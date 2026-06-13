Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Florentino Perez Joan LaportaAFP

Çeviri:

Real Madrid'e Negreira davasında ağır darbe

La Liga
Barcelona
Real Madrid
İspanya

Florentino Pérez’in Real Madrid başkanlığı koltuğunda kalmak için kullandığı seçim araçlarından biri, “Negreira davası”na karşı sert bir tutum sergilemekti.

Pérez o zamanlar, Şampiyonlar Ligi finalini fırsat bilerek UEFA Başkanı Aleksander Čeferin'e 500 sayfalık devasa bir dosya teslim edeceğini açıklamıştı.

"Sport" gazetesi, Pérez'in sözünü tuttuğunu ve dosyayı Ceferin'e teslim ettiğini yazdı, ancak bu belgelerin UEFA'nın konuyla ilgili bir karar alması için herhangi bir hukuki değeri bulunmuyor.

En azından İspanyol yargısı Negreira davasında nihai bir karar vermeden önce böyle bir şey olmayacak.

"La Vanguardia" gazetesine göre, Avrupa Birliği her ülkenin prosedürlerine saygı duyuyor ve özellikle federasyonların yetki alanını aşan ve yargı sürecine dönüşen davalarda müdahale etmiyor.

Bu, UEFA'nın müdahale edememesinin temel nedenidir ve Florentino Pérez'in Real Madrid adına gönderdiği her şeyin etkisiz kalmasına neden olmaktadır, çünkü dava artık mahkemelerin elindedir. 

La Liga, İspanya Futbol Federasyonu ve Yüksek Spor Konseyi gibi İspanyol kurumları bile kendi adlarına herhangi bir yaptırım uygulamadı.

  • Florentino PerezIMAGO / ZUMA Press

    Pérez ve 7 La Liga şampiyonluğunun çalınması

    Florentino Pérez, seçim kampanyası sırasında ve öncesinde de, özellikle de "7 lig şampiyonluğu ellerinden alındığını" söylediği o basın toplantısında, Barcelona'ya karşı oldukça sert bir tavır sergilemişti.

    Buna karşılık, Barcelona kulübü bu davada masum olduğunu ve hiçbir hakemin kararlarının Katalan kulübü lehine etkilendiğinin veya yönlendirildiğinin kanıtlanmadığını vurguluyor. 

    Ayrıca Barcelona yönetim kurulu, Real Madrid başkanının Negreira davasıyla ilgili açıklamalarını görmezden gelmemeye karar verdi ve bu hafta bir uzlaşma davası açtı.

    Real Madrid'in Avrupa Birliği'ne gönderdiği uzun raporda, kulüp, olası sportif sonuçların incelenmesini ve hatta ihlallerin kanıtlanması halinde soruşturma konusu olan dönemde Barcelona'nın kazandığı şampiyonlukların geri alınmasının değerlendirilmesini talep etti.

    Ayrıca okuyun

    Mbappé, Real Madrid taraftarlarına üstü kapalı bir mesaj gönderdi

    • Reklam