devreye kadar Courtois'yı iki kez zorladı.

İkinci yarıda ise ev sahibi takım kontrolü ele geçirdi. Benfica'nın fırsatları çok azdı, Madrid ise geçişlerde tehlikeli oldu. Vinicius Jr, kaleye doğru koşarak soğukkanlılıkla golü attı ve köşe bayrağının yanında dans ederek, bu gece hak ettikleri ikinci golü attılar. Maçın sonunda, Vinicius'un alkışlayan seyircilerin önünde dans etmesi, gecenin en unutulmaz görüntüsü oldu. 

GOAL, Santiago Bernabeu'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (6/10):

    Standart kurtarışlarını yaptı. Benfica'nın golünde belki biraz daha iyi olabilirdi. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Defansif açıdan birkaç zayıf an yaşadı. Ancak topu iyi taşıdı. 

    Raul Asencio (5/10):

    Benfica'nın ilk golünde topu kendi kalesine atmak üzereydi. Ciddi bir boyun sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Sahayı iyi kontrol etti, birkaç önemli müdahale yaptı. 

    Alvaro Carreras (6/10):

    Vinicius'a her zamanki gibi kendinden emin bir şekilde destek oldu. Topa sahip olduğunda oyunu düzenli tuttu. 

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Orta saha

    Federico Valverde (7/10):

    Güzel bir geriye doğru pasla bir asist yaptı - bu, son iki maçta yaptığı ikinci asist oldu. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Ceza sahasının üstünden attığı güzel bir vuruşla harika bir gol kaydetti. Orta sahada tempoyu kontrol etti. 

    Arda Güler (6/10):

    Gol attığını sandı, ancak gol geçersiz sayıldı. Bunun dışında sakin bir oyun sergiledi, ancak orta sahada biraz daha güç gösterebilirdi.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Sol kanatta sağlam bir performans gösterdi. Mücadelelerde galip geldi ve topu etkili bir şekilde ileriye taşıdı.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Saldırı

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Topun dışında çok çalıştı, ancak oyuna fazla dahil olamadı. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Rakibine karşı durmaksızın koştu, birkaç kez gol fırsatı yakaladı. Gerçekten çok güzel bir vuruşla maçı bitirdi. 

  • Franco MastantuonoGetty

    Yedekler ve Menajer

    David Alaba (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Cesar Palacios (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    Akademi öğrencisi için güzel bir maçtı. 

    Francisco Garcia (N/A):

    Son dakikalarda durumu kurtarmak için çabaladı.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    Kylian Mbappe'nin yokluğunda neredeyse en güçlü 11'iyle sahaya çıktı. Hak ettiği bir galibiyet aldı, ancak rekabet devam ederken Madrid'in daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. 

