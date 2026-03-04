Real Madrid, eleştirilerin hedefindeki Alvaro Arbeloa'nın yerine Serie A'dan bir teknik direktör almayı düşünüyor

Allegri'nin kulüp futbolundaki en prestijli pozisyonla adı anılması ilk kez olmuyor. İtalyan teknik adam, Perez ile uzun bir geçmişe sahip ve daha önce iki kez kulübe katılmaya çok yaklaşmıştı. Corriere dello Sport'un haberine göre, Allegri 2019 ve 2021'de Madrid'de görevi devralacak başlıca aday olarak görülüyordu. Hatta, 2021'de kulüple sözlü bir anlaşmaya vardığı, ancak o dönemki başkan Andrea Agnelli ile yaptığı görüşmenin ardından dramatik bir U dönüşü yaparak Juventus'a geri döndüğü yaygın olarak bildiriliyor. Şimdi, yıldızlar nihayet La Liga'ya transfer için hizaya giriyor olabilir.

Jurgen Klopp, Perez'in ilgisini çeken bir isim olmaya devam etse de, Alman teknik adam şu anda Red Bull'un Global Futbol Başkanı olarak görevine devam ediyor ve yakın gelecekte teknik direktörlük görevine dönmesi olası görünmüyor. Bu durumda, Madrid Arbeloa'yı görevden almaya karar verirse, Allegri en öne çıkan aday olarak kalıyor. 58 yaşındaki teknik adamın büyük egoları yönetme ve büyük baskı altında kupalar kazanma becerisi, Real Madrid yönetim kurulunun uzun vadede birinci takım kadrosunu istikrara kavuşturmak için tam da aradığı özellikler.