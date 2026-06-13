Real Madrid'e Negreira davasında ağır darbe

Florentino Pérez’in Real Madrid başkanlığı koltuğunda kalmak için kullandığı seçim araçlarından biri, “Negreira davası”na karşı sert bir tutum sergilemekti.

Pérez o zamanlar, Şampiyonlar Ligi finalini fırsat bilerek UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'e 500 sayfalık devasa bir dosya teslim edeceğini açıklamıştı.

"Sport" gazetesi, Pérez'in sözünü tuttuğunu ve dosyayı Ceferin'e teslim ettiğini yazdı, ancak bu belgelerin UEFA'nın konuyla ilgili bir karar alması için herhangi bir hukuki değeri bulunmuyor.

En azından İspanyol yargısı Negreira davasında nihai bir karar vermeden önce böyle bir şey olmayacak.

"La Vanguardia" gazetesine göre, Avrupa Birliği her ülkenin prosedürlerine saygı duyuyor ve özellikle federasyonların yetki alanını aşan ve yargı sürecine dönüşen davalarda müdahale etmiyor.

Bu, UEFA'nın müdahale edememesinin temel nedenidir ve Florentino Pérez'in Real Madrid adına gönderdiği her şeyin etkisiz kalmasına neden olmaktadır, çünkü dava artık mahkemelerin elindedir.

La Liga, İspanya Futbol Federasyonu ve Yüksek Spor Konseyi gibi İspanyol kurumları bile kendi adlarına herhangi bir yaptırım uygulamadı.