Real Madrid efsanesinin 16 yaşındaki oğlu resmi sözleşmeyi imzaladı! Babadan oğula nesil…
Altyapı mücevherini korudu
Alves, Real Madrid yönetiminin uzun zamandır öncelikli hedefi olarak belirlenmişti ve kulüp bu hafta profesyonel futbolcu statüsünü resmileştirmek için kararlı bir adım attı. Bir süredir üzerinde çalışılan anlaşma, pazartesi günü ailesinin de hazır bulunduğu bir törenle resmen imzalandı ve bu, genç oyuncunun yükselen kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Oyuncunun yüksek profilli yapısının ve muazzam potansiyelinin farkında olan Real Madrid, geleceğinin Bernabeu'da kalmasını sağlamak için sözleşmeye bir "koruma" maddesi ekledi. Bu anlaşma, Real Madrid'in ünlü akademisi La Fabrica'da sansasyon yaratan bir yeteneği fiilen güvence altına alıyor.
Fiziksel gelişimi ve golcülük yetenekleriyle başkentin çok ötesinde dikkat çeken forvet oyuncusu, bu anı kutlamak için sosyal medyayı kullandı. Instagram'da iki milyon takipçisi olan Enzo, şu paylaşımı yaptı: "İlk profesyonel sözleşmemi imzaladığım için çok mutluyum! Hala Madrid!"
Hızla yükseldi
Kulüp yetkilileri, Enzo'nun Valdebebas'taki gelişimini "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Teknik olarak yetenekli bir sol bek olarak adını duyuran babasının aksine, Enzo, savunmacıları zorlayan ve gol yolunu bilen güçlü ve etkili bir forvet. Şu anda Real Madrid akademisinde 200 gol gibi dikkat çekici bir dönüm noktasına yaklaşıyor; bu istatistik, gençlik seviyesindeki hakimiyetinin altını çiziyor.
Hızlı yükselişi, yaş kategorilerindeki engelleri aşmasına neden oldu. Geçen sezon, henüz 15 yaşında olmasına rağmen, Juvenil A (U19) takımında ilk maçına çıktı ve Atletico Madrid'e karşı oynanan mini derbide gol atarak kendini gösterdi. Bu sezon ise yükselişi daha da hızlandı; Real Madrid Castilla'nın başında bulunan Alvaro Arbeloa, Enzo'ya yedek takımda ilk şansını verdi. Genç oyuncu, Manchester City'ye karşı oynanan ve büyük baskı altında geçen 21 Yaş Altı Premier Lig Uluslararası Kupası maçında ilk 11'de yer aldı ve bu da kulüp antrenörlerinin onun gelişimini elit rakiplere karşı hızlandırmak istediğini kanıtladı.
İspanya Milli Takımı için de bir değer
Enzo'nun değeri sadece kulüp düzeyinde değil, genel olarak da yükseliyor. İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), forvet oyuncusuna son derece yüksek değer veriyor; bu durum, milli takım kadrosuna erken entegre edilmesinden de anlaşılıyor. 2009 doğumlu olmasına rağmen, yeteneği o kadar üstün ki, İspanya U17 takımında 2008 jenerasyonuyla birlikte oynuyor.
İlk kez geçen mart ayında U17 takımına çağrılan Enzo, takım kaptanlığını üstlenerek anında etki yarattı. Sadece ikinci maçında, Avusturya'ya karşı oynanan karşılaşmada, hem gol attı hem de asist yaptı ve onu yaş grubunun önüne geçirme kararını haklı çıkardı. Uluslararası arenada sergilediği performans, Madrid'in, ünlü soyadından bağımsız olarak, ellerinde özel bir yetenek olduğuna dair inancını daha da pekiştirdi.
Marcelo'dan oğluna tam destek
Enzo kendi yolunu çizerken, babasının etkisi sürekli bir destek kaynağı olmaya devam ediyor. Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu Marcelo, "babacan bir bağlılık" nedeniyle Pazartesi günü sözleşme imza törenine katıldı. Brezilyalı efsane, oğlunun gelişimini yakından takip ediyor ve Enzo'nun genç kariyerindeki önemli anlarda görünür bir varlık oldu.
Özellikle Marcelo, Enzo'nun Castilla formasıyla City karşısındaki ilk maçını tribünden izlemek için Manchester'a gitti ve "babalık gururu"yla ışıldadı. Soyadının getirdiği baskı bazıları için bir yük olsa da Enzo bu beklentinin üstesinden geliyor ve golleriyle kendini anlatıyor gibi görünüyor.
