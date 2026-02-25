Real Madrid'in Benfica maçındaki oyuncu puanları: Vinicius Jr elektrik gibi! Alvaro Arbeloa'nın takımı Portekiz devini Şampiyonlar Ligi'nden elerken, parlak Brezilyalı oyuncu son sözü söyledi

Benfica maçın başlarında daha etkili olan taraf oldu ve tehlikeli kontrataklarla rakibini zorladı. Rafa Silva, 15. dakikada Thibaut Courtois'nın güzel kurtarışının ardından yakın mesafeden topu ağlara göndererek Benfica'yı hak ettiği 1-0 öne geçirdi.

Ancak Madrid hemen yanıt verdi ve Federico Valverde'nin düzgün bir geri pasının ardından Aurelien Tchouameni alt köşeye şutunu gönderdi. Los Blancos, Arda Güler'in topu çizgiye gönderdiğinde ikinci golü attığını sandı, ancak VAR, pozisyonun ofsayt olduğunu belirledi. Konuk takım ise devreye kadar Courtois'yı iki kez zorladı.

İkinci yarıda ise ev sahibi takım kontrolü ele geçirdi. Benfica'nın fırsatları çok azdı, Madrid ise geçişlerde tehlikeli oldu. Vinicius Jr, kaleye doğru koşarak soğukkanlılıkla golü attı ve köşe bayrağının yanında dans ederek, bu gece hak ettikleri ikinci golü attılar. Maçın sonunda, Vinicius'un alkışlayan seyircilerin önünde dans etmesi, gecenin en unutulmaz görüntüsü oldu.

GOAL, Santiago Bernabeu'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...