Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci maç gününde Estadio da Luiz'de Real Madrid'in 4-2 mağlup olduğu maçta iki gol attı. Andreas Schjelderup, ilk yarının son dakikalarında Vangelis Pavlidis'in penaltısının ardından iki gol attı, ancak maçın en önemli anı karşılaşmanın son dakikalarında yaşandı.

Benfica, playoff'a kalmak için dördüncü golü atması gerekiyordu ve 98. dakikada tehlikeli bir pozisyonda serbest vuruş kazandı. Kaleci Anatoliy Trubin, Jose Mourinho'nun takımını Marsilya'nın pahasına Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki turuna gönderen geç bir kafa golü attı, ancak 4-2'lik galibiyet Real Madrid'i ilk sekizden düşürdü.

İki takım, önümüzdeki hafta İspanya'da oynanacak rövanş maçı öncesinde Salı gecesi Lizbon'da yeniden karşı karşıya gelecek.

Real Madrid, Cumartesi gecesi Real Sociedad'ı 4-1 mağlup ederek Salı günkü maça hazırlandı, ancak Mbappe bu galibiyette yedek kulübesinde kaldı, bu da Portekiz ekibiyle oynanacak maçta forma giymeyeceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Ancak Los Blancos, geçen hafta sonu Valencia'yı 2-0 yendikleri maçta 23. golünü atarak La Liga'nın en golcü oyuncusu olan Mbappe hakkında bir açıklama yaptı.