Real Madrid, Franco Mastantuono'nun tuhaf bir kırmızı kart görmesi ve iki yıldız oyuncunun pahalıya mal olan Getafe yenilgisinin ardından cezalandırılmasıyla üçlü darbe aldı

Getafe ile oynanan maç, Madrid için 1-0'lık bir mağlubiyetle sonuçlandı ve Santiago Bernabeu'da son derece hayal kırıcı bir gece yaşandı. Bu mağlubiyetle Los Blancos, La Liga'da 60 puanda kalarak ezeli rakibi Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldı. Ligde sadece 12 hafta kalmışken, bu yenilgi şampiyonluğu kazanma görevini önemli ölçüde zorlaştırdı.

Yüksek risk ve hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, maçın son dakikaları şaşırtıcı bir şekilde sakin geçti. Ancak, bu beklenmedik sükunet, 95. dakikada Getafe'nin atağı sırasında tartışmalı bir hakem kararıyla öngörülemeyen ve pahalıya mal olan bir disiplin felaketine yol açarak bozuldu.