Real Madrid, Franco Mastantuono'nun Getafe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalandırıldığını öğrenirken, savunma ikilisi de sarı kart cezası aldı
Mastantuono'ya iki maçlık ceza verildi, itiraz reddedildi
Disiplin Kurulu, maçın hakemi ile tartıştığı için doğrudan kırmızı kart gören Mastantuono'ya "hakemlere karşı saygısızlık veya küçümseme davranışları" nedeniyle iki maçlık ceza verdi. Real Madrid, genç oyuncunun bu hafta sonu Celta Vigo deplasmanında forma giyebilmesi için doğrudan kırmızı karta itiraz etmişti, ancak komite kulübün iddialarını reddetti ve ilk cezayı onadı. Bu karar, Arbeloa'nın en yaratıcı hücum oyuncularından birini kaybetmiş olarak zorlu bir dönemi atlatması gerektiği anlamına geliyor.
Real Madrid'in birkaç oyuncu için yaptığı itiraz başarısız oldu
Mastantuono davasına ek olarak, kulüp aynı maçta sarı kart gören Fransız orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'nin adını da temize çıkarmak istedi. Kulüp, oyuncunun açıkça önce topa vurduğunu ve Getafe rakibiyle olan temasın oyunun fiziksel doğasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu savundu. Ancak komite, başkent kulübünün sunduğu video kanıtlarından etkilenmedi ve kartı onaylamayı tercih etti.
Disiplin Komitesi'nin kararı, cezanın geçerli olduğunu belirtse de, eski Monaco oyuncusu için şanslı bir şekilde, sarı kart, kart döngüsünü tetiklemediği için hemen bir uzaklaştırma cezası gerektirmiyor. Yine de, itirazın reddedilmesi, oyuncularının yerel derbi sırasında haksız bir şekilde hedef alındığını düşünen Real Madrid yönetimi için sinir bozucu bir haftaya bir yenisini daha ekledi. Şimdi odak noktası, takımın savunma hattındaki zorunlu eksikliklere nasıl uyum sağlayacağına kaydı.
Defans ikilisi Celta Vigo maçında forma giyemeyecek
Getafe maçının dalga etkisi, Arbeloa'nın gerçek bir seçim baş ağrısı ile karşı karşıya kaldığı savunma departmanında hissedilmeye devam ediyor. Dean Huijsen ve Alvaro Carreras, önceki maçta sarı kart gördüler ve Tchouameni'den farklı olarak, bu kartların hemen sonuçları oldu. Her iki oyuncu da sarı kart sınırına ulaştılar, bu da Cuma gecesi oynanacak maçta otomatik olarak forma giyemeyecekleri anlamına geliyor.
Komite, her iki oyuncuya da birer maçlık ceza vererek beklenen haberi doğruladı. Bu durum, Real Madrid teknik ekibini, sezonun şimdiye kadarki en önemli dayanağı olan savunma hattını yeniden düzenlemek için telaşlandırıyor. Savunma hattında iki düzenli ilk onbir oyuncusu eksik ve Mastantuono da sahada oynayamayacak.
Arbeloa'nın takımı için seçim endişeleri artıyor
Real Madrid, sık sık zorlu direnişle karşılaştığı bir stadyuma konuk olmaya hazırlanırken, bu cezaların zamanlaması hiç de ideal değil. Özellikle Carreras ve Huijsen'in yokluğu, kenar oyuncularının yüksek riskli La Liga ortamında kendilerini kanıtlamaları için bir fırsat yaratıyor. Arbeloa zaten Raul Asencio ve Eder Militao'dan yoksun, bu da son kararların ardından savunma konusunda endişelenmesi gereken bir baş ağrısı olduğu anlamına geliyor.
Arbeloa ayrıca Mastantuono'nun yeteneğinin kaybını telafi etmek için doğru taktiksel dengeyi bulmak zorunda. Şampiyonluk yarışı kızışmaya devam ederken, bu zorunlu değişiklikler İspanyol devlerinin ivmesini sürdürüp Barcelona ile arasındaki 4 puanlık farkı kapatıp kapatamayacağını belirlemede çok önemli olabilir.
