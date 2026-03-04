Getty Images
Real Madrid, eleştirilerin hedefindeki Alvaro Arbeloa'nın yerine Serie A'dan bir teknik direktör almayı düşünüyor
Real Madrid, Bernabeu krizinin ortasında Allegri'yi gözüne kestirdi
Arbeloa'nın görevi, Getafe'ye 1-0 yenildikleri şok edici maçta atmosferin zehirli hale gelmesiyle son zamanlarda yeni bir dip noktaya ulaştı ve kulüp, La Liga şampiyonluk yarışında Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldı. Eski Madrid savunmacısı disiplin ve tutarlılığı korumakta zorlanırken, kulüp artık daha deneyimli bir isme yöneldi. Corriere dello Sport'a göre, Los Blancos 2026-27 sezonu öncesinde Allegri'yi transfer etmek için ciddi bir değerlendirme yapıyor. Tecrübeli teknik adam şu anda 2027 yılına kadar San Siro'da sözleşmesi bulunuyor, ancak İspanya'nın başkentinin cazibesi birçok teknik adam için direnmesi zor bir durum. Real Madrid, yurt içi ve kıtadaki hakimiyetini geri kazanmak için çaresiz durumda ve Allegri'nin pragmatik yaklaşımı ve kanıtlanmış başarı geçmişinin, mevcut rejim altında yaşadıkları savunma zayıflıkları ve taktiksel tutarsızlıklarına karşı mükemmel bir panzehir olabileceğine inanıyorlar.
Getafe şokunun ardından Arbeloa üzerindeki baskı artıyor
Getafe yenilgisi, disiplin eksikliği nedeniyle gölgelendi ve genç yetenek Franco Mastantuono'nun doğrudan kırmızı kart görmesiyle sonuçlandı. Arbeloa, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğradı ve takımının düşük blokları nasıl aşamadığını veya maçın son dakikalarında sakinliğini nasıl koruyamadığını açıklamakta zorlandı. Taraftarların sabırsızlığı artarken, teknik direktörün yaklaşan Şampiyonlar Ligi son 16 turunu geçme becerisi sorgulanmaya başladı.
Arbeloa, maç sonrası yaptığıdeğerlendirmede takımını rahatsız eden disiplin sorunları konusunda çekinmedi ve şöyle dedi: "Bu kabul edilemez. Mastantuono'nun yaptığı şey olmamalıydı. Huijsen ve Carreras'ın sarı kartları oyunun bir parçası. Ama Vigo'da üç çok önemli oyuncumuz eksik olacak." Ayrıca taktiksel sorunlara da değinerek şunları ekledi: "Getafe'den daha net fırsatlar yakaladık. Olacağını bilmediğimiz hiçbir şey olmadı. Gol şansı yakaladığımız doğru, daha iyi oynayabileceğimiz de doğru. Oyuncularımın çabasını eleştiremem. Oyunumuzu iyileştirme sorumluluğu bana ait. Bu yenilgiden sorumlu biri varsa, o da benim."
Allegri ve Real Madrid için üçüncü kez şanslı mı olacak?
Allegri'nin kulüp futbolundaki en prestijli pozisyonla adı anılması ilk kez olmuyor. İtalyan teknik adam, Perez ile uzun bir geçmişe sahip ve daha önce iki kez kulübe katılmaya çok yaklaşmıştı. Corriere dello Sport'un haberine göre, Allegri 2019 ve 2021'de Madrid'de görevi devralacak başlıca aday olarak görülüyordu. Hatta, 2021'de kulüple sözlü bir anlaşmaya vardığı, ancak o dönemki başkan Andrea Agnelli ile yaptığı görüşmenin ardından dramatik bir U dönüşü yaparak Juventus'a geri döndüğü yaygın olarak bildiriliyor. Şimdi, yıldızlar nihayet La Liga'ya transfer için hizaya giriyor olabilir.
Jurgen Klopp, Perez'in ilgisini çeken bir isim olmaya devam etse de, Alman teknik adam şu anda Red Bull'un Global Futbol Başkanı olarak görevine devam ediyor ve yakın gelecekte teknik direktörlük görevine dönmesi olası görünmüyor. Bu durumda, Madrid Arbeloa'yı görevden almaya karar verirse, Allegri en öne çıkan aday olarak kalıyor. 58 yaşındaki teknik adamın büyük egoları yönetme ve büyük baskı altında kupalar kazanma becerisi, Real Madrid yönetim kurulunun uzun vadede birinci takım kadrosunu istikrara kavuşturmak için tam da aradığı özellikler.
Allegri, San Siro'nun geleceği hakkında konuştu
Milan'dan ayrılacağına dair söylentiler yoğunlaşmasına rağmen, Allegri kamuoyuna yaptığı açıklamalarda odak noktasının tamamen San Siro'daki mevcut projesi olduğunu vurguladı. Son zamanlarda geleceği hakkında spekülasyonlar ortaya çıktıktan sonra konuşan İtalyan teknik adam, kendisi ile Rossoneri yönetimi arasında herhangi bir sürtüşme olmadığını vurguladı.
Söylentilere doğrudan değinen Allegri, "Bu hafta ortaya çıkan söylentilerle ilgili olarak kulüp ile tam bir uyum içindeyiz. Elbette, her tartışmada farklı bakış açıları olabilir. Önemli olan herkesin Milan'ın iyiliği için çalışmasıdır. 15 yıl sonra Milan'a geri dönmüş ve harika bir oyuncu grubuyla çalışmaya başlamış olmaktan çok mutluyum. Kulüp, Milan'ın geleceğini planlıyor ve yapılandırıyor. Bunu yapmak için en önemli sonucu elde etmemiz gerekiyor. Mart ayında oldukça iyi bir konumdayız. Şimdi, bu konumda kalacak kadar iyi olup olmadığımızı veya son adımı atacak kadar iyi olup olmadığımızı görmemiz gerekiyor. Kulüp ile benim aramda uyum var."
