Real Madrid, Franco Mastantuono'nun tuhaf bir kırmızı kart görmesi ve iki yıldız oyuncunun pahalıya mal olan Getafe yenilgisinin ardından cezalandırılmasıyla üçlü darbe aldı
Bernabeu'da pahalı bir gece
Getafe ile oynanan maç, Madrid için 1-0'lık bir mağlubiyetle sonuçlandı ve Santiago Bernabeu'da son derece hayal kırıcı bir gece yaşandı. Bu mağlubiyetle Los Blancos, La Liga'da 60 puanda kalarak ezeli rakibi Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldı. Ligde sadece 12 hafta kalmışken, bu yenilgi şampiyonluğu kazanma görevini önemli ölçüde zorlaştırdı.
Yüksek risk ve hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, maçın son dakikaları şaşırtıcı bir şekilde sakin geçti. Ancak, bu beklenmedik sükunet, 95. dakikada Getafe'nin atağı sırasında tartışmalı bir hakem kararıyla öngörülemeyen ve pahalıya mal olan bir disiplin felaketine yol açarak bozuldu.
Hakemin raporu anahtar rol oynuyor
Hakemin verdiği faul kararının ardından Mastantuono tamamen sakinliğini kaybetti. Raporlara göre genç oyuncu "çok ileri gitti" ve hakeme uygunsuz sözler sarf etti. Bu patlama, anında kırmızı kartla sonuçlandı. Mastantuono'nun oyundan atılmasının hemen sonucu, Cuma günkü önemli maçta kesin olarak cezalı olması, ancak nihai ceza çok daha ağır olabilir.
Arjantinli genç oyuncu sahayı terk ederken durum daha da kötüleşti. "Soyunma odası tüneline doğru giderken dördüncü hakeme de bir şeyler söylediği" belirtildi. Sonuçta, "bir ifade ile diğer ifade arasındaki nüans belirleyicidir" ve bu da hakem raporunu, yaklaşan cezanın tam boyutunu anlamak için mutlak bir anahtar haline getirir.
Celta karşılaşması için savunma krizi baş gösteriyor
Getafe maçının 1-0'lık hayal kırıklığı yaratan sonucunun etkileri, Mastantuono'nun tartışmalı uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın çok ötesine uzanıyor. Real Madrid, Vigo maçında üç oyuncusunun cezalı olmasıyla geceyi kesin bir şekilde noktaladı ve bu durum, kritik deplasman maçı öncesinde teknik ekibe ani ve ciddi bir kadro seçimi sorunu yarattı. Ancelotti, şampiyonluk hayallerini canlı tutmaya çalışırken, zayıflamış bir kadroyu idare etmek zorunda.
Defans oyuncuları Huijsen ve Carreras, maç sırasında bu sezon ligde beşinci sarı kartlarını gördüler ve bu da otomatik olarak bir maçlık cezaya neden oldu. Bu iki önemli defans oyuncusunu kaybetmek, Mastantuono'nun zorunlu yokluğuyla birleşince, kadronun genel derinliğini önemli ölçüde zayıflattı. Takım şimdi, ciddi şekilde zayıflamış bir kadroyla Balaídos'ta Celta ile karşılaşmak için seyahat etmek zorunda ve bu da aceleci bir yeniden yapılanmaya neden oluyor.
Değerini kanıtlamak için kaçırılmış bir fırsat
Dramatik bir şekilde oyundan atılmadan önce, Mastantuono sahada kendini kanıtlamak ve takımının Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olmak için altın bir fırsat yakalamıştı. İkinci yarıda Arda Güler'in yerine oyuna girmiş ve uzatma dakikaları da dahil olmak üzere toplam 25 dakika sahada kalmıştı. Ne yazık ki, her zamanki hücum gücünü gösteremeden "parmak uçlarında yürüyerek" önemli bir etki yaratamadı.
Tek katkısı, maçın sonlarına doğru Getafe kalecisi David Soria'nın kolayca yakaladığı tek bir zayıf şuttu. Sahada geçirdiği süre, takıma uygunluğu konusunda endişeler bulunan Madrid taraftarları nezdinde ona pek yarar sağlamayacaktır.
