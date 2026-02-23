Getty Images Sport
Real Madrid, Dünya Kupası hayalleri giderek sönükleşirken 45 milyon avroluk yıldızı 'öldürmekle' suçlandı
Mastantuono, Madrid'deki hayatına zorlu bir başlangıç yapıyor
Mastantuono, geçen yaz 45 milyon avroluk transfer ücretiyle River Plate'ten Real Madrid'e transfer oldu ve beklentiler yüksekti. Şu ana kadar oyuncu, ne Xabi Alonso ne de Alvaro Arbeloa yönetiminde beklentileri karşılayamadı. Arjantinli oyun kurucu, Real Madrid'in son üç resmi maçında tek bir dakika bile sahaya çıkamadı. Kulüp düzeyinde sahaya çıkma süresinin azlığı, özellikle oyuncunun memleketi Arjantin'den şiddetli eleştirilere neden oluyor.
Arjantin milli takım liderleri ciddi endişelerini dile getiriyor
Arjantin milli takımında alarm zilleri çalmaya başladı. Haberlere göre, Albiceleste yetkilileri yükselen yıldızlarını yakından takip ediyor ve onun ani olarak sahada daha az süre alması, teknik ekip için önemli bir baş ağrısı yaratıyor. Mart ayında İspanya ile oynanacak Finalissima ve ufukta beliren 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası ile birlikte, federasyon, rekabetçi ritim eksikliğinin Mastantuono'nun kritik bir yılda kadrodaki yerini kaybetmesine neden olacağından giderek daha fazla endişe duyuyor.
İstatistikler, eski River Plate yeteneği için acı bir gerçeği ortaya koyuyor. Son maçı, 8 Şubat'ta Valencia'ya karşı 2-0 kazanılan maçta 9 dakika sahada kalmasıydı. Madrid orta sahasının yeni köşe taşı olması beklenen bir oyuncu için bu, büyük bir düşüş. Bu az katılım, İspanya'daki ilk günlerinden çok uzak. O zamanlar, sakatlıklar onu vurmadan önce Xabi Alonso'nun rehberliğinde iyi bir uyum sağlıyor gibi görünüyordu.
"O çocuk en alt sıradaki takımda oynayacak."
Eski futbolcu Norberto Alonso, Avrupa şampiyonu takımın orta saha oyuncusunun muazzam potansiyelini boşa harcadığını öne sürerek en sert eleştiriyi yapan kişi oldu. Alonso, mevcut durumu sert bir şekilde değerlendirerek basına şunları söyledi: "Onu öldürüyorlar. Neden biliyor musunuz? Bence o çocuk en alt sıradaki bir takımda son bulacak. Sonra belki Real Madrid'e geri dönecek, ama önce Real Madrid için oynayabileceğini göstermek için bir şans verilmeli."
Ocak transfer döneminde kaçırılan fırsat
Geriye dönüp bakıldığında, Ocak ayında kulüpten geçici olarak ayrılması, şimdi önemli bir fırsatın kaçırılması olarak görülüyor. Serie A şampiyonu Napoli'nin kış transfer döneminde oyuncuyu kiralamak için somut bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Mastantuono, Bernabeu'da yerini korumak için İtalya'ya transfer olmayı reddetti. Takım arkadaşları sahada sonuç almak için mücadele ederken, kendisi kenarda izlemek zorunda kaldığı için bu kararından pişmanlık duyuyor olabilir.
Şimdi Real Madrid yönetimi, önemli yatırımlarını koruyacak bir çözüm bulmak için büyük baskı altında. Kısa süre önce Venezuela ile oynanan Dünya Kupası eleme maçlarında ülkesinin ilk on birinde yer alan bir oyuncu için, kulüp düzeyinde seyirci konumuna düşmek sürdürülemez bir durum. Oyun süresinde dramatik bir değişiklik ya da Arbeloa'nın taktiksel yaklaşımında bir değişiklik olmazsa, Mastantuono 2026 Dünya Kupası'nı sahadan ziyade koltuğundan izleme ihtimaliyle karşı karşıya.
Arbeloa'nın taktiksel değişikliği Mastantuono'yu soğukta bıraktı
Arbeloa'nın uyguladığı taktiksel değişiklikler, Mastantuono'nun sürgününün başlıca nedeni gibi görünüyor. Koçun son zamanlarda dörtlü orta saha düzenine geçme kararı, Arjantinli oyuncuyu istemeden de olsa ilk 11'den çıkardı. Mastantuono daha önce teknik direktörü övmüş ve eski defans oyuncusuna erken gelişiminde payı olduğunu belirtmişti, ancak bu ilişki şimdi yedek kulübesinin gerçekliği ile sınanıyor. Pozisyonlar için rekabetin daha da yoğunlaşması bekleniyor ve bu da genç oyuncunun ilk takıma dönüş yolunu daha da zorlaştırıyor.
45 milyon avroluk oyuncunun yakın geleceği daha da karanlık görünüyor. Rodrygo'nun önümüzdeki haftalarda sakatlığından dönmesi, Mastantuono'yu kadro sıralamasında daha da aşağıya itecek gibi görünüyor. Arbeloa, Madrid'in son dönemdeki formsuzluğunda daha deneyimli seçenekleri veya belirli taktik profilleri tercih ettiğinden, genç oyun kurucunun yeteneklerini sergileme fırsatları giderek azalıyor ve birçok kişi, onun gelişiminin İspanya'nın başkentinde tamamen durup durmadığını merak ediyor.
