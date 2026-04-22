Real Madrid'e sansasyonel bir transfer mi? VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß, sansasyonel söylentiler hakkında görüş bildirdi

VfB Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeneß, Real Madrid'in ilgilendiğine dair söylentilere temkinli bir tavırla yanıt verdi

"Bu beni pek etkilemiyor," dedi Perşembe günü SC Freiburg ile oynanacak DFB Kupası yarı finali öncesinde; daha çok sezonun "son aşamasına odaklandığını" belirtti.

Sport Bild'inhaberine göre, Hoeneß, Real Madrid'in yaz aylarında mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın olası halefi olarak şu anda tartıştığı adaylardan biri.

  • Real Madrid ile şampiyonluksuz bir sezona doğru giden Arbeloa, kısa süre önce görevden alınan Xabi Alonso'nun yerine Ocak ortasında görevi devralmıştı. 43 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de, en geç Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde FC Bayern Münih'e elenmesinden bu yana, bu sezonun ardından ayrılık eğilimi var. The Athletic, geçen hafta Arbeloa'nın yaz aylarında ayrılmasının "çok muhtemel" olduğunu belirtmişti.

    Real, yeni bir şampiyonluk kadrosu kurmak için Hoeneß'i de seçenekler arasında değerlendiriyor gibi görünüyor. Sport Bild'e göre, Madridliler 43 yaşındaki Alman teknik adamı yakından inceliyor. Stuttgart'ın cesur oyun stili ve Hoeneß'in hazır yıldızlar transfer etmeden işleyen bir takım kurma becerisi, Real yetkilileri üzerinde büyük bir etki yaratmış durumda.

  • VfB teknik direktörü Hoeneß, üst üste ikinci kupa finalini heyecanla bekliyor: "Herkes heyecanlı"

    Şampiyonun teknik direktörü, Sport-Club maçında stoper Finn Jeltsch'ten yoksun kalacak. 19 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Bundesliga'da FC Bayern'e karşı 2-4 yenildikleri maçta karın kaslarında sakatlık yaşamıştı. Hoeneß Çarşamba günü Jeltsch'in forma giyemeyeceğini doğruladı: "Birkaç gün sonra muayene olacak, o zaman belki ne kadar süreceğini daha net belirleyebiliriz."

    Hoeneß'in Sport-Club ile yapılacak düelloya olan heyecanı bu durumdan etkilenmedi. "Hepimiz çok heyecanlıyız," diye vurguladı 43 yaşındaki Hoeneß; geçen yıl kupa kazandıktan sonra kulübün "tadını aldığını" belirtti. "Şampiyonluk kazanmak, en üst seviyedeki başarıdır. Berlin'de olmak harikaydı," dedi Hoeneß, geçen yıl Arminia Bielefeld'e karşı oynanan final maçını (4:2) hatırlatarak, "kupa havaya kaldırmak muhteşemdi. Bunu tekrar yaşamak istiyoruz."

    Ancak Freiburg, "göğsü kabarık" bir rakip. Breisgau ekibi geçen hafta Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi ve bu nedenle iki kupa şansı daha var. "İyi bir gelişme gösterdiler," diye Freiburg'u öven Hoeneß, "gerçekten iyi bir sezon geçiriyorlar. Yine de yarın onları yenmeye çalışacağız."

