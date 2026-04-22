Real Madrid'e sansasyonel bir transfer mi? VfB Stuttgart'tan Sebastian Hoeneß, sansasyonel söylentiler hakkında görüş bildirdi

Şampiyonun teknik direktörü, Sport-Club maçında stoper Finn Jeltsch'ten yoksun kalacak. 19 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Bundesliga'da FC Bayern'e karşı 2-4 yenildikleri maçta karın kaslarında sakatlık yaşamıştı. Hoeneß Çarşamba günü Jeltsch'in forma giyemeyeceğini doğruladı: "Birkaç gün sonra muayene olacak, o zaman belki ne kadar süreceğini daha net belirleyebiliriz."
Hoeneß'in Sport-Club ile yapılacak düelloya olan heyecanı bu durumdan etkilenmedi. "Hepimiz çok heyecanlıyız," diye vurguladı 43 yaşındaki Hoeneß; geçen yıl kupa kazandıktan sonra kulübün "tadını aldığını" belirtti. "Şampiyonluk kazanmak, en üst seviyedeki başarıdır. Berlin'de olmak harikaydı," dedi Hoeneß, geçen yıl Arminia Bielefeld'e karşı oynanan final maçını (4:2) hatırlatarak, "kupa havaya kaldırmak muhteşemdi. Bunu tekrar yaşamak istiyoruz."
Ancak Freiburg, "göğsü kabarık" bir rakip. Breisgau ekibi geçen hafta Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi ve bu nedenle iki kupa şansı daha var. "İyi bir gelişme gösterdiler," diye Freiburg'u öven Hoeneß, "gerçekten iyi bir sezon geçiriyorlar. Yine de yarın onları yenmeye çalışacağız."