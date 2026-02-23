Real Madrid, Dünya Kupası hayalleri giderek sönükleşirken 45 milyon avroluk yıldızı 'öldürmekle' suçlandı

Arjantin milli takımında alarm zilleri çalmaya başladı. Haberlere göre, Albiceleste yetkilileri yükselen yıldızlarını yakından takip ediyor ve onun ani olarak sahada daha az süre alması, teknik ekip için önemli bir baş ağrısı yaratıyor. Mart ayında İspanya ile oynanacak Finalissima ve ufukta beliren 2026 Kuzey Amerika Dünya Kupası ile birlikte, federasyon, rekabetçi ritim eksikliğinin Mastantuono'nun kritik bir yılda kadrodaki yerini kaybetmesine neden olacağından giderek daha fazla endişe duyuyor.

İstatistikler, eski River Plate yeteneği için acı bir gerçeği ortaya koyuyor. Son maçı, 8 Şubat'ta Valencia'ya karşı 2-0 kazanılan maçta 9 dakika sahada kalmasıydı. Madrid orta sahasının yeni köşe taşı olması beklenen bir oyuncu için bu, büyük bir düşüş. Bu az katılım, İspanya'daki ilk günlerinden çok uzak. O zamanlar, sakatlıklar onu vurmadan önce Xabi Alonso'nun rehberliğinde iyi bir uyum sağlıyor gibi görünüyordu.