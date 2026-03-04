Real Madrid, Franco Mastantuono'nun Getafe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalandırıldığını öğrenirken, savunma ikilisi de sarı kart cezası aldı

Mastantuono davasına ek olarak, kulüp aynı maçta sarı kart gören Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'nin adını da temize çıkarmak istedi. Kulüp, oyuncunun açıkça önce topa vurduğunu ve Getafe rakibiyle olan temasın oyunun fiziksel doğasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savundu. Ancak komite, başkent kulübünün sunduğu video kanıtlarından etkilenmedi ve kartı onaylamayı tercih etti.

Disiplin Komitesi'nin kararı, cezanın geçerli olduğunu belirtse de, eski Monaco oyuncusu için şanslı bir şekilde, sarı kart, kart döngüsünü tetiklemediği için hemen bir uzaklaştırma cezası gerektirmiyor. Yine de, itirazın reddedilmesi, oyuncularının yerel derbi sırasında haksız bir şekilde hedef alındığını düşünen Real Madrid yönetimi için sinir bozucu bir haftaya bir yenisini daha ekledi. Şimdi odak noktası, takımın savunma hattındaki zorunlu eksikliklere nasıl uyum sağlayacağına kaydı.