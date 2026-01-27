Real Madrid efsanesinin 16 yaşındaki oğlu resmi sözleşmeyi imzaladı! Babadan oğula nesil…

Alves, Real Madrid yönetiminin uzun zamandır öncelikli hedefi olarak belirlenmişti ve kulüp bu hafta profesyonel futbolcu statüsünü resmileştirmek için kararlı bir adım attı. Bir süredir üzerinde çalışılan anlaşma, pazartesi günü ailesinin de hazır bulunduğu bir törenle resmen imzalandı ve bu, genç oyuncunun yükselen kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Oyuncunun yüksek profilli yapısının ve muazzam potansiyelinin farkında olan Real Madrid, geleceğinin Bernabeu'da kalmasını sağlamak için sözleşmeye bir "koruma" maddesi ekledi. Bu anlaşma, Real Madrid'in ünlü akademisi La Fabrica'da sansasyon yaratan bir yeteneği fiilen güvence altına alıyor.

Fiziksel gelişimi ve golcülük yetenekleriyle başkentin çok ötesinde dikkat çeken forvet oyuncusu, bu anı kutlamak için sosyal medyayı kullandı. Instagram'da iki milyon takipçisi olan Enzo, şu paylaşımı yaptı: "İlk profesyonel sözleşmemi imzaladığım için çok mutluyum! Hala Madrid!"