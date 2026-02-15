Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid, forvet Kylian Mbappe'nin Real Sociedad galibiyetinde forma giymemesinin ardından, Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçı öncesinde oyuncunun sakatlığıyla ilgili son bilgileri paylaştı
Mbappe hafta sonu yedek kulübesinde kaldı.
Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci maç gününde Estadio da Luiz'de Real Madrid'in 4-2 mağlup olduğu maçta iki gol attı. Andreas Schjelderup, ilk yarının son dakikalarında Vangelis Pavlidis'in penaltısının ardından iki gol attı, ancak maçın en önemli anı karşılaşmanın son dakikalarında yaşandı.
Benfica, playoff'a kalmak için dördüncü golü atması gerekiyordu ve 98. dakikada tehlikeli bir pozisyonda serbest vuruş kazandı. Kaleci Anatoliy Trubin, Jose Mourinho'nun takımını Marsilya'nın pahasına Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turuna gönderen geç bir kafa golü attı, ancak 4-2'lik galibiyet Real Madrid'i ilk sekizden düşürdü.
İki takım, önümüzdeki hafta İspanya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde Salı gecesi Lizbon'da yeniden karşı karşıya gelecek.
Real Madrid, Cumartesi gecesi Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederek Salı günkü maça hazırlandı, ancak Mbappe bu galibiyette yedek kulübesinde kaldı, bu da Portekiz ekibiyle oynanacak maçta forma giymeyeceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Ancak Los Blancos, geçen hafta sonu Valencia'yı 2-0 yendikleri maçta 23. golünü atarak La Liga'nın en golcü oyuncusu olan Mbappe hakkında bir açıklama yaptı.
- Getty Images Sport
Mbappe'nin Real Sociedad maçına katılmamasının nedeni açıklandı
Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Mbappe'nin Real Sociedad maçında oynamamasının, hafif bir fiziksel rahatsızlık nedeniyle alınan bir önlem olduğunu açıkladı.
Arbeloa, La Real'i yendikten sonra yaptığı açıklamada, "Mbappe çok iyi durumda. Bir süredir küçük bir rahatsızlıkla uğraşıyor ve oynamak için çaba gösteriyor, bu yüzden bugün Salı günkü maç öncesinde risk almak istemedik" dedi.
Mbappe, Cumartesi günü Real Madrid'in maç kadrosuna dahil olmasına rağmen Pazar günü antrenmana katıldı. Bask ekibini mağlup eden maçta ilk 11'de yer alan Vinicius Junior ve Federico Valverde ise iyileşme çalışmalarını tamamladı.
Jude Bellingham hamstring sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Eder Militao da sakat. Rodrygo ve Raul Asencio ise geçen ay Benfica maçında gördükleri kırmızı kartlar nedeniyle cezalı.
Arbeloa Cumartesi günkü galibiyeti değerlendiriyor
Arbeloa, Real Madrid'in Cumartesi günü Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ettiği maçta mükemmel bir performans sergilediğini düşündü. Gonzalo Garcia 5. dakikada skoru açtı, ardından Mikel Oyarzabal ilk yarının ortasında penaltıdan eşitliği sağladı. La Real sadece dört dakika eşitliği koruyabildi, ardından Vinicius Junior Los Blancos'un üstünlüğünü yeniden sağladı.
Valverde, yarım saatte Real Madrid'in üçüncü golünü attı ve Vinicius Junior, ikinci golünü ve takımının dördüncü golünü ikinci yarı başlar başlamaz attı ve Madrid devini Pazartesi günü Barcelona'nın Girona ile oynayacağı maç öncesinde zirveye taşıdı.
Arbeloa, "Bugün savunma açısından harika bir maç oynadık, ancak ilk yarıda rakibin sahasında daha gevşek, daha hareketli ve topu daha hızlı çevirebilen bir takım gördük" dedi.
"Hafta boyunca çok iyi çalıştığımızı belirtmek gerekir. La Real, bizim diğer zamanlarda yaşadığımız duruma geldi, hafta içinde bir maç oynadı ve rakip oynamadı. Biz temiz bir çalışma haftasından geliyoruz ve bence bu başından beri belliydi."
- AFP
Vinicius'a övgü
Arbeloa, Valencia'ya karşı 2-0 kazanılan maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Vinicius Junior'a da övgüler yağdırdı. Brezilyalı oyuncu, La Real karşısında sezonun yedinci ve sekizinci lig golünü attı ve maçın ardından eski savunma oyuncusu şunları söyledi: "Sadece bu maçta değil, bir aydır harika bir Vinicius izliyorum. Çok yüksek seviyede maçlar oynuyor, dengeli bir oyuncu.
"Bana göre o, sayıları aşan, maçların gidişatını belirleyebilen bir oyuncu. Büyük bir kalbi olan ve harika bir takım arkadaşı. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız."
